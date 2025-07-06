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Antalya'da aslan mı kaçtı, aslan öldürüldü mü? Manavgat Hayvanat Bahçesi alarma geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya&#039;da aslan mı kaçtı, aslan öldürüldü mü? Manavgat Hayvanat Bahçesi alarma geçti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı yaşanan olay, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Özel bir hayvanat bahçesinde bulunan "Zeus" isimli erkek aslan, bilinmeyen bir nedenle kafesinden kaçtı. Antalya'da aslan mı kaçtı, aslan öldürüldü mü merak edilirken Manavgat Hayvanat Bahçesi alarma geçti.

Antalya'da kaçan aslan D-400 karayoluna yakın bir tarım alanında bir vatandaşa saldırarak yaralanmasına yol açtı. Ilıca Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda, tarla işinde çalışan Süleyman Kır isimli vatandaş, dinlenmek için eşinin yanında battaniyeye sarılarak istirahate geçtiği sırada aslanın saldırısına uğradı. Olay üzerine bölge adeta alarma geçti.

Antalya'da aslan mı kaçtı, aslan öldürüldü mü? Manavgat Hayvanat Bahçesi alarma geçti - 1. Resim

ANTALYA'DA ASLAN MI KAÇTI?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay büyük paniğe neden oldu. Ilıca Mahallesi'nde bulunan özel bir hayvanat bahçesinden "Zeus" adlı erkek aslan, henüz bilinmeyen bir nedenle kafesinden kaçtı.

Sabah saatlerinde bahçesinde sulama yapan bir vatandaşa saldırarak yaralanmasına neden olan aslan, kısa sürede güvenlik güçlerinin takibi altına alındı. Olay hem bölgede yaşayanları hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Aslanın kaçışıyla birlikte Manavgat’ta alarm durumuna geçildi. Vatandaşların güvenliği açısından jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş çaplı önlemler aldı. Olayın ardından, kaçan hayvanın görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Antalya'da aslan mı kaçtı, aslan öldürüldü mü? Manavgat Hayvanat Bahçesi alarma geçti - 2. Resim

ANTALYA'DA KAÇAN ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Kaçan aslanın yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucu, hayvanın ormanlık alana doğru yöneldiği belirlendi. Yetkililer, aslanın çevre ve insan güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu ve sağ ele geçirmenin mümkün olmadığını belirtti.

Bunun üzerine Antalya'da kaçan aslan güvenlik ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Vurulan aslan daha sonra Manavgat Belediyesi’ne ait araçla bulunduğu bölgeden alındı.

Antalya'da aslan mı kaçtı, aslan öldürüldü mü? Manavgat Hayvanat Bahçesi alarma geçti - 3. Resim

MANAVGAT HAYVANAT BAHÇESİ ALARMA GEÇTİ

Olay sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ile Antalya Valiliği harekete geçti. Kaçışın ardından hayvanat bahçesinin çevresi güvenlik şeridiyle çevrildi.

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, aslanın kafesinden nasıl çıktığına dair henüz net bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada ise söz konusu işletme hakkında hem idari hem de adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Antalya Valiliği’nin açıklamasında, “Land Of Lions Aslan Diyarı” isimli hayvanat bahçesinde yaşanan bu olayın ardından, ilgili tesisin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanat Bahçeleri Yönetmeliği kapsamında detaylı şekilde incelendiği vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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