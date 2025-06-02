Asgari ücret ne kadar, asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2025 asgari ücret Temmuz zammı gündemin merkezinde!

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Temmuz ayında yapılması muhtemel asgari ücret artışında. 2025 Ocak ayında yapılan yüzde 30’luk artışla net 22.104 TL’ye yükselen asgari ücretin, yılın ikinci yarısında bir kez daha revize edilip edilmeyeceği kamuoyunun en sıcak gündem maddelerinden biri haline geldi. Asgari ücret ne kadar, asgari ücrete ara zam gelecek mi, yeni asgari ücret zam oranı belli oldu mu soruları büyük bir merakla araştırılmaya başlandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025

2025 yılı itibarıyla geçerli olan asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulanmaya başlanan yeni asgari ücret net 22.104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak belirlendi.

Belirlenen asgari ücret önceki döneme göre yaklaşık yüzde 30 oranında bir artış gösterirken belirlenen rakam kamuoyunda yetersiz bulundu. Enflasyonun yükselişini sürdürdüğü bir dönemde artışın alım gücünü karşılayıp karşılamadığı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yaklaşan Temmuz ayı ise muhtemel bir ara zam ihtimaliyle yeniden gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Temmuz ayında memur ve emekliler için yapılacak maaş düzenlemeleri yaklaşırken, milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevirdi. Konuyla ilgili son açıklama AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

Işıkhan asgari ücrete ara zam için “konuşmak için çok erken” ifadelerini kullanarak, şu an önceliklerinin kamu işçileriyle yürütülen toplu sözleşme süreci olduğunu belirtti. Emekliler için de şu anda herhangi bir ek çalışmanın yürütülmediğini ifade eden Bakan Işıkhan, zamların Temmuz ayında açıklanacak enflasyon ve TÜFE verileri doğrultusunda yapılacağını vurguladı.

Muhalefet kanadı ise asgari ücret ara zam talebini güçlü biçimde gündemde tutuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin açlık sınırının altına gerilediğini savunarak, Temmuz ayında mutlaka bir güncelleme yapılması gerektiğini söyledi.

Özel Asgari Ücret Tespit Komisyonunun daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini ve HAK-İŞ ile TÜRK-İŞ gibi tüm sendikal yapıların sürece dahil edilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağına yönelik beklentiler giderek artıyor. Bu süreçte işçi konfederasyonları ve muhalefet temsilcileri asgari ücretin yeniden belirlenmesi için hükümete çağrı yaparken, işverenlerin üzerindeki yükün azaltılması için vergi ve sigorta desteği önerileri de gündeme getiriliyor.

Henüz yeni asgari ücret tutarının ne kadar olacağı netlik kazanmadı fakat beklenen yeni açıklamalar ile beraber tahmini rakamların da yavaş yavaş oluşması öngörülüyor.

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ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayına kısa bir süre kalmışken, asgari ücrete yapılacak muhtemel zam oranı henüz resmi olarak açıklanmadı. Hükümetin ise 2025 yılı için belirlediği enflasyon hedefi yüzde 24 ila yüzde 29 aralığında seyrediyor. Belirtilen hedef göz önüne alındığında, Ocak ayında yapılan yüzde 30’luk artışın yıl sonuna kadar yeterli görülme ihtimali de bulunuyor.

Fakat dört aylık dönemde TÜİK verilerine göre gerçekleşen yüzde 14’lük enflasyon, çalışanların alım gücünü önemli ölçüde aşındırmış durumda.

CHP lideri Özgür Özel ise bu tablo karşısında sessiz kalmamak gerektiğini belirterek “Bugün 22 bin lira olan para, TÜİK’in hesaplarına göre bile şu anda 18 bin 500 liraya geriledi o günkü parayla. Yüzde 14 enflasyon gerçekleşti dört ayda.

Altı ayın sonunda bu çok daha fena bir duruma gelecek. TÜİK’e göre haziran geldiğinde yutmuş olacak. Ne olacak bundan sonraki altı ay? Geçen seneden berbat olacak." sözleriyle ara zam yaklaşımını yineledi.

Özel sendikalarla görüşerek ortak bir talep oluşturulması ve işverenlerin de kaygılarının gözetildiği kapsamlı bir çözüm geliştirilmesini önerdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da mevcut ekonomik şartlarda çalışanların büyük bir belirsizlik ve huzursuzluk yaşadığını belirterek, kamu sözleşmelerinin de bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.