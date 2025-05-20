Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama!

Asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrette ara zam yapılmazken 2025 yılında ara zammı, enflasyon rakamları belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ara zam ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Memur, emekli ve emekli memuru maaşları temmuz ayında yeniden belirlenirken gözler asgari ücrette ara zam olup olmayacağına çevrildi. Geçen yıl Enflasyonla Mücadele kapsamında asgari ücrete ara zam hükümetin gündeminde yer almıştı. Peki 2025 yılında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Her yıl Ocak ayında işveren ve işçi sendikaları ile birlikte hükümet yetkilileri tarafından yapılan toplantıda asgari ücrete belirli oranlarda zam yapılıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmazken bu yıl enflasyondaki düşüş eğiliminin kırılması halinde asgari ücrete ara zam yapılabilir.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELEBİLİR

Bakan Işıkhan asgari ücret zammının enflasyon oranlarına bağlı olduğunu belirterek “Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir.” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİR Mİ?

Enflasyon oranlarındaki düşüşün devam ettiği senaryoda bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmaz. 2026 yılında asgari ücrette zam oranının yüzde 20 olması durumunda 4 bin 420 lira, yüzde 25 olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira mevcut tutar üzerinden artmış olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl yeniden belirleniyor. Komisyon karar verme sürecinde geçim şartları, enflasyon oranları, ülkenin ekonomik büyüme hızı, işsizlik oranı ve döviz kurları gibi faktörlerini baz alarak asgari ücrete karar veriliyor.