Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte mücadele öncesinde Aston Villa-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler merak ediliyor. Guendouzi oynayacak mı, Mert Müldür sakat mı soruları ise futbolseverlerin gündeminde.

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Fenerbahçe’nin resmi açıklamasında Aston Villa karşılaşması için İngiltere’ye götürülecek futbolcuların isimleri paylaşıldı. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi Guendouzi oynayacak mı, Mert Müldür sakat mı sorgulanırken Aston Villa-Fenerbahçe maç kadrosu netleşti.

Aston Villa-Fenerbahçe maç kadrosu: Guendouzi oynayacak mı, Mert Müldür sakat mı?

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçının maç kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal şu isimleri kafileye dahil etti:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric.

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muric

Aston Villa-Fenerbahçe maç kadrosu: Guendouzi oynayacak mı, Mert Müldür sakat mı?

GUENDOUZİ ASTON VİLLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Matteo Guendouzi’nin Aston Villa karşılaşmasında forma giymesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtildi. UEFA’ya yapılan itirazın ardından Fransız futbolcuya verilen üç maçlık ceza, bir yıl denetimli olmak üzere uygulanacak şekilde düzenlendi.

Guendouzi, Fenerbahçe’nin Roma ile oynadığı ilk maçta cezası nedeniyle görev yapamamıştı. Guendouzi'nin Aston Villa karşılaşmasında ise ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Aston Villa-Fenerbahçe maç kadrosu: Guendouzi oynayacak mı, Mert Müldür sakat mı?

MERT MÜLDÜR SAKAT MI?

Fenerbahçe’de Mert Müldür’ün sakatlığı bulunuyor. Milli futbolcu, Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Aston Villa-Fenerbahçe maç kadrosu: Guendouzi oynayacak mı, Mert Müldür sakat mı?

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı TRT1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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