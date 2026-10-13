Berke Özer ilk 11'de bekleniyor! Arsenal-Lille maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Arsenal ile Lille, Londra'da kozlarını paylaşacak. İngiliz ekibi sahasında kazanarak Avrupa'daki başarılı başlangıcını sürdürmek isterken Fransız temsilcisi, ilk maçta yaşadığı puan kaybını telafi etmeyi hedefliyor. Lille'in kalesini koruyan milli futbolcu Berke Özer'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki, Arsenal-Lille maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? İşte detaylar...

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İlk hafta Napoli deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Arsenal, Lille karşısında da üç puan alarak puanını altıya çıkarmak istiyor. Mikel Arteta'nın ekibi, Avrupa arenasındaki mücadelesinden önce Premier Lig'de Leeds United'ı 2-1 mağlup ederek moral kazandı. Lille, Arsenal karşılaşması öncesinde Fransa Ligue 1'de Le Havre'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelede takımına galibiyeti getiren golü 5. dakikada Dilane Bakwa kaydetti. Peki, Arsenal-Lille maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

Berke Özer ilk 11de bekleniyor! Arsenal-Lille maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

ARSENAL-LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Arsenal ile Lille arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi şifreli olarak abonelikle platform üzerinden takip edebilecek.

Berke Özer ilk 11de bekleniyor! Arsenal-Lille maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

ARSENAL-LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Lille mücadelesi, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Emirates Stadı'nda yapılacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında galibiyet ararken Lille de deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Berke Özer ilk 11de bekleniyor! Arsenal-Lille maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

BERKE ÖZER ARSENAL-LİLLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Lille'in Türk kalecisi Berke Özer'in Arsenal karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Berke Özer ilk 11de bekleniyor! Arsenal-Lille maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

ARSENAL-LİLLE MUHTEMEL 11

Arsenal: David Raya, J. Timber, C. Mosquera, G. Magalhães, M. Lewis-Skelly, D. Rice, M. Merino, B. Saka, M. Ødegaard, E. Eze, V. Gyökeres

Lille: Berke Özer, M. Goffi, N. Ngoy, A. Ribeiro, R. Perraud, B. André, N. Bentaleb, D. Bakwa, H. Haraldsson, G. Perrin, A. Ueda

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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