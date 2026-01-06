ibrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin gibi isimlerin yer aldığı Bayi Toplantısı filmi, 2020 yılında vizyona girdi. Bu kapsamda televizyon izleyicileri "Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler?" sorusuna cevap arıyor.

Bayi Toplantısı bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Komedi türündeki film, sıradan bir bayi toplantısının beklenmedik olaylara sahne olmasını anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda tanınmış isimler bulunuyor. Bayi Toplantısı konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bedran Güzel'in yönettiği ve İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı yapım 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona girdi.

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?

Bayi Toplantısı filminde Namık, Adem ve Sadık karakterileri vardır. Birbirlerini tanımayan üç isim esnaflık yaparak geçimlerini sağlarlar. Yolları ise bayi toplantısında kesişir. Namık, Adem ve Sadık kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten başka çaresi yoktur.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Büyükak

Onur Buldu

Doğu Demirkol

Büşra Pekin

Safa Sarı

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

