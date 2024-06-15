Bayram namazı Çankırı'nın Orta ve Çerkeş ilçesinde 05.52, Ilgaz'da 05.49'da kılınacak

Müslümanlar için en önemli iki bayramdan biri birisi olan Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaşlar Çankırı'da bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. 2024 yılının ikinci bayramı Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlarken Orta, Ilgaz ilçelerinde namaz vakitleri haberimizde yer alıyor.

Çankırı için bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Çankırı için Kurban Bayramı namaz vakitlerini belirledi. Peki, Çankırı ve ilçeleri için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı namazı saat kaçta olacak sorusunun cevabını sizler için derledik.

ÇANKIRI MERKEZ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Kurban bayramı namazı Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 05.50, Kızılırmak'ta 05.49 ve Atkaracalar'da 05.51'de olacak.

ÇANKIRI ORTA, ÇERKEŞ VE ILGAZ’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının bilgilerine göre Çankırı'nın Orta ve Çerkeş ilçesinde 05.52 ve Ilgaz'da 05.49'da kılınacak.

ŞABANÖZÜ, KURŞUNLU, YAPRAKLI KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇ?

Kurşunlu'da 05.50'de kılınacak olan bayram namazı, Yapraklı'da 05.49 ve Şabanözü'nde 05.51'de kılınacak.

KURBAN KESERKEN HAYVANA ŞOK VERMEK

Kurban keserken hayvana şok vererek kesmek, hayvana eziyet ise de, ölmeden önce kesildiği için bu hayvanın etini yemekte bir mahzur yoktur. Eğer şok verme sonucunda hayvan ölürse, bu durumda hayvan leş olur, eti hiçbir surette yenmez.

Bir kimse, birine iyilik etmek için çok yorulsa, yorulmasından şikayet etmez, aksine hizmet ettim, iyilik ettim diye zevk alır. Parasını kaybeden kimse, üzülür. Fakat bunu isteyerek bir hayır kuruluşuna, bir fakire veren kimse ise buna sevinir.

İşte bunlar gibi, kurban da, bir Müslümana faydam oldu diye sevinir. O acı ona zevk verir. Ölüm acısı, dünya acılarının hepsinden daha acıdır. Bir kimse uyku hapı içerek veya narkozla her tarafı uyuşturulduktan sonra da ölse, çok şiddetli olan ölüm acısını duyar. Fakat bazı müminler, kurşun yağmuruna tutulsa, bu acıyı duymaz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Şehit ölüm acısını duymaz.) [Beyheki]

TÜRKİYE TAKVİMİ ÇANKIRI BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati, Çankırı-Merkez’de 06.00, Orta’da 06.02, Çerkeş’te 06.03, Ilgaz’da 05.59, Şabanözü’nde 06.02, Kurşunlu’da 06.01, Yapraklı’da 05.59, Kızılırmak’ta 05.59, Eldivan’da 06.01 saatlerinde kılınacak.