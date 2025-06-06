Bayramın 1. günü AVM'ler açık mı? 6 Haziran Cuma AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de alışveriş merkezlerinin bayram günlerindeki çalışma saatleri oldu. Bayram tatilini alışveriş yaparak ya da sosyal aktivitelerle değerlendirmek isteyenler 6 Haziran Cuma yani bayramın 1. günü AVM'lerin açık olup olmayacağını araştırıyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

2025 Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Türkiye genelinde AVM’lerin büyük çoğunluğu bayram boyunca kapılarını ziyaretçilere açacak.

Bayramın 1. günü 6 Haziran Cuma bazı AVM’ler sabah saatlerinde kapalı olabiliyor. Birçok AVM bayram namazının ardından hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlıyor.

Özellikle büyük şehirlerde yer alan ve yoğun ziyaretçi alan alışveriş merkezlerinin çoğu bayramın 1. günü 13.00 itibarıyla açık olacak şekilde planlama yaptı. Vatandaşların sabah saatlerinde AVM’ye gitmeden önce ilgili AVM'nin resmi duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.

BAYRAMDA AVM'LER KAPALI MI?

Kurban Bayramı süresince Türkiye’deki AVM’lerin tamamı kapalı olmayacak. Bayram alışverişleri ve sosyal etkinlikler nedeniyle çoğu alışveriş merkezi faaliyetlerine devam edecek. Ancak yalnızca bayramın ilk günü olan 6 Haziran Cuma bazı AVM’lerde sabah saatlerinde hizmet verilmemesi durumu söz konusu olabilir.

Genellikle AVM'ler bayramın 1. günü saat 13.00'te açılıyor fakat ilgili AVM'nin web sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden açılış ve kapanış saatlerini kontrol sağlanması öneriliyor.

Bayramın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi’den itibaren ise AVM’ler, genel çalışma saatleri kapsamında sabah 10.00’dan akşam 22.00’ye kadar açık olacak.

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BAYRAMDA AVM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Kurban Bayramı boyunca alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatleri genel olarak standart düzen üzerinden işliyor. Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü AVM’ler tam gün açık olacak ve sabah 10.00’dan akşam 22.00’ye kadar ziyaretçilere hizmet sunacak.

Bayramın ilk günü olan 6 Haziran’da ise AVM’lerin büyük bölümü saat 13.00’ten sonra açılacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde AVM’lerde genel açılış saati 10.00, kapanış saati ise 22.00 olacak şekilde uygulanmaya devam edecek.

Her AVM'nin çalışma düzeni kendi yönetimi tarafından belirlendiği için, vatandaşların gitmek istedikleri merkezin sosyal medya hesaplarından ya da resmi internet sitesinden açıklanan saatleri takip etmeleri öneriliyor.