Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücret taksitle ödenebilir mi? 2025 Bedelli Askerlik İşlemleri

2025 yılı Temmuz ayında bedelli askerlik ücretine yapılacak zam öncesinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Zamdan etkilenmeden mevcut ücretle bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler tüm başvuru ve ödeme işlemlerini 30 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamalı. Şimdi ise yükümlüler tarafından bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücret taksitle ödenebilir mi merak ediliyor.

Haziran ayı itibarıyla geçerli olan bedelli askerlik süreci, başvuru detayları, ödeme yöntemleri ve taksit imkanına ilişkin tüm merak edilenler Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücret taksitle ödenebilir mi?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 yılında bedelli askerlik başvuru süreci Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre yürütülüyor.

Yükümlü kişi yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya durumunda değilse başvurusunu doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebiliyor. Bunun dışında askerlik şubelerine şahsen giderek de başvuru yapılabiliyor.

Bedelli askerlik başvuru işlemleri yükümlünün kendisi dışında, eşi, birinci veya ikinci derece kan hısımları, yasal vekili ya da vasisi tarafından da gerçekleştirilebiliyor. Güncel bedelli askerlik ücretinden faydalanmak için işlemlerin 30 Haziran 2025 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmekte.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti 243.013,44 TL olarak sene başında açıklanmıştı.

Ücret, memur aylık katsayısına bağlı olarak yılda iki kez güncelleniyor. Bir sonraki artışın ise 1 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşeceği bildirildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ?

Bedelli askerlik kapsamında ödeme koşulları 7179 sayılı Askeralma Kanunu ve Askeralma Yönetmeliği'nde açıkça düzenlenmiştir. Yasal düzenlemelere göre bedelli askerlik ücreti yalnızca peşin olarak ödenebilir. Taksitlendirme, erteleme ya da ödeme kolaylığı gibi durumlar söz konusu değildir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

2025 Haziran ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti belirlenen kamu bankaları ile bazı resmi kurumlara peşin olarak yatırılabiliyor.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar ve Malmüdürlükleri üzerinden bedelli askerlik ücreti ödenebiliyor.

Ödeme sırasında yükümlünün T.C. Kimlik Numarasının doğru ve eksiksiz bir şekilde beyan etmesi gerekiyor.