Şirketlerin büyüme, yatırım ya da finansal yapılarını güçlendirmek amacıyla başvurduğu en önemli yöntemlerden biri sermaye artırımı oluyor. Bu kapsamda yatırımcıların tercih ettiği bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı, sağladıkları etki ve işleyiş bakımından birbirinden ayrılıyor. Peki, bedelli sermaye artırımı nedir? Bedelli/bedelsiz sermaye artırımı farkları neler?

Sermaye artırımı, bir şirketin öz kaynaklarını yani sermayesini artırması işlemidir. Bu, şirketin bilançosundaki sermaye kaleminin yükseltilmesi anlamına gelir. Bu işlem, genellikle hisse senedi ihraç edilerek yapılır ve şirketin piyasadan yeni kaynak elde etmesine olanak tanır. Sermaye artırımı, şirketin finansal yapısını güçlendirmek, borçlarını ödemek, yeni yatırımlar yapmak veya büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için önemli bir finansman aracıdır.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR? Bedelli sermaye artırımı, şirketin sermayesini nakit karşılığı artırmasıdır. Şirket, yeni hisse senetleri ihraç ederek mevcut hissedarlara veya yeni yatırımcılara bu hisseleri belirli bir fiyattan satın alma hakkı tanır. Hissedarlar, artırıma katılmak için payları oranında para yatırarak rüçhan haklarını kullanırlar.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NASIL HESAPLANIR? Bedelli sermaye artırımı sonrası hisse fiyatı, teorik olarak bir rüçhan hakkı değeri üzerinden hesaplanır. Ancak piyasa fiyatı bu teorik değerden farklı olabilir. Rüçhan Hakkı: Bedelli artırımda her 1 TL nominal değerli hisse senedi için bir rüçhan hakkı verilir.

İşlem Fiyatı: Genellikle hisse senedinin nominal değeri olan 1 TL üzerinden işlem görür.



BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINA KATILIM Bedelli sermaye artırımına katılmak isteyen mevcut hissedarlar, rüçhan haklarını kullanırlar. Rüçhan Hakkı Kuponu: Bedelli sermaye artırımı kararı alındığında, mevcut hisse senedi sahiplerine, sahip oldukları hisse senedi adedi kadar rüçhan hakkı (kuponu) verilir. Kullanım Dönemi: Yatırımcı, bu kuponları belirli bir süre içinde (genellikle 15 gün) kullanarak bedelli artırıma katılabilir.

Para Yatırma: Banka veya aracı kurum hesaplarından, katılmak istenen miktar kadar para yatırılarak rüçhan hakları kullanılır.

Rüçhan Hakkını Satma: Eğer yatırımcı bedelli artırıma katılmak istemiyorsa, elindeki rüçhan haklarını (kuponlarını) borsada satabilir.

