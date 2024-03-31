Behzat Ç karakterinin başrol oyuncusu kim, sorusu yeniden gündem oldu. Behzat Ç. rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinen sanatçı kimdir, neden gündem oldu? İşte detaylar...

Behzat Ç'nin başrolünün ismi nedir, sorusu arama motorlarında hız kazandı. Behzat Ç. karakteri hayatlarımıza ilk olarak 2006 yılında Her Temas İz Bırakır romanı ile girdi. 2010 yılında ekranlara taşınan dizinin başrolü Behzat Ç. kimdir? Behzat Ç rolüyle tanınan ünlü kimdir?

BEHZAT Ç'NİN BAŞROLÜNÜN İSMİ NEDİR?

Behzat Ç rolüyle tanınan ünlü isim Erdal Beşikçioğlu'dur. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan kritik yerel seçimlerde en merak edilen isimlerden biri CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu oldu. CHP'den aday olan Erdal Beşikçioğlu seçim gündeminde en çok konuşulan isim oldu.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ÖNDE Mİ?

Ankara Etimesgut Belediyesi başkanlığı seçimlerinde ANKA ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu önde.

Güncel oy oranlarına göre, MHP'nin adayı Enver Demirel %35,30 oy alırken Erdal Beşikcioğlu %53,47 oy oranı ile rakibinden önde.