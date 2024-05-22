Belçika'da büyük buluşma! IGMG'nin Kardeşlik ve Dayanışma Programı'na 30 bin kişi katıldı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG), 19 Mayıs Pazar günü Belçika'nın Hasselt kentinde 15. IGMG Genel Kurulu'nu ve "Kardeşlik ve Dayanışma Programı"nı düzenledi. 30 bini aşkın katılımcının yanı sıra 43 ülke ve bölgeden gelen delegelerin de yer aldığı etkinlikte, IGMG'nin yeni tüzüğü onaylandı ve önemli konular ele alındı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, teşkilatın Türkiye depremi, Suriye ve Gazze'deki insani yardım çalışmaları ile Avrupa'daki eğitim ve cami külliyeleri gibi faaliyetlerine değindi. Ergün, İsrail hükümetinin Gazze'deki insanlık dışı eylemlerini kınayarak, bu eylemlerin Yahudi düşmanlığına dönüştürülmesine karşı çıktı. Ayrıca, Filistin halkının haklarını savunan gayrimüslim aktivistlere teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte Dünya Uygur Türkleri Başkanı Dolkun İsa, Doğu Türkistan'daki Uygur ve Kazak Türklerinin maruz kaldığı baskı ve zulme dikkat çekerek IGMG'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kamboçya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Othsman Hassan ve Kuzey Makedonya Üsküp Müftüsü Dr. Kjenan İsmaili de IGMG'nin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.

Kardeşlik ve Dayanışma Programı kapsamında Hacivat-Karagöz, Karınca Kadir, Karınca Esma, Nasrettin Hoca gibi geleneksel tiplemelerin yanı sıra çeşitli sanatçıların performansları da yer aldı.

IGMG, bu anlamlı etkinlikle bir kez daha kardeşlik ve dayanışma mesajını tüm dünyaya duyurdu.