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Bitcoin yarılanması 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitcoin yarılanması 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 BTC Halving ne zaman, sorusu kripto para yatırımcıları tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Bitcoin yarılanması yaklaşık olarak her dört yılda bir gerçekleşir ve yeni bitcoin'lerin oluşturulma hızını %50 azaltır. Peki, Bitcoin yarılanması nedir? BTC Halving ne zaman olacak? Tüm merak edilenler haberimizde...BTC yarılanma tarihi ne zaman? İşte detaylar...

BTC yarılanma tarihi ne zaman ,sorusu gündem oldu. Bitcoin protokolüne göre, her 210.000 blokta bir (yaklaşık dört yılda bir) madencilere verilen Bitcoin ödülü yarıya düşürülür. Peki, Bitcoin yarılanması ne zaman 2024? Tüm merak edilenler haberimizde...

Bitcoin yarılanması 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek - 1. Resim

2024 BTC HALVİNG NE ZAMAN?

Yapılan hesaplamalara göre, Bitcoin yarılanması 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bitcoin halving, Bitcoin ağında madencilik ödüllerinin yarıya indirilmesi olayıdır. Bu mekanizma, Bitcoin'in arzını sınırlı tutarak enflasyonu önlemeyi amaçlar.

Bir sonraki Bitcoin yarılanmasının 17 Nisan 2024'te gerçekleşeceği öngörülmektedir ve bu yarılanmayla birlikte madencilik ödülü blok başına 3,125'e bitcoin'e düşmesi öngörüldü.

Bitcoin yarılanması 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek - 2. Resim

HALVİNG NE KADAR SÜRER?

Bitcoin halving (yarılanma), madencilere verilen BTC blok ödüllerinin her 210.000 blokta bir yarıya indirilmesi olayıdır. 210 bin bloğun çıkarılması ise kabaca 4 yıl sürer. Bu nedenle, halving olayının yaklaşık 4 yılda bir gerçekleşmesi beklenir.

Bitcoin'in toplam arzı, 21 milyon BTC ile sınırlıdır ve halving olayları, bu maksimum arza ulaşılana kadar devam eder.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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