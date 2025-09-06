Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu akşam Gönül Dağı var mı, saat kaçta başlıyor? 6 Eylül TV yayın akışı!

Bu akşam Gönül Dağı var mı, saat kaçta başlıyor? 6 Eylül TV yayın akışı!

- Güncelleme:
Bu akşam Gönül Dağı var mı, saat kaçta başlıyor? 6 Eylül TV yayın akışı!
Haberler

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni oyuncular ve sürpriz hikayelerle izleyicileri heyecanlandıran Gönül Dağı bu akşam var mı, saat kaçta başlıyor araştırılıyor. 6 Eylül TRT 1 TV yayın akışında belli oldu.

Anadolu’nun sıcak ve samimi hikâyelerini ekranlara taşıyan Gönül Dağı, 6. sezonuyla seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni karakterler ve beklenmedik gelişmelerle dolu sezonun başlangıç tarihi belli olurken 6 Eylül Cumartesi Gönül Dağı var mı, saat kaçta başlıyor merak edildi. 

BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI?

Gönül Dağı bu akşam 6 Eylül 2025 Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 6. sezonun açılış bölümü olan 183. bölüm, seyircileri Gedelli kasabasının yeni maceralarına davet ediyor.

Dizi, 14 Haziran 2025’te yayınlanan 182. bölümüyle 5. sezon finalini yapmıştı. Şimdi ise yeni oyuncular ve hikayelerle geri dönüyor. 

Yeni sezonda, Taner (Berk Atan), Veysel (Semih Ertürk) ve Kenan’ın (Serkan Kuru) maceraları devam ederken kasabaya yeni katılan karakterler hikayeyi zenginleştiriyor. Özellikle Süleyman Kaya’nın çocukları Taylan (Bülent Şakrak), Çetin (Sercan Badur) ve Leyla (Gökçe Akyıldız) ile Döndü’nün (Feyza Işık) geri dönüşü dikkat çekiyor. 

Bu akşam Gönül Dağı var mı, saat kaçta başlıyor? 6 Eylül TV yayın akışı! - 1. Resim

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Gönül Dağı 6. sezon, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 20:00’de TRT 1’de başlayacak. Dizi, her zamanki yayın gününde ve saatinde seyircilerle buluşacak. 183. bölümle açılış yapacak olan dizi, Gedelli kasabasında hikayesini anlatmaya devam edecek.

Bu akşam Gönül Dağı var mı, saat kaçta başlıyor? 6 Eylül TV yayın akışı! - 2. Resim

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ KÖYDE?

Gönül Dağı dizisi, hikayesinin yanı sıra doğa manzaralarıyla ve Gedelli köyü ile de merak konusu oluyor. Dizinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Dizideki Gedelli köyü de Sivrihisar'da bulunuyor.

