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Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 23 Mayıs Cuma bugünkü maçlar takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 23 Mayıs Cuma bugünkü maçlar takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol ve spor tutkunlarının gözü bu akşam oynanacak karşılaşmalarda. 23 Mayıs Cuma gününün spor takvimi oldukça yoğun geçecek. Hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde sahne alacak maçlar futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var, 23 Mayıs maçları saat kaçta başlıyor merakla araştırılıyor.

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de sezon sonu yaklaşırken, play-off mücadelesi nefes kesiyor. Öte yandan İtalya Serie A, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve Portekiz Primeira Lig gibi Avrupa’nın üst düzey liglerinde oynanacak maçlar da dikkat çekiyor.

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 23 Mayıs Cuma bugünkü maçlar takvimi - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI?

23 Mayıs Cuma günü futbolseverler için hareketli bir gün olacak. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın önemli liglerinde birçok karşılaşma programda yer alıyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig gibi yerel liglerde sezonun son kritik maçları oynanırken, Avrupa’nın üst düzey liglerinde de düşme ve Avrupa kupası mücadelesi sürüyor. Futbolun yanı sıra bazı alt liglerde de playoff ve küme düşme heyecanı yaşanacak.

Spor severler, bugün çeşitli saatlerde başlayacak maçlar için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Yoğun maç programı, futbol tutkunlarına tam anlamıyla dopdolu bir gün yaşatacak.

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 23 Mayıs Cuma bugünkü maçlar takvimi - 2. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

23 Mayıs günü sahaya çıkacak takımlar arasında Türkiye’den Bandırmaspor ve Boluspor öne çıkıyor. İki ekip, Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Avrupa’dan ise İtalya Serie A’dan Napoli, Inter, Cagliari ve Como; İspanya La Liga’dan Real Betis ile Valencia; Almanya’dan Braunschweig ve Saarbrücken gibi ekipler önemli karşılaşmalar oynayacak.

Ayrıca Belçika, Hollanda ve Avusturya liglerinde de kritik karşılaşmalar var. İrlanda Premier Lig maçları da günün programında bulunuyor.

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 23 Mayıs Cuma bugünkü maçlar takvimi - 3. Resim

23 MAYIS BUGÜNKÜ MAÇLAR

  • Trendyol 1. Lig – Yükselme Play-Off - 2. Tur
    16:00 Bandırmaspor – Boluspor

  • La Liga
    22:00 Real Betis – Valencia

  • Serie A
    21:45 Como – Inter
    21:45 Napoli – Cagliari

  • Belçika Pro Lig Yükselme/Düşme Play-off – Finaller
    21:45 Cercle Brugge – Patro

  • 2.⁠ ⁠Bundesliga Play-out – Final
    21:30 Saarbrücken – Braunschweig

  • Hollanda Eerste Divisie Play-off - 2. Tur
    21:00 Telstar – Den Bosch

  • Avusturya Bundesliga Küme Düşme Grubu
    20:30 A.Klagenfurt – Hartberg
    20:30 LASK – Altach
    20:30 WSG Tirol – Grazer AK

  • İrlanda Premier Lig
    21:45 Derry City – Shamrock Rovers
    21:45 Drogheda – Bohemians

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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