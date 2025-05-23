Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 23 Mayıs Cuma bugünkü maçlar takvimi

Futbol ve spor tutkunlarının gözü bu akşam oynanacak karşılaşmalarda. 23 Mayıs Cuma gününün spor takvimi oldukça yoğun geçecek. Hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde sahne alacak maçlar futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var, 23 Mayıs maçları saat kaçta başlıyor merakla araştırılıyor.

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de sezon sonu yaklaşırken, play-off mücadelesi nefes kesiyor. Öte yandan İtalya Serie A, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve Portekiz Primeira Lig gibi Avrupa’nın üst düzey liglerinde oynanacak maçlar da dikkat çekiyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

23 Mayıs Cuma günü futbolseverler için hareketli bir gün olacak. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın önemli liglerinde birçok karşılaşma programda yer alıyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig gibi yerel liglerde sezonun son kritik maçları oynanırken, Avrupa’nın üst düzey liglerinde de düşme ve Avrupa kupası mücadelesi sürüyor. Futbolun yanı sıra bazı alt liglerde de playoff ve küme düşme heyecanı yaşanacak.

Spor severler, bugün çeşitli saatlerde başlayacak maçlar için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Yoğun maç programı, futbol tutkunlarına tam anlamıyla dopdolu bir gün yaşatacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

23 Mayıs günü sahaya çıkacak takımlar arasında Türkiye’den Bandırmaspor ve Boluspor öne çıkıyor. İki ekip, Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Avrupa’dan ise İtalya Serie A’dan Napoli, Inter, Cagliari ve Como; İspanya La Liga’dan Real Betis ile Valencia; Almanya’dan Braunschweig ve Saarbrücken gibi ekipler önemli karşılaşmalar oynayacak.

Ayrıca Belçika, Hollanda ve Avusturya liglerinde de kritik karşılaşmalar var. İrlanda Premier Lig maçları da günün programında bulunuyor.

23 MAYIS BUGÜNKÜ MAÇLAR