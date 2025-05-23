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Napoli - Cagliari nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Napoli - Cagliari nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A'da sezonun kritik mücadelelerinden biri bu akşam sahne alıyor. Güney'in güçlü temsilcisi Napoli, kendi sahasında Sardinya ekibi Cagliari'yi konuk ediyor. Serie A'daki son gelişmeleri yakından takip eden futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve kadro detaylarını araştırıyor. Napoli - Cagliari nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları gündemde.

Maç öncesi iki teknik ekip de sahaya sürecekleri ilk 11’leri şekillendirmeye başladı. Napoli cephesinde ofansif güce dayalı klasik sistemin sürdürülmesi bekleniyor. Cagliari ise rakibin hücum gücüne karşı daha dengeli bir düzen ile sahaya çıkması muhtemel görülüyor.

Napoli - Cagliari nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - 1. Resim

NAPOLİ - CAGLIARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Napoli - Cagliari maçı futbol tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Heyecan dolu mücadele, dijital yayın platformu olan S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

Napoli - Cagliari maçı sadece üyelikle erişilebilen S Sport Plus platformu aracılığıyla izlenebilecek.

Napoli - Cagliari nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - 2. Resim

NAPOLİ - CAGLIARİ MAÇI NE ZAMAN?

Serie A’da kritik puanların havada uçuştuğu haftalardan biri yaşanırken, Napoli ile Cagliari arasındaki mücadele merakla bekleniyor.

Napoli - Cagliari maçı 23 Mayıs Cuma günü oynanacak.Bu akşam saat 21.45’te başlayacak karşılaşma, canlı olarak ekranlara gelecek. Napoli'nin sahasında gerçekleşecek maç, hem zirve yarışındaki dengeleri hem de alt sıralardaki mücadeleyi etkileme potansiyelinde.

Napoli - Cagliari nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - 3. Resim

NAPOLİ - CAGLIARİ MUHTEMEL 11

Napoli: A. Meret, G. Di Lorenzo, A. Rrahmani, M. Olivera, L. Spinazzola, F. Anguissa, B. Gilmour, M. Politano, G. Raspadori, S. McTominay, R. Lukaku

Cagliari: A. Sherri, G. Zappa, Y. Mina, S. Luperto, N. Zortea, M. N. Adopo, A. Makoumbou, A. Deiola, T. Augello, N. Viola, R. Piccoli

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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