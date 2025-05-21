Bugün maç var mı, kimin maçı var? 21 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2025 09:58 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 09:58 - Güncelleme:

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği 21 Mayıs Çarşamba gününün maç takvimi oldukça yoğun ve tempolu. Gün boyunca farklı saatlerde başlayacak olan karşılaşmalar, hem yerli hem de yabancı liglerde büyük bir ilgiyle izlenecek. UEFA Avrupa Ligi finali başta olmak üzere, Suudi Arabistan Pro Ligi, Japonya J.League, TFF Elit U19 Ligi ve dünya çapında düzenlenen çeşitli turnuvalarla birlikte bugünün maç takvimi dikkat çekici mücadelelere sahne olacak.

Bugün hem Avrupa'da hem de Asya'da farklı kıtalarda oynanacak maçlar, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Kritik finaller, play-off eşleşmeleri ve genç yeteneklerin forma giyeceği karşılaşmalar öne çıkıyor. Aynı zamanda Dünya Hali Saha Şampiyonası gibi dikkat çeken alternatif organizasyonlarda da önemli mücadeleler sahne alacak. İlgili Haber Konferans Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? Real Betis Chelsea maçı Wroclaw'da yapılacak! BUGÜN MAÇ VAR MI? 21 Mayıs akşamının en heyecanlı karşılaşması UEFA Avrupa Ligi Finali olacak. İngiltere'nin köklü ekiplerinden Tottenham ile Manchester United, saat 22.00’de finalde karşı karşıya gelecek. Milyonlarca izleyicinin takip edeceği mücadele TRT 1 ekranlarından ve Tabii dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. Her iki ekip de kupayı müzesine götürmek için sahada tüm gücünü ortaya koyacak. İlgili Haber UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi? Tottenham - Manchester United canlı yayın bilgileri belli oldu! BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 09:30

Türkiye – Macaristan

(Dünya Hali Saha Şampiyonası)

(Dünya Hali Saha Şampiyonası) 11:00

Wuhan Jiangda – Ho Chi Minh

(AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final)

(AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final) 12:00

Altınordu – Beşiktaş

(TFF Elit U19 Ligi)

(TFF Elit U19 Ligi) Fenerbahçe – Galatasaray

(TFF Elit U19 Ligi)

(TFF Elit U19 Ligi) Ukrayna – İngiltere

(Dünya Hali Saha Şampiyonası)

(Dünya Hali Saha Şampiyonası) 12:30

Yokohama FC – Machida

(Japonya Lig Kupası)

(Japonya Lig Kupası) 13:00

Kawasaki Frontale – Urawa

(Japonya J.League)

(Japonya J.League) Yokohama Marinos – Vissel Kobe

(Japonya J.League)

(Japonya J.League) Albirex Niigata – Verdy

(Japonya Lig Kupası)

(Japonya Lig Kupası) 15:00

Incheon – Melbourne City

(AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final)

(AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final) 19:10

Al Nassr – Al Khaleej

(Suudi Arabistan Pro Lig)

(Suudi Arabistan Pro Lig) 19:25

Al Kholood – Al Fayha

(Suudi Arabistan Pro Lig)

(Suudi Arabistan Pro Lig) 19:30

Azerbaycan – Bahreyn

(Dünya Hali Saha Şampiyonası)

(Dünya Hali Saha Şampiyonası) 21:00

Al Wahda – Al Hilal

(Suudi Arabistan Pro Lig)

(Suudi Arabistan Pro Lig) Metz – Reims

(Fransa Ligue 1 Play-Out)

(Fransa Ligue 1 Play-Out) 22:00

Tottenham – Manchester United

(UEFA Avrupa Ligi Finali – TRT 1 ve Tabii'de canlı) İlgili Haber Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İnter - PSG maçı için geri sayım başladı!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan