Konferans Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? Real Betis Chelsea maçı Wroclaw'da yapılacak!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun en büyük karşılaşması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun üçüncü büyük organizasyonu olarak kabul edilen Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu! Real Betis ve Chelsea. Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev randevuya artık sadece günler kaldı. Konferans Ligi finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak merakla takip ediliyor.

KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun merakla beklenen final mücadelesi için geri sayım başladı. 2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi finali 28 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Bu yılki finalde İngiliz temsilcisi Chelsea ile İspanyol ekibi Real Betis karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak olan dev mücadele, sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olacak.

Chelsea yarı finalde İsveç ekibi Djurgarden’ı iki maçta toplam 5-1’lik skorla eleyerek finale yükseldi. Real Betis ise İtalya’nın güçlü temsilcisi Fiorentina’yı uzatmalarda mağlup ederek finalde yer alma hakkını kazandı.

Her iki takım da bu sezonki performanslarıyla turnuvada dikkat çekerken, kupa için verecekleri mücadele futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

KONFERANS LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Real Betis arasında oynanacak olan Konferans Ligi final maçı, Türkiye’de canlı olarak yayınlanacak. Real Betis Chelsea maçının TRT1 kanalından şifresiz bir şekilde yayınlanması bekleniyor. TRT yayın akışı açıklandığında ise Konferans Ligi finali yayını için net bir açıklama da gelmiş olacak.

KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE?

2025 UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline Polonya'nın Wroclaw şehri ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması, modern mimarisi ve futbol atmosferiyle tanınan Wroclaw Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Polonya’ya akın eden binlerce futbolsever, final karşılaşmasını tribünden izlemek için gün sayıyor.

KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

Chelsea: 18

Guimarães: 14

Fiorentina: 13

Rapid Wien: 13

Djurgården: 13

Lugano: 13

Legia Varşova: 12

Cercle Brugge: 11

Jagiellonia Białystok: 11

Shamrock Rovers: 11

APOEL: 11

Pafos: 10

Panathinaikos: 10

NK Olimpija: 10

Real Betis: 10

Heidenheim: 10

Gent: 9

Kopenhag: 8

Vikingur Reykjavik: 8

Borac Banja Luka: 8

Celje: 7

Omonya: 7

Molde: 7

Bačka Topola: 7

Hearts: 7

Başakşehir: 6

Mladá Boleslav: 6

Astana: 5

St. Gallen: 5

HJK: 4

Noah: 4