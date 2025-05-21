Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Konferans Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? Real Betis Chelsea maçı Wroclaw'da yapılacak!

Konferans Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? Real Betis Chelsea maçı Wroclaw'da yapılacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konferans Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? Real Betis Chelsea maçı Wroclaw&#039;da yapılacak!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun en büyük karşılaşması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun üçüncü büyük organizasyonu olarak kabul edilen Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu! Real Betis ve Chelsea. Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev randevuya artık sadece günler kaldı. Konferans Ligi finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak merakla takip ediliyor.

KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun merakla beklenen final mücadelesi için geri sayım başladı. 2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi finali 28 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Bu yılki finalde İngiliz temsilcisi Chelsea ile İspanyol ekibi Real Betis karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak olan dev mücadele, sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olacak.

Konferans Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? Real Betis Chelsea maçı Wroclaw'da yapılacak! - 1. Resim

Chelsea yarı finalde İsveç ekibi Djurgarden’ı iki maçta toplam 5-1’lik skorla eleyerek finale yükseldi. Real Betis ise İtalya’nın güçlü temsilcisi Fiorentina’yı uzatmalarda mağlup ederek finalde yer alma hakkını kazandı.

Her iki takım da bu sezonki performanslarıyla turnuvada dikkat çekerken, kupa için verecekleri mücadele futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Konferans Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? Real Betis Chelsea maçı Wroclaw'da yapılacak! - 2. Resim

KONFERANS LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Real Betis arasında oynanacak olan Konferans Ligi final maçı, Türkiye’de canlı olarak yayınlanacak. Real Betis Chelsea maçının TRT1 kanalından şifresiz bir şekilde yayınlanması bekleniyor. TRT yayın akışı açıklandığında ise Konferans Ligi finali yayını için net bir açıklama da gelmiş olacak.

Konferans Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? Real Betis Chelsea maçı Wroclaw'da yapılacak! - 3. Resim

KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE?

2025 UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline Polonya'nın Wroclaw şehri ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması, modern mimarisi ve futbol atmosferiyle tanınan Wroclaw Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Polonya’ya akın eden binlerce futbolsever, final karşılaşmasını tribünden izlemek için gün sayıyor. 

Konferans Ligi finali ne zaman, hangi kanalda? Real Betis Chelsea maçı Wroclaw'da yapılacak! - 4. Resim

KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

Chelsea: 18
Guimarães: 14
Fiorentina: 13
Rapid Wien: 13
Djurgården: 13
Lugano: 13
Legia Varşova: 12
Cercle Brugge: 11
Jagiellonia Białystok: 11
Shamrock Rovers: 11
APOEL: 11
Pafos: 10
Panathinaikos: 10
NK Olimpija: 10
Real Betis: 10
Heidenheim: 10
Gent: 9
Kopenhag: 8
Vikingur Reykjavik: 8
Borac Banja Luka: 8
Celje: 7
Omonya: 7
Molde: 7
Bačka Topola: 7
Hearts: 7
Başakşehir: 6
Mladá Boleslav: 6
Astana: 5
St. Gallen: 5
HJK: 4
Noah: 4

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tam 14 tane! Doktorları bile şoke etti! Bağırsaklarından öyle şeyler çıktı ki...İbrahim Necir Kom için Irak sınırına kadar geldiler! Bir köy 12 gündür bekliyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Otobüslerin kontak kapatma kararı eğitime etkisi! - Haberlerİstanbul'da yarın okullar tatil mi? Otobüslerin kontak kapatma kararı eğitime etkisi!Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi yaklaşıyor!  - HaberlerBursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi yaklaşıyor! İstanbul'da yarın otobüsler grev yapacak mı? Toplu ulaşım aksayabilir! - Haberlerİstanbul'da yarın otobüsler grev yapacak mı? Toplu ulaşım aksayabilir!Dün deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? İstanbul'da deprem bir kez daha korkuttu! - HaberlerDün deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? İstanbul'da deprem bir kez daha korkuttu!Gassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu: Ahmet Kural yine ağlatacak! - HaberlerGassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu: Ahmet Kural yine ağlatacak!Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 3.658 işçi alımı kura tarihi gündemde! - HaberlerSağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 3.658 işçi alımı kura tarihi gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...