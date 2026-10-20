Son dönemlerde yaşanan yoğun sağanaklar ve sel baskınlarının ardından ''Bugün yağmur var mı?'' sorusu gündeme getirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 20 Ekim Salı günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte, 20 Ekim Salı yağış beklenen iller ve hava durumu...

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Karadeniz kıyıları, Hatay'ın sahil kesimleri, Tokat, Artvin, Sivas, Kars, Ardahan ve Iğdır'da yağış beklenirken Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava görülecek. Sabah ve gece saatlerinde ise Trakya ile iç kesimlerde sis ve pus etkisini gösterecek. Peki, bugün yağmur var mı, İstanbul'da hava nasıl olacak, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu?

Bugün yağmur var mı? 20 Ekim Salı yağış beklenen iller ve hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahminlerine göre 20 Ekim Salı günü yağışların ağırlıklı olarak Karadeniz kıyıları ve yurdun doğu kesimlerinde görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla sağanak geçişleri beklenirken bazı iç ve doğu illerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Samsun'da hafif sağanak, Rize ve Trabzon'da aralıklı yağmur görülecek. Tokat ve Artvin çevreleri de yerel yağışların beklendiği noktalar arasında.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ardahan ve Iğdır'da günün ilerleyen saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Sivas çevresinde de yerel yağış bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda bulunan Hatay'ın kıyı kesimlerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.



Bugün yağmur var mı? 20 Ekim Salı yağış beklenen iller ve hava durumu

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 20 Ekim Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da yağış öngörülmezken en yüksek sıcaklığın 20 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.

Bugün yağmur var mı? 20 Ekim Salı yağış beklenen iller ve hava durumu

ANKARA'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Ankara'da 20 Ekim Salı günü parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Başkentte yağış tahmini bulunmazken günün en yüksek sıcaklığının 18 derece olması öngörülüyor.

Bugün yağmur var mı? 20 Ekim Salı yağış beklenen iller ve hava durumu

İZMİR'DE BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de 20 Ekim Salı günü parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Kentte yağmur beklenmezken hava sıcaklığının en yüksek 24 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bugün yağmur var mı? 20 Ekim Salı yağış beklenen iller ve hava durumu

20 EKİM SALI YAĞIŞ BEKLENEN İLLER VE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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