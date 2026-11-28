Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım ve 1-2 Aralık 2026 tarihli programı açıklandı. UEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım'da elektrik kesintisi yaşanacak.

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Bursa'nın 14 ilçesinde 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında hat bakımı, tesis çalışması, trafo bakımı ve abone bağlama işlemleri gerçekleştirilecek. Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım'ın bazı mahallelerinde 8 saate varan elektrik kesintileri uygulanacak. İşte UEDAŞ Bursa elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29-30 KASIM, 1-2 ARALIK

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

29 Kasım 2026 Pazar

Kesinti Saati: 09.00-13.00

Kesinti Nedeni: Abone Bağlama

Mahalle: Ata

Etkilenen Sokaklar: 173 Nolu

Kesinti Saati: 13.00-15.00

Kesinti Nedeni: Abone Bağlama

Mahalle: Eşref Dinçer

Etkilenen Sokaklar: 331 Nolu, 323 Nolu, 321 Nolu, 317 Nolu, Ova, Taşocağı, 326 Nolu

Kesinti Saati: 16.45-20.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Eşref Dinçer

Etkilenen Sokaklar: Göl, Çaylı, Bayındır, Eski Pazar, Yıldız, Kuvayi Milliye, Kuvvet, 1. Çamlıca, Dere, 1. Dal

Kesinti Saati: 16.45-20.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Hamidiye

Etkilenen Sokaklar: Papatya Çıkmazı, Papatya, Konak, Ihlamur, İbrahim Akıt, 3215, Matbaacılar, Kuvayi Milliye, Bora, İstiklal, Menekşe, Pınar, Fırınlı

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: AG Hat Bakımı

Mahalle: Muratoba

Etkilenen Sokaklar: 9 Nolu Muratoba, 13 Nolu Muratoba, 17 Nolu Muratoba, 15 Nolu Muratoba, 16 Nolu Muratoba, 8 Nolu Muratoba, 18 Nolu Muratoba, 2 Nolu Muratoba

Kesinti Saati: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: AG Hat Bakımı

Mahalle: Katırlı

Etkilenen Sokaklar: 6 Nolu Katırlı, 14 Nolu Katırlı, 5 Nolu Katırlı, 4 Nolu Katırlı, 15 Nolu Katırlı, 1 Nolu Katırlı, 18 Nolu Katırlı, 21 Nolu Katırlı, 10 Nolu Katırlı, 7 Nolu Katırlı, 19 Nolu Katırlı, 8 Nolu Katırlı, 3 Nolu Katırlı, 13 Nolu Katırlı, 16 Nolu Katırlı, 17 Nolu Katırlı, 12 Nolu Katırlı, 9 Nolu Katırlı

Kesinti Saati: 10.00-18.00

Kesinti Nedeni: OG Hat Bakımı

Mahalle: Narlı

Etkilenen Sokaklar: 13 Nolu Narlı, 20 Nolu Narlı, 4 Nolu Narlı, 12 Nolu Narlı, 10 Nolu Narlı, 18 Nolu Narlı, 7 Nolu Narlı, 16 Nolu Narlı, Armutlu Yolu, 5 Nolu Narlı, 17 Nolu Narlı, 15 Nolu Narlı, 2 Nolu Narlı, 14 Nolu Narlı, 19 Nolu Narlı, 1 Nolu Narlı, 9 Nolu Narlı, 3 Nolu Narlı, 11 Nolu Narlı

Kesinti Saati: 13.00-15.00

Kesinti Nedeni: Abone Bağlama

Mahalle: Umurbey

Etkilenen Sokaklar: Taşkent, Kocatepe, Menderes, 1. Atatürk, Kazım Karabekir, Şahinpaşa, Anıttepe, Mehmet Çelebi, Musabey

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

1 Aralık 2026 Salı

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Hat Bakımı

Mahalle: Cihatlı

Etkilenen Sokaklar: 10 Nolu Cihatlı, 9 Nolu Cihatlı, Cihatlı, 16 Nolu Cihatlı, 2 Nolu Cihatlı, 3 Nolu Cihatlı

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Hat Bakımı

Mahalle: Umurbey

Etkilenen Sokaklar: 10 Nolu, Gemlik, 9 Nolu

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Hat Bakımı

Mahalle: Cihatlı

Etkilenen Sokaklar: Yalova Yolu

Kesinti Saati: 09.30-12.00

Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi

Mahalle: Katırlı

Etkilenen Sokaklar: 15 Nolu Katırlı, 13 Nolu Katırlı, 4 Nolu Katırlı, 18 Nolu Katırlı, 5 Nolu Katırlı, 16 Nolu Katırlı, 21 Nolu Katırlı, 1 Nolu Katırlı, 8 Nolu Katırlı, 3 Nolu Katırlı, 12 Nolu Katırlı, 9 Nolu Katırlı, 19 Nolu Katırlı, 6 Nolu Katırlı, 17 Nolu Katırlı, 7 Nolu Katırlı, 10 Nolu Katırlı, 14 Nolu Katırlı

Kesinti Saati: 09.30-12.00

Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi

Mahalle: Feyziye

Etkilenen Sokaklar: 16 Nolu Feyziye, 5 Nolu Feyziye, 4 Nolu Feyziye, 20 Nolu Feyziye, 11 Nolu Feyziye, 18 Nolu Feyziye, Feyziye, 13 Nolu Feyziye, 3 Nolu Feyziye, 8 Nolu Feyziye, 19 Nolu Feyziye, 1 Nolu Feyziye, 22 Nolu Feyziye, 17 Nolu Feyziye, 10 Nolu Feyziye, 14 Nolu Feyziye, 7 Nolu Feyziye, 15 Nolu Feyziye, 9 Nolu Feyziye, 23 Nolu Feyziye, 2 Nolu Feyziye

Kesinti Saati: 09.30-12.00

Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi

Mahalle: Adliye

Etkilenen Sokaklar: 5 Nolu Adliye, 14 Nolu Adliye, 11 Nolu Adliye, 2 Nolu Adliye, 4 Nolu Adliye, 7 Nolu Adliye, 6 Nolu Adliye, 3 Nolu Adliye, 9 Nolu Adliye, 10 Nolu Adliye, 1 Nolu Adliye, Adliye, 12 Nolu Adliye, Adliye Muratoba Yolu

Kesinti Saati: 09.30-12.00

Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi

Mahalle: Güvenli

Etkilenen Sokaklar: 12 Nolu Güvenli, 10 Nolu Güvenli, 20 Nolu Güvenli, 11 Nolu Güvenli, 19 Nolu Güvenli, 2 Nolu Güvenli, 1 Nolu Güvenli, 18 Nolu Güvenli, Güvenli, 9 Nolu Güvenli

Kesinti Saati: 09.30-12.00

Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi

Mahalle: Fındıcak

Etkilenen Sokaklar: 1 Nolu Fındıcak, 2 Nolu Fındıcak, 5 Nolu Fındıcak, 6 Nolu Fındıcak, 7 Nolu Fındıcak, 3 Nolu Fındıcak, 4 Nolu Fındıcak, 8 Nolu Fındıcak

Kesinti Saati: 09.30-12.00

Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi

Mahalle: Şükriye

Etkilenen Sokaklar: 7 Nolu Şükriye, 13 Nolu Şükriye, 10 Nolu Şükriye, 8 Nolu Şükriye, 11 Nolu Şükriye, 6 Nolu Şükriye, 4 Nolu Şükriye, Şükriye Katırlı Yolu, 12 Nolu Şükriye, 2 Nolu Şükriye, 5 Nolu Şükriye, 1 Nolu Şükriye, 9 Nolu Şükriye, Şükriye, 3 Nolu Şükriye

Kesinti Saati: 09.30-12.00

Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi

Mahalle: Muratoba

Etkilenen Sokaklar: 18 Nolu Muratoba, 20 Nolu Muratoba, Adliye Muratoba Yolu, 8 Nolu Muratoba, 19 Nolu Muratoba, 17 Nolu Muratoba, 2 Nolu Muratoba, Muratoba, 15 Nolu Muratoba, 4 Nolu Muratoba, 26 Nolu Muratoba, 1 Nolu Muratoba, 7 Nolu Muratoba, 12 Nolu Muratoba, 24 Nolu Muratoba, 9 Nolu Muratoba, 21 Nolu Muratoba, 3 Nolu Muratoba, 23 Nolu Muratoba, 5 Nolu Muratoba, 13 Nolu Muratoba, 16 Nolu Muratoba, 22 Nolu Muratoba

Kesinti Saati: 09.30-12.00

Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi

Mahalle: Hamidiyeköy

Etkilenen Sokaklar: 14 Nolu Hamidiyeköy, 21 Nolu Hamidiyeköy, 11 Nolu Hamidiyeköy, 28 Nolu Hamidiyeköy, 5 Nolu Hamidiyeköy, 22 Nolu Hamidiyeköy, 2 Nolu Hamidiyeköy, 6 Nolu Hamidiyeköy, 31 Nolu Hamidiyeköy, 19 Nolu Hamidiyeköy, 9 Nolu Hamidiyeköy, 13 Nolu Hamidiyeköy, 7 Nolu Hamidiyeköy, 27 Nolu Hamidiyeköy, 10 Nolu Hamidiyeköy, 25 Nolu Hamidiyeköy, 4 Nolu Hamidiyeköy, 1 Nolu Hamidiyeköy, 24 Nolu Hamidiyeköy, 12 Nolu Hamidiyeköy, 15 Nolu Hamidiyeköy, 18 Nolu Hamidiyeköy, 3 Nolu Hamidiyeköy, 20 Nolu Hamidiyeköy, 29 Nolu Hamidiyeköy, 16 Nolu Hamidiyeköy, 8 Nolu Hamidiyeköy, 26 Nolu Hamidiyeköy, 23 Nolu Hamidiyeköy

2 Aralık 2026 Çarşamba

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Hat Bakımı

Mahalle: Katırlı

Etkilenen Sokaklar: 19 Nolu Katırlı, 17 Nolu Katırlı, 6 Nolu Katırlı, 15 Nolu Katırlı, 18 Nolu Katırlı, 21 Nolu Katırlı, 5 Nolu Katırlı, 4 Nolu Katırlı, 10 Nolu Katırlı, 13 Nolu Katırlı, 14 Nolu Katırlı, 9 Nolu Katırlı, 3 Nolu Katırlı, 8 Nolu Katırlı, 1 Nolu Katırlı, 7 Nolu Katırlı, 12 Nolu Katırlı, 16 Nolu Katırlı

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Aralık 2026 Salı

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Zafer

Etkilenen Sokaklar: Küplüpınar, Şehit Cüneyt Yıldız, Kıbrıs

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Kurtuluş

Etkilenen Sokaklar: Küplüpınar

Kesinti Saati: 09.30-12.00

Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi

Mahalle: Ericekköyü

Etkilenen Sokaklar: Dede Bayırı, Balaban Deresi, Kaşka, 1. Aydınlar, Gölyolu, Zinci, Molla

Kesinti Saati: 09.30-12.00

Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi

Mahalle: Dışkayaköyü

Etkilenen Sokaklar: Üçok, Oğuzlar, Karakeçililer, Ertuğrulgazi, Kayı Boyu, Bayır

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

29 Kasım 2026 Pazar

Kesinti Saati: 09.00-11.00

Kesinti Nedeni: Abone Bağlama

Mahalle: Akhisar

Etkilenen Sokaklar: Safran, Petek, Çelikel

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 09.00-11.00

Kesinti Nedeni: Talep Açma-Kesme

Mahalle: Süleymaniye

Etkilenen Sokaklar: 1. Bahar, Sizin, Zeynelbey, 1. Atalar, Güzel

Kesinti Saati: 09.00-12.00

Kesinti Nedeni: Abone Bağlama

Mahalle: Yeniceköy

Kesinti Saati: 09.00-12.00

Kesinti Nedeni: Abone Bağlama

Mahalle: Edebey

Etkilenen Sokaklar: Edebey Cami, 5815, 5828, 5803, 5801, 5825, 5805, 5818, 5821, 5817, 5800, 5802, 5819, Yeniceköy Yolu, 5824, Edebeyköy, 5808, 5823

Kesinti Saati: 09.30-11.00

Kesinti Nedeni: AG Direk Deplase

Mahalle: Cerrah

Etkilenen Sokaklar: 1101, 1104, 1105, 1110, 1102, Eski Kiremitlik, 1100, 1103

Kesinti Saati: 10.00-18.00

Kesinti Nedeni: Trafo Değişimi

Mahalle: Eskiköy

Etkilenen Sokaklar: 4753, Eskiköy, 4755

Kesinti Saati: 12.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Direk Deplase

Mahalle: Sarıpınar

Etkilenen Sokaklar: Sarıpınar Hocaköy Yolu, Sarıpınar, 5166, 5162, 5160, 5157, 5158, 5159

Kesinti Saati: 13.00-15.00

Kesinti Nedeni: Talep Açma-Kesme

Mahalle: Madenköy

Etkilenen Sokaklar: 4557, Madenköy-Deydinler

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

1 Aralık 2026 Salı

Kesinti Saati: 01.00-03.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Yunusemre

Etkilenen Sokaklar: Esenler, Mevlana, Yunusemre, Ulukale, Hamzabey, Yeşilkent, Bozkaya, Karanfil, Balım, Gültepe, Bülten, Özgüven, Yeni Oba, Zakkum

Kesinti Saati: 09.00-11.00

Kesinti Nedeni: Talep Açma-Kesme

Mahalle: Kulaca

Etkilenen Sokaklar: 2160, 2157, 2159, 2153, 2152, 2154, Kulaca, 2156, Kulaca Yiğitköy

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: Bahçekaya

Etkilenen Sokaklar: Bahçekaya, 3753, 3752, 3751, Bahçekaya Cami

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: Eski Bahçekaya

Etkilenen Sokaklar: 3800, 3801, Oylat Yolu, Mesruriye, 3803, 3804

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Tacir

Etkilenen Sokaklar: Tacir_1

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Boyalıca

Etkilenen Sokaklar: Atatürk Yeni/1/2, Atatürk Yeni_1, Yavuz Sultan Selim, Atatürk 1, Bal, Doğantepe, Kılıçaslan, Mutlu

Kesinti Saati: 13.30-17.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Müşküle

Etkilenen Sokaklar: Müşküle/11, Müşküle

1 Aralık 2026 Salı

Kesinti Saati: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Müşküle

Etkilenen Sokaklar: Müşküle, Müşküle/11, Müşküle/6, Müşküle/18

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Tacir

Etkilenen Sokaklar: Tacir_1

2 Aralık 2026 Çarşamba

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Tacir

Etkilenen Sokaklar: Tacir_1

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Turanköy

Etkilenen Sokaklar: Aydere, Turanköy Zambak, Turan, İlyas Bey, Terkeşli, Kutlu, Ankara, Trafo, Bosna, Mostar

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Gölbaşı

Etkilenen Sokaklar: Gölbaşı, Gölcük Yolu, Bursa Gölbaşı, Kumluca, Gölbaşı Bağlar, Gölbaşı Dere

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Erdoğan

Etkilenen Sokaklar: Erdoğanköy Sanayi

Kesinti Saati: 10.00-12.30

Kesinti Nedeni: OG Müşterisi Talebi

Mahalle: Turanköy

Etkilenen Sokaklar: Ballıkaya, Ankara, Turanköy Zambak, Kuğu, Turan

Kesinti Saati: 10.00-12.30

Kesinti Nedeni: OG Müşterisi Talebi

Mahalle: Erdoğan

Kesinti Saati: 10.45-18.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Ümitalan

Etkilenen Sokaklar: Toska, Kızılcık, Çavdarlık, Aydos, Karatepe

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Çataltepe, Aksu, Ümitalan

1 Aralık 2026 Salı

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Çataltepe, Aksu, Ümitalan

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Aralık 2026 Salı

Kesinti Saati: 10.00-11.00

Kesinti Nedeni: Kesici Değişimi

Mahalle: Kumyaka

Etkilenen Sokaklar: Kumyaka 12, Kumyaka 15, Kumyaka 46, Kumyaka 29, Kumyaka 37, Kumyaka 10, Kumyaka 19, Kumyaka 5, Kumyaka 35, Kumyaka 13, Kumyaka 42, Kumyaka 20, Kumyaka 17, Kumyaka 27, Kumyaka, Kumyaka 43, Kumyaka 44, Kumyaka 47, Kumyaka 9, Kumyaka 22, Kumyaka 40, Kumyaka 45, Kumyaka 23, Göktepe Küme Evleri, Kumyaka 14, Kumyaka 39, Kumyaka 36, Kumyaka 2, Kumyaka 16, Kumyaka 18, Kumyaka 1, Kumyaka 4, Kumyaka 11, Kumyaka Köyü, Kumyaka 38, Kumyaka 8, Kumyaka 24

2 Aralık 2026 Çarşamba

Kesinti Saati: 09.00-11.00

Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi

Mahalle: Göynüklü

Etkilenen Sokaklar: Saklı Bahçe, Bahçe Aralığı, Kocabağlar, Anadolu, 3016

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29 Kasım 2026 Pazar

Kesinti Saati: 10.00-11.00

Kesinti Nedeni: Talep Açma-Kesme

Mahalle: Atatürk

Etkilenen Sokaklar: Yüksel, Barış, Gül, Menekşe, Nergiz, Çayır, 117 Nolu, Vatan, Kurtuluş, Meriç, Tuna, Zambak, Yeni

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Selimiye

Etkilenen Sokaklar: Yeldeğirmenler, 14 Eylül, Hastane, Gazhane, Ayrancı Ali, Filibeli İbrahim, Değirmenler, Pehlivan, Laz, Yavuz, İrfan Kaplan, Özkan, Opr. Dr. İlhami Şanal, Yeşil Cami, Enez, Çırpan Bayır, Halilağa

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Cumhuriyet

Etkilenen Sokaklar: Sarı, Esentepe, Yeşil, 14 Eylül

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Çırpan

Etkilenen Sokaklar: Gültepe, Muhtar İlhan Çakar, Fevzipaşa, Badem, Yeşil Cami, Hacı Mehmet, Ceylan, Adile Mezarlık, Demirci Hacı, Kahraman, Çelebi, Ece, Keskin, Şimşek, Çırpan Cami, Düvenci Mahmut, Umut, Yeldeğirmenler, Seher, Uzun Mehmet, Muhtar Halil Gök, Ulubatlı Hasan

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Yunus Emre

Etkilenen Sokaklar: 10 Nolu, Fevzipaşa, 4 Nolu, 2 Nolu, 19 Nolu, 14 Nolu, 1 Nolu, 3 Nolu, 16 Nolu, 6 Nolu, 12 Nolu, 8 Nolu, Rauf Denktaş, 5 Nolu

Kesinti Saati: 09.30-17.00

Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi

Mahalle: Güvem

Etkilenen Sokaklar: Güvem

Kesinti Saati: 14.00-15.00

Kesinti Nedeni: OG Müşterisi Talebi

Mahalle: Çeltikçi

Etkilenen Sokaklar: Yanıkdeğirmen Mevkii

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

1 Aralık 2026 Salı

Kesinti Saati: 09.00-12.00

Kesinti Nedeni: ENH Bakımı

Mahalle: Cumhuriyet

Etkilenen Sokaklar: Esentepe, Sarı, Ertuğrul, Gümüş, Arslan, Mızrak, Kılıç, Bağ, Çiftlik, Yeşil, Cemal Uruş

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Yunus Emre

Etkilenen Sokaklar: 1 Nolu, 10 Nolu, 8 Nolu, 16 Nolu, 14 Nolu, Rauf Denktaş, 12 Nolu, 5 Nolu, 2 Nolu, 6 Nolu, 4 Nolu, 19 Nolu, 3 Nolu, Fevzipaşa

2 Aralık 2026 Çarşamba

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Hat Bakımı

Mahalle: Derekadı

Etkilenen Sokaklar: Derekadı

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Hat Bakımı

Mahalle: Hamidiyeköyü

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Gököz

Etkilenen Sokaklar: Gököz

Kesinti Saati: 10.00-18.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Cuma

Etkilenen Sokaklar: Dede, Dikkaldırım, Ethem Yaman, Hoca Ahmet Yasevi, Atatürk, Keskin Pınar, Adnan Menderes, Karaçavuş, Orhanbey, Hüdaverdigar, Tahir Hoca

Kesinti Saati: 10.00-18.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Ertuğrulgazi

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

29 Kasım 2026 Pazar

Kesinti Saati: 02.00-06.00

Kesinti Nedeni: Ayırıcı Değişimi

Mahalle: Işıktepe OSB

Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş

Kesinti Saati: 02.00-06.00

Kesinti Nedeni: Ayırıcı Değişimi

Mahalle: Minareliçavuş

Etkilenen Sokaklar: Mor (290)

Kesinti Saati: 09.00-10.00

Kesinti Nedeni: Abone Bağlama

Mahalle: Doğanköy

Etkilenen Sokaklar: Harmanyeri

Kesinti Saati: 09.00-13.00

Kesinti Nedeni: Akım Trafosu Değişimi

Mahalle: Çalı

Etkilenen Sokaklar: 38 (410), Ahıska, 40 (410), 41 (410), 37 (410), Mustafa Kemal Paşa

Kesinti Saati: 09.00-13.00

Kesinti Nedeni: Akım Trafosu Değişimi

Mahalle: Yaylacık

Etkilenen Sokaklar: Mustafa Kemal Paşa

Kesinti Saati: 09.00-13.00

Kesinti Nedeni: OG Müşterisi Talebi

Mahalle: Yaylacık

Etkilenen Sokaklar: 18 (470), 39 (470), Tahtalı Yolu, 17 (470), 53 (470), 40, 38 (470), 52 (470), 381. İsimsiz, 40 (410), Kayalı (470), 54 (470)

Kesinti Saati: 09.00-13.00

Kesinti Nedeni: OG Müşterisi Talebi

Mahalle: Tahtalı

Etkilenen Sokaklar: Yaylacık Yolu (460)

Kesinti Saati: 10.00-11.00

Kesinti Nedeni: Abone Bağlama

Mahalle: Doğanköy

Etkilenen Sokaklar: 859. İsimsiz

Kesinti Saati: 11.00-12.00

Kesinti Nedeni: Abone Bağlama

Mahalle: Minareliçavuş

Etkilenen Sokaklar: Karlıtepe

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 10.00-12.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: İhsaniye

Etkilenen Sokaklar: Okul_1, Tepe (110), Sakarya (110), Değirmen (110), Dilek (110), Meşe (110), Şahin (110), Gonca (110), Aydın

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

1 Aralık 2026 Salı

Kesinti Saati: 09.00-12.00

Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi

Mahalle: Konak

Etkilenen Sokaklar: Yağmur (120), Birlik, Yasemin (120), Bilgiç, Bayındır, Yaz, Yakut

Kesinti Saati: 09.30-15.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: İrfaniye

Etkilenen Sokaklar: 160. İsimsiz, 643. İsimsiz, 1. Irmak, Civan, 2. Bulut, 1. Gül, 142. İsimsiz, 1. Tepe, 1. Derya, 1. Bağlar, Ortaçeşme, Gelin, 148. İsimsiz, Çevik, Ambar, 1. Zümrüt, İrfaniye, İrfaniye Gökçeköy Yolu

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Dumlupınar

Etkilenen Sokaklar: Altınbaşak, Atatürk (500), Buluş (500), Sinem (500), Kemer (500), Kayabaşı, Tüter, Çamdibi, Akdeniz, Yaprak (500), Bornova, Tepebaşı, Taşkent (500)

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Görükle

Etkilenen Sokaklar: Tophane, Güneş (500), Çiğdem (500), Şafak (500), Tuna (500), Aydın (500), Ocak (500), Önen, Tüter, Taşlık (500)

Kesinti Saati: 13.00-17.00

Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi

Mahalle: Konak

Etkilenen Sokaklar: Park (120), Yavuz (120), Bilginler, Kaynak (120), Yıldırım, Karadut, Bağbür, Baruthane Çıkmazı, Yakut

Kesinti Saati: 13.00-17.00

Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi

Mahalle: Beşevler

Etkilenen Sokaklar: Kılıç, Kabakçı, Şen (130), Kalfalar, 1. Bayram, Bilginler, Yıldırım, İzmir Yolu, Acar (130), Karadavut

2 Aralık 2026 Çarşamba

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi

Mahalle: Konak

Etkilenen Sokaklar: Çağlayan (120), Hisar (120), Bağış, Ecem, Cihan (120), Konak, Girgin, Çam, Irmak (120), Gemici, Yeşil (120), Gelir, Kır (120), Zümrüt (120)

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi

Mahalle: Konak

Etkilenen Sokaklar: Babacan (120), Pınar (120), Kuşburnu, Konak, Deniz (120), Kır (120)

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

29 Kasım 2026 Pazar

Kesinti Saati: 13.00-16.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Arapzade

Etkilenen Sokaklar: Hastane, Tahancıoğlu, Açıkbaştarla 2 Nolu, Açıkbaştarla 1 Nolu, 2 Nolu, 1 Nolu Aralık, Depo, 3 Nolu, 7 Nolu, Fevzi Efendi, Zeytin, 1 Nolu, Orkide, 4 Nolu

2 Aralık 2026 Çarşamba

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Hat İlavesi

Mahalle: Yeniköy

Etkilenen Sokaklar: Hürriyet, Şehit Kadir Yeşil

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 14.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Hürriyet

Etkilenen Sokaklar: Mihraplı Köprü

Kesinti Saati: 14.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: İstiklal

Etkilenen Sokaklar: 2. Gün, 1. Hürriyet, Işık

Kesinti Saati: 14.00-17.00

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Soğukkuyu

Etkilenen Sokaklar: Yeniay, 1. Hürriyet, Mihraplı Köprü, 6. Fırın

1 Aralık 2026 Salı

Kesinti Saati: 09.00-13.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Demirtaş Sakarya

Etkilenen Sokaklar: 5. Sinan

Kesinti Saati: 10.00-15.00

Kesinti Nedeni: AG Direk Deplase

Mahalle: Yenikaraman

Etkilenen Sokaklar: 2. Ergün, Tüten, 2. Yaman, Yanıt, Turan Mehmet, 4. Öztürk, Ziraat, 6. Sezgin, 6. Yıldırım, Yankı, 5. Eser, 7. Gülşen, 1. Hürriyet, Karaoğlanoğlu, 12. Eren, 5. Özkan, 20. Şen, 13. Doğan

2 Aralık 2026 Çarşamba

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Soğukkuyu

Etkilenen Sokaklar: 6. Fırın, Yeniay, 1. Hürriyet

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

29 Kasım 2026 Pazar

Kesinti Saati: 11.00-13.00

Kesinti Nedeni: Abone Bağlama

Mahalle: Beypınar

Etkilenen Sokaklar: Beypınar

2 Aralık 2026 Çarşamba

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: İncirli

Etkilenen Sokaklar: İncirli

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: Toprakdere

Etkilenen Sokaklar: Toprakdere

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: Papatya

Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: Köprühisar

Etkilenen Sokaklar: Köprühisar

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: Ebeköy

Etkilenen Sokaklar: Ebeköy

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: Terziler

Etkilenen Sokaklar: Terziler

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: Hayriye

Etkilenen Sokaklar: Hayriye

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: Günece

Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: Çamönü

Etkilenen Sokaklar: Çamönü

Kesinti Saati: 09.30-17.30

Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase

Mahalle: Eğerce

Etkilenen Sokaklar: Eğerce

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

29 Kasım 2026 Pazar

Kesinti Saati: 11.00-12.00

Kesinti Nedeni: Abone Bağlama

Mahalle: Fidyekızık

Etkilenen Sokaklar: 6. Turan

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 03.00-04.00

Kesinti Nedeni: OG Manevra İçin Kesinti

Mahalle: Musababa

Etkilenen Sokaklar: 8. Fatih, Okçular, Gayret, 5. Mine, 3. Gülveren, 4. Mehtap, 7. Murat, 6. Işık, 11. Menekşe, 3. Narlı, Öğünç, 2. Asa, 1. Türbe, Selim, 7. Doğan, 2. Yemişli, 2. Özdemir, 1. Hoşgördü, 1. Cem, Musababa, 3. Kırçiçeği, 4. Meral, 3. Meşeli, 6. Yeni, 3. Cevizli, Erguvan

Kesinti Saati: 03.00-04.00

Kesinti Nedeni: OG Manevra İçin Kesinti

Mahalle: Piremir

Etkilenen Sokaklar: 4. İnci, Piyade, 10. Mutlu, 1. Petek, 3. Pehlivan, 9. Dilek, Işık, Çiçek, 5. Çeşme, Işıklar, 7. Emel, 4. Erbaş, 6. Çetin, 2. Cihan, Çakmak, Pirtepe, 1. Yaşar, Çamlıdere, 2. Polat, 6. Ceylan, 4. Papatya, 3. Volkan, 7. Ara, Akçağlayan, Yaverbey, Paktepe, 6. Sevinç, 4. Serçe, 2. İlker, 1. Topçu, 9. Doğu, 3. Küçük, 9. Okul, 7. Can, 1. Türbe, 16. Bahçe, 7. Emir, Teleferik, Musababa, 11. Cami, 7. İpek, 5. Sedef, 2. Olcay, 2. Ülker

Kesinti Saati: 10.00-11.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Samanlı

Etkilenen Sokaklar: 2. Saray, Sırtlan, 2. Sarnıç, Sırım, Kocaali

Kesinti Saati: 11.00-12.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Samanlı

Etkilenen Sokaklar: 16. Dere, 5. Gönül, 4. Adak, Samanyolu, 3. Adak, Kocaali, 1. Aday, 3. Selçuk, 5. Adak

Kesinti Saati: 13.00-14.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Samanlı

Etkilenen Sokaklar: 4. Sümbül, İsmetiye, Yiğitler, Demirler, 3. Serdar

Kesinti Saati: 15.00-16.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Vatan

Etkilenen Sokaklar: 1. Selam, Gözde, 2. Vatan, 2. Topçu, Kısmet, 10. Yıldırım, 21. Bahçe, 5. Narlı, Bakırcı, 3. Çamlı, 2. Güllü, 12. Yeşil, 2. Vakar

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

Kesinti Saati: 16.00-17.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Vatan

Etkilenen Sokaklar: 2. Van, 8. Sakarya, 10. Deniz, 2. Akçaabat, 5. Volkan, 1. Selam, 7. Elmas, 14. Bayır, 3. Söğütlü, Varlık, 2. Vefa, 3. Akkuş, Gezgin

Kesinti Saati: 17.00-18.30

Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması

Mahalle: Karapınar

Etkilenen Sokaklar: D250, B123/1, D103, D110/1, 172, 165, B144, B135, C120, C122, 166, D102, D105, D113, B142, 163, 170, 167, 174, C128, D110, C130, D104, B138, D116, B137, B136, B148, C124, D114, B155, 159, D111, D108, B150, B140, C117/1, B131, C126

1 Aralık 2026 Salı

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Hacivat

Etkilenen Sokaklar: C218, C220, B239, C219, C221, 13, C223, C216, D212, C217, 4. Park, B344, B238, B341, A342, 1. Sanayi

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Mehmet Akif Ersoy

Etkilenen Sokaklar: Kınaer, 1. Göçmen Aralığı, 2. Sevenler, Şahinler Çıkmazı, Şahinler, 8. Güzel, 1. Serin, 2. Altıntaş, Tezgenler, 7. Bayır, 1. Mera, 2. Hür

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Sinandede

Etkilenen Sokaklar: 5. Ergin, Şahinler, 1. Serin, Yıldıran, 7. Bayır, 2. Hür, 2. Nazlı, Aydemir

Kesinti Saati: 10.00-14.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Bağlaraltı

Etkilenen Sokaklar: 413, 419, Cebel, 416, 401, 415, 418, 417

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

2 Aralık 2026 Çarşamba

Kesinti Saati: 09.00-10.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Değirmenönü

Etkilenen Sokaklar: 1. Ezgi, H368, H356, 5. Deniz, H352, Çaldıran, Bursa, 6. Çiğdem, 8. Güneş, Esendağ, H365, Hocaoğlu, Demirdağ, H360, Şehitler, H364, 7. Bahçe, H354, 5. Gazi, 6. Ay, 7. Gül, H362, 1. Nane, 2. Yayla, H358, 2. Nehir, Bitki, H366

Kesinti Saati: 09.00-10.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Karapınar

Etkilenen Sokaklar: 23

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması

Mahalle: Yunusemre

Etkilenen Sokaklar: Dikencik, Yıllar, Yeşilbağ, Yurdagül, 5. Yenice, 5. Yörük, Kışlaköy, 3. Yeşilova, 2. Kırat, 4. Yuva, Kevser, 2. Yağan, Yasa, Yapar

Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)

Kesinti Saati: 10.00-11.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Karapınar

Etkilenen Sokaklar: D110/1, D109, Ankara Yolu, C119, D101, D115, 22, 21, D118, C117, C117/1, C128, D106, D104, C130, D108, D105, D102, D110, 163, D116, B132, C107, 107/1, D103, D111, B123/1, D113, D114, C124/1, D112

Kesinti Saati: 11.00-12.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Karapınar

Etkilenen Sokaklar: 168, 174, 166, 170, D105, 163, 22, 167, 159, 172, 178/1, 23, D250, 165, 176

Kesinti Saati: 13.00-14.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Karapınar

Etkilenen Sokaklar: B155, D109, B125, B131, B129, B121, 21, C122, B152, B134, B140, B133, C120, B146, B127, B138, B137, B136, C126, C124/1, B135, B150, B123/1, B144, B142, D111, C124, B154, B148

Kesinti Saati: 15.00-16.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Değirmenönü

Etkilenen Sokaklar: 12. Vatan, Keleş, 2. Alaçam, 2. Ezgi, 2. Asil, 1. Çağlayan, 2. Adil, 2. Adak, Beşler

Kesinti Saati: 15.00-16.00

Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı

Mahalle: Cumalıkızık

Etkilenen Sokaklar: Hamamlıkızık

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