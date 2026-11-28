Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım, 1-2 Aralık (Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Kestel...)
Bursa elektrik kesintisi 29-30 Kasım ve 1-2 Aralık 2026 tarihli programı açıklandı. UEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım'da elektrik kesintisi yaşanacak.
Bursa'nın 14 ilçesinde 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında hat bakımı, tesis çalışması, trafo bakımı ve abone bağlama işlemleri gerçekleştirilecek. Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım'ın bazı mahallelerinde 8 saate varan elektrik kesintileri uygulanacak. İşte UEDAŞ Bursa elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29-30 KASIM, 1-2 ARALIK
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Kasım 2026 Pazar
Kesinti Saati: 09.00-13.00
Kesinti Nedeni: Abone Bağlama
Mahalle: Ata
Etkilenen Sokaklar: 173 Nolu
Kesinti Saati: 13.00-15.00
Kesinti Nedeni: Abone Bağlama
Mahalle: Eşref Dinçer
Etkilenen Sokaklar: 331 Nolu, 323 Nolu, 321 Nolu, 317 Nolu, Ova, Taşocağı, 326 Nolu
Kesinti Saati: 16.45-20.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Eşref Dinçer
Etkilenen Sokaklar: Göl, Çaylı, Bayındır, Eski Pazar, Yıldız, Kuvayi Milliye, Kuvvet, 1. Çamlıca, Dere, 1. Dal
Kesinti Saati: 16.45-20.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Hamidiye
Etkilenen Sokaklar: Papatya Çıkmazı, Papatya, Konak, Ihlamur, İbrahim Akıt, 3215, Matbaacılar, Kuvayi Milliye, Bora, İstiklal, Menekşe, Pınar, Fırınlı
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 09.00-16.00
Kesinti Nedeni: AG Hat Bakımı
Mahalle: Muratoba
Etkilenen Sokaklar: 9 Nolu Muratoba, 13 Nolu Muratoba, 17 Nolu Muratoba, 15 Nolu Muratoba, 16 Nolu Muratoba, 8 Nolu Muratoba, 18 Nolu Muratoba, 2 Nolu Muratoba
Kesinti Saati: 09.00-16.00
Kesinti Nedeni: AG Hat Bakımı
Mahalle: Katırlı
Etkilenen Sokaklar: 6 Nolu Katırlı, 14 Nolu Katırlı, 5 Nolu Katırlı, 4 Nolu Katırlı, 15 Nolu Katırlı, 1 Nolu Katırlı, 18 Nolu Katırlı, 21 Nolu Katırlı, 10 Nolu Katırlı, 7 Nolu Katırlı, 19 Nolu Katırlı, 8 Nolu Katırlı, 3 Nolu Katırlı, 13 Nolu Katırlı, 16 Nolu Katırlı, 17 Nolu Katırlı, 12 Nolu Katırlı, 9 Nolu Katırlı
Kesinti Saati: 10.00-18.00
Kesinti Nedeni: OG Hat Bakımı
Mahalle: Narlı
Etkilenen Sokaklar: 13 Nolu Narlı, 20 Nolu Narlı, 4 Nolu Narlı, 12 Nolu Narlı, 10 Nolu Narlı, 18 Nolu Narlı, 7 Nolu Narlı, 16 Nolu Narlı, Armutlu Yolu, 5 Nolu Narlı, 17 Nolu Narlı, 15 Nolu Narlı, 2 Nolu Narlı, 14 Nolu Narlı, 19 Nolu Narlı, 1 Nolu Narlı, 9 Nolu Narlı, 3 Nolu Narlı, 11 Nolu Narlı
Kesinti Saati: 13.00-15.00
Kesinti Nedeni: Abone Bağlama
Mahalle: Umurbey
Etkilenen Sokaklar: Taşkent, Kocatepe, Menderes, 1. Atatürk, Kazım Karabekir, Şahinpaşa, Anıttepe, Mehmet Çelebi, Musabey
1 Aralık 2026 Salı
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Hat Bakımı
Mahalle: Cihatlı
Etkilenen Sokaklar: 10 Nolu Cihatlı, 9 Nolu Cihatlı, Cihatlı, 16 Nolu Cihatlı, 2 Nolu Cihatlı, 3 Nolu Cihatlı
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Hat Bakımı
Mahalle: Umurbey
Etkilenen Sokaklar: 10 Nolu, Gemlik, 9 Nolu
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Hat Bakımı
Mahalle: Cihatlı
Etkilenen Sokaklar: Yalova Yolu
Kesinti Saati: 09.30-12.00
Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi
Mahalle: Katırlı
Etkilenen Sokaklar: 15 Nolu Katırlı, 13 Nolu Katırlı, 4 Nolu Katırlı, 18 Nolu Katırlı, 5 Nolu Katırlı, 16 Nolu Katırlı, 21 Nolu Katırlı, 1 Nolu Katırlı, 8 Nolu Katırlı, 3 Nolu Katırlı, 12 Nolu Katırlı, 9 Nolu Katırlı, 19 Nolu Katırlı, 6 Nolu Katırlı, 17 Nolu Katırlı, 7 Nolu Katırlı, 10 Nolu Katırlı, 14 Nolu Katırlı
Kesinti Saati: 09.30-12.00
Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi
Mahalle: Feyziye
Etkilenen Sokaklar: 16 Nolu Feyziye, 5 Nolu Feyziye, 4 Nolu Feyziye, 20 Nolu Feyziye, 11 Nolu Feyziye, 18 Nolu Feyziye, Feyziye, 13 Nolu Feyziye, 3 Nolu Feyziye, 8 Nolu Feyziye, 19 Nolu Feyziye, 1 Nolu Feyziye, 22 Nolu Feyziye, 17 Nolu Feyziye, 10 Nolu Feyziye, 14 Nolu Feyziye, 7 Nolu Feyziye, 15 Nolu Feyziye, 9 Nolu Feyziye, 23 Nolu Feyziye, 2 Nolu Feyziye
Kesinti Saati: 09.30-12.00
Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi
Mahalle: Adliye
Etkilenen Sokaklar: 5 Nolu Adliye, 14 Nolu Adliye, 11 Nolu Adliye, 2 Nolu Adliye, 4 Nolu Adliye, 7 Nolu Adliye, 6 Nolu Adliye, 3 Nolu Adliye, 9 Nolu Adliye, 10 Nolu Adliye, 1 Nolu Adliye, Adliye, 12 Nolu Adliye, Adliye Muratoba Yolu
Kesinti Saati: 09.30-12.00
Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi
Mahalle: Güvenli
Etkilenen Sokaklar: 12 Nolu Güvenli, 10 Nolu Güvenli, 20 Nolu Güvenli, 11 Nolu Güvenli, 19 Nolu Güvenli, 2 Nolu Güvenli, 1 Nolu Güvenli, 18 Nolu Güvenli, Güvenli, 9 Nolu Güvenli
Kesinti Saati: 09.30-12.00
Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi
Mahalle: Fındıcak
Etkilenen Sokaklar: 1 Nolu Fındıcak, 2 Nolu Fındıcak, 5 Nolu Fındıcak, 6 Nolu Fındıcak, 7 Nolu Fındıcak, 3 Nolu Fındıcak, 4 Nolu Fındıcak, 8 Nolu Fındıcak
Kesinti Saati: 09.30-12.00
Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi
Mahalle: Şükriye
Etkilenen Sokaklar: 7 Nolu Şükriye, 13 Nolu Şükriye, 10 Nolu Şükriye, 8 Nolu Şükriye, 11 Nolu Şükriye, 6 Nolu Şükriye, 4 Nolu Şükriye, Şükriye Katırlı Yolu, 12 Nolu Şükriye, 2 Nolu Şükriye, 5 Nolu Şükriye, 1 Nolu Şükriye, 9 Nolu Şükriye, Şükriye, 3 Nolu Şükriye
Kesinti Saati: 09.30-12.00
Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi
Mahalle: Muratoba
Etkilenen Sokaklar: 18 Nolu Muratoba, 20 Nolu Muratoba, Adliye Muratoba Yolu, 8 Nolu Muratoba, 19 Nolu Muratoba, 17 Nolu Muratoba, 2 Nolu Muratoba, Muratoba, 15 Nolu Muratoba, 4 Nolu Muratoba, 26 Nolu Muratoba, 1 Nolu Muratoba, 7 Nolu Muratoba, 12 Nolu Muratoba, 24 Nolu Muratoba, 9 Nolu Muratoba, 21 Nolu Muratoba, 3 Nolu Muratoba, 23 Nolu Muratoba, 5 Nolu Muratoba, 13 Nolu Muratoba, 16 Nolu Muratoba, 22 Nolu Muratoba
Kesinti Saati: 09.30-12.00
Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi
Mahalle: Hamidiyeköy
Etkilenen Sokaklar: 14 Nolu Hamidiyeköy, 21 Nolu Hamidiyeköy, 11 Nolu Hamidiyeköy, 28 Nolu Hamidiyeköy, 5 Nolu Hamidiyeköy, 22 Nolu Hamidiyeköy, 2 Nolu Hamidiyeköy, 6 Nolu Hamidiyeköy, 31 Nolu Hamidiyeköy, 19 Nolu Hamidiyeköy, 9 Nolu Hamidiyeköy, 13 Nolu Hamidiyeköy, 7 Nolu Hamidiyeköy, 27 Nolu Hamidiyeköy, 10 Nolu Hamidiyeköy, 25 Nolu Hamidiyeköy, 4 Nolu Hamidiyeköy, 1 Nolu Hamidiyeköy, 24 Nolu Hamidiyeköy, 12 Nolu Hamidiyeköy, 15 Nolu Hamidiyeköy, 18 Nolu Hamidiyeköy, 3 Nolu Hamidiyeköy, 20 Nolu Hamidiyeköy, 29 Nolu Hamidiyeköy, 16 Nolu Hamidiyeköy, 8 Nolu Hamidiyeköy, 26 Nolu Hamidiyeköy, 23 Nolu Hamidiyeköy
2 Aralık 2026 Çarşamba
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Hat Bakımı
Mahalle: Katırlı
Etkilenen Sokaklar: 19 Nolu Katırlı, 17 Nolu Katırlı, 6 Nolu Katırlı, 15 Nolu Katırlı, 18 Nolu Katırlı, 21 Nolu Katırlı, 5 Nolu Katırlı, 4 Nolu Katırlı, 10 Nolu Katırlı, 13 Nolu Katırlı, 14 Nolu Katırlı, 9 Nolu Katırlı, 3 Nolu Katırlı, 8 Nolu Katırlı, 1 Nolu Katırlı, 7 Nolu Katırlı, 12 Nolu Katırlı, 16 Nolu Katırlı
GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 Aralık 2026 Salı
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Zafer
Etkilenen Sokaklar: Küplüpınar, Şehit Cüneyt Yıldız, Kıbrıs
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Kurtuluş
Etkilenen Sokaklar: Küplüpınar
Kesinti Saati: 09.30-12.00
Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi
Mahalle: Ericekköyü
Etkilenen Sokaklar: Dede Bayırı, Balaban Deresi, Kaşka, 1. Aydınlar, Gölyolu, Zinci, Molla
Kesinti Saati: 09.30-12.00
Kesinti Nedeni: Sokak Aydınlatma Tesisi
Mahalle: Dışkayaköyü
Etkilenen Sokaklar: Üçok, Oğuzlar, Karakeçililer, Ertuğrulgazi, Kayı Boyu, Bayır
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Kasım 2026 Pazar
Kesinti Saati: 09.00-11.00
Kesinti Nedeni: Abone Bağlama
Mahalle: Akhisar
Etkilenen Sokaklar: Safran, Petek, Çelikel
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 09.00-11.00
Kesinti Nedeni: Talep Açma-Kesme
Mahalle: Süleymaniye
Etkilenen Sokaklar: 1. Bahar, Sizin, Zeynelbey, 1. Atalar, Güzel
Kesinti Saati: 09.00-12.00
Kesinti Nedeni: Abone Bağlama
Mahalle: Yeniceköy
Kesinti Saati: 09.00-12.00
Kesinti Nedeni: Abone Bağlama
Mahalle: Edebey
Etkilenen Sokaklar: Edebey Cami, 5815, 5828, 5803, 5801, 5825, 5805, 5818, 5821, 5817, 5800, 5802, 5819, Yeniceköy Yolu, 5824, Edebeyköy, 5808, 5823
Kesinti Saati: 09.30-11.00
Kesinti Nedeni: AG Direk Deplase
Mahalle: Cerrah
Etkilenen Sokaklar: 1101, 1104, 1105, 1110, 1102, Eski Kiremitlik, 1100, 1103
Kesinti Saati: 10.00-18.00
Kesinti Nedeni: Trafo Değişimi
Mahalle: Eskiköy
Etkilenen Sokaklar: 4753, Eskiköy, 4755
Kesinti Saati: 12.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Direk Deplase
Mahalle: Sarıpınar
Etkilenen Sokaklar: Sarıpınar Hocaköy Yolu, Sarıpınar, 5166, 5162, 5160, 5157, 5158, 5159
Kesinti Saati: 13.00-15.00
Kesinti Nedeni: Talep Açma-Kesme
Mahalle: Madenköy
Etkilenen Sokaklar: 4557, Madenköy-Deydinler
1 Aralık 2026 Salı
Kesinti Saati: 01.00-03.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Yunusemre
Etkilenen Sokaklar: Esenler, Mevlana, Yunusemre, Ulukale, Hamzabey, Yeşilkent, Bozkaya, Karanfil, Balım, Gültepe, Bülten, Özgüven, Yeni Oba, Zakkum
Kesinti Saati: 09.00-11.00
Kesinti Nedeni: Talep Açma-Kesme
Mahalle: Kulaca
Etkilenen Sokaklar: 2160, 2157, 2159, 2153, 2152, 2154, Kulaca, 2156, Kulaca Yiğitköy
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: Bahçekaya
Etkilenen Sokaklar: Bahçekaya, 3753, 3752, 3751, Bahçekaya Cami
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: Eski Bahçekaya
Etkilenen Sokaklar: 3800, 3801, Oylat Yolu, Mesruriye, 3803, 3804
İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Tacir
Etkilenen Sokaklar: Tacir_1
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Boyalıca
Etkilenen Sokaklar: Atatürk Yeni/1/2, Atatürk Yeni_1, Yavuz Sultan Selim, Atatürk 1, Bal, Doğantepe, Kılıçaslan, Mutlu
Kesinti Saati: 13.30-17.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Müşküle
Etkilenen Sokaklar: Müşküle/11, Müşküle
1 Aralık 2026 Salı
Kesinti Saati: 09.00-16.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Müşküle
Etkilenen Sokaklar: Müşküle, Müşküle/11, Müşküle/6, Müşküle/18
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Tacir
Etkilenen Sokaklar: Tacir_1
2 Aralık 2026 Çarşamba
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Tacir
Etkilenen Sokaklar: Tacir_1
KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Turanköy
Etkilenen Sokaklar: Aydere, Turanköy Zambak, Turan, İlyas Bey, Terkeşli, Kutlu, Ankara, Trafo, Bosna, Mostar
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Gölbaşı
Etkilenen Sokaklar: Gölbaşı, Gölcük Yolu, Bursa Gölbaşı, Kumluca, Gölbaşı Bağlar, Gölbaşı Dere
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Erdoğan
Etkilenen Sokaklar: Erdoğanköy Sanayi
Kesinti Saati: 10.00-12.30
Kesinti Nedeni: OG Müşterisi Talebi
Mahalle: Turanköy
Etkilenen Sokaklar: Ballıkaya, Ankara, Turanköy Zambak, Kuğu, Turan
Kesinti Saati: 10.00-12.30
Kesinti Nedeni: OG Müşterisi Talebi
Mahalle: Erdoğan
Kesinti Saati: 10.45-18.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Ümitalan
Etkilenen Sokaklar: Toska, Kızılcık, Çavdarlık, Aydos, Karatepe
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Çataltepe, Aksu, Ümitalan
1 Aralık 2026 Salı
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Çataltepe, Aksu, Ümitalan
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 Aralık 2026 Salı
Kesinti Saati: 10.00-11.00
Kesinti Nedeni: Kesici Değişimi
Mahalle: Kumyaka
Etkilenen Sokaklar: Kumyaka 12, Kumyaka 15, Kumyaka 46, Kumyaka 29, Kumyaka 37, Kumyaka 10, Kumyaka 19, Kumyaka 5, Kumyaka 35, Kumyaka 13, Kumyaka 42, Kumyaka 20, Kumyaka 17, Kumyaka 27, Kumyaka, Kumyaka 43, Kumyaka 44, Kumyaka 47, Kumyaka 9, Kumyaka 22, Kumyaka 40, Kumyaka 45, Kumyaka 23, Göktepe Küme Evleri, Kumyaka 14, Kumyaka 39, Kumyaka 36, Kumyaka 2, Kumyaka 16, Kumyaka 18, Kumyaka 1, Kumyaka 4, Kumyaka 11, Kumyaka Köyü, Kumyaka 38, Kumyaka 8, Kumyaka 24
2 Aralık 2026 Çarşamba
Kesinti Saati: 09.00-11.00
Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi
Mahalle: Göynüklü
Etkilenen Sokaklar: Saklı Bahçe, Bahçe Aralığı, Kocabağlar, Anadolu, 3016
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Kasım 2026 Pazar
Kesinti Saati: 10.00-11.00
Kesinti Nedeni: Talep Açma-Kesme
Mahalle: Atatürk
Etkilenen Sokaklar: Yüksel, Barış, Gül, Menekşe, Nergiz, Çayır, 117 Nolu, Vatan, Kurtuluş, Meriç, Tuna, Zambak, Yeni
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Selimiye
Etkilenen Sokaklar: Yeldeğirmenler, 14 Eylül, Hastane, Gazhane, Ayrancı Ali, Filibeli İbrahim, Değirmenler, Pehlivan, Laz, Yavuz, İrfan Kaplan, Özkan, Opr. Dr. İlhami Şanal, Yeşil Cami, Enez, Çırpan Bayır, Halilağa
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Cumhuriyet
Etkilenen Sokaklar: Sarı, Esentepe, Yeşil, 14 Eylül
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Çırpan
Etkilenen Sokaklar: Gültepe, Muhtar İlhan Çakar, Fevzipaşa, Badem, Yeşil Cami, Hacı Mehmet, Ceylan, Adile Mezarlık, Demirci Hacı, Kahraman, Çelebi, Ece, Keskin, Şimşek, Çırpan Cami, Düvenci Mahmut, Umut, Yeldeğirmenler, Seher, Uzun Mehmet, Muhtar Halil Gök, Ulubatlı Hasan
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Yunus Emre
Etkilenen Sokaklar: 10 Nolu, Fevzipaşa, 4 Nolu, 2 Nolu, 19 Nolu, 14 Nolu, 1 Nolu, 3 Nolu, 16 Nolu, 6 Nolu, 12 Nolu, 8 Nolu, Rauf Denktaş, 5 Nolu
Kesinti Saati: 09.30-17.00
Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi
Mahalle: Güvem
Etkilenen Sokaklar: Güvem
Kesinti Saati: 14.00-15.00
Kesinti Nedeni: OG Müşterisi Talebi
Mahalle: Çeltikçi
Etkilenen Sokaklar: Yanıkdeğirmen Mevkii
1 Aralık 2026 Salı
Kesinti Saati: 09.00-12.00
Kesinti Nedeni: ENH Bakımı
Mahalle: Cumhuriyet
Etkilenen Sokaklar: Esentepe, Sarı, Ertuğrul, Gümüş, Arslan, Mızrak, Kılıç, Bağ, Çiftlik, Yeşil, Cemal Uruş
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Yunus Emre
Etkilenen Sokaklar: 1 Nolu, 10 Nolu, 8 Nolu, 16 Nolu, 14 Nolu, Rauf Denktaş, 12 Nolu, 5 Nolu, 2 Nolu, 6 Nolu, 4 Nolu, 19 Nolu, 3 Nolu, Fevzipaşa
2 Aralık 2026 Çarşamba
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Hat Bakımı
Mahalle: Derekadı
Etkilenen Sokaklar: Derekadı
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Hat Bakımı
Mahalle: Hamidiyeköyü
KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Gököz
Etkilenen Sokaklar: Gököz
Kesinti Saati: 10.00-18.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Cuma
Etkilenen Sokaklar: Dede, Dikkaldırım, Ethem Yaman, Hoca Ahmet Yasevi, Atatürk, Keskin Pınar, Adnan Menderes, Karaçavuş, Orhanbey, Hüdaverdigar, Tahir Hoca
Kesinti Saati: 10.00-18.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Ertuğrulgazi
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Kasım 2026 Pazar
Kesinti Saati: 02.00-06.00
Kesinti Nedeni: Ayırıcı Değişimi
Mahalle: Işıktepe OSB
Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş
Kesinti Saati: 02.00-06.00
Kesinti Nedeni: Ayırıcı Değişimi
Mahalle: Minareliçavuş
Etkilenen Sokaklar: Mor (290)
Kesinti Saati: 09.00-10.00
Kesinti Nedeni: Abone Bağlama
Mahalle: Doğanköy
Etkilenen Sokaklar: Harmanyeri
Kesinti Saati: 09.00-13.00
Kesinti Nedeni: Akım Trafosu Değişimi
Mahalle: Çalı
Etkilenen Sokaklar: 38 (410), Ahıska, 40 (410), 41 (410), 37 (410), Mustafa Kemal Paşa
Kesinti Saati: 09.00-13.00
Kesinti Nedeni: Akım Trafosu Değişimi
Mahalle: Yaylacık
Etkilenen Sokaklar: Mustafa Kemal Paşa
Kesinti Saati: 09.00-13.00
Kesinti Nedeni: OG Müşterisi Talebi
Mahalle: Yaylacık
Etkilenen Sokaklar: 18 (470), 39 (470), Tahtalı Yolu, 17 (470), 53 (470), 40, 38 (470), 52 (470), 381. İsimsiz, 40 (410), Kayalı (470), 54 (470)
Kesinti Saati: 09.00-13.00
Kesinti Nedeni: OG Müşterisi Talebi
Mahalle: Tahtalı
Etkilenen Sokaklar: Yaylacık Yolu (460)
Kesinti Saati: 10.00-11.00
Kesinti Nedeni: Abone Bağlama
Mahalle: Doğanköy
Etkilenen Sokaklar: 859. İsimsiz
Kesinti Saati: 11.00-12.00
Kesinti Nedeni: Abone Bağlama
Mahalle: Minareliçavuş
Etkilenen Sokaklar: Karlıtepe
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 10.00-12.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: İhsaniye
Etkilenen Sokaklar: Okul_1, Tepe (110), Sakarya (110), Değirmen (110), Dilek (110), Meşe (110), Şahin (110), Gonca (110), Aydın
1 Aralık 2026 Salı
Kesinti Saati: 09.00-12.00
Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi
Mahalle: Konak
Etkilenen Sokaklar: Yağmur (120), Birlik, Yasemin (120), Bilgiç, Bayındır, Yaz, Yakut
Kesinti Saati: 09.30-15.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: İrfaniye
Etkilenen Sokaklar: 160. İsimsiz, 643. İsimsiz, 1. Irmak, Civan, 2. Bulut, 1. Gül, 142. İsimsiz, 1. Tepe, 1. Derya, 1. Bağlar, Ortaçeşme, Gelin, 148. İsimsiz, Çevik, Ambar, 1. Zümrüt, İrfaniye, İrfaniye Gökçeköy Yolu
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Dumlupınar
Etkilenen Sokaklar: Altınbaşak, Atatürk (500), Buluş (500), Sinem (500), Kemer (500), Kayabaşı, Tüter, Çamdibi, Akdeniz, Yaprak (500), Bornova, Tepebaşı, Taşkent (500)
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Görükle
Etkilenen Sokaklar: Tophane, Güneş (500), Çiğdem (500), Şafak (500), Tuna (500), Aydın (500), Ocak (500), Önen, Tüter, Taşlık (500)
Kesinti Saati: 13.00-17.00
Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi
Mahalle: Konak
Etkilenen Sokaklar: Park (120), Yavuz (120), Bilginler, Kaynak (120), Yıldırım, Karadut, Bağbür, Baruthane Çıkmazı, Yakut
Kesinti Saati: 13.00-17.00
Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi
Mahalle: Beşevler
Etkilenen Sokaklar: Kılıç, Kabakçı, Şen (130), Kalfalar, 1. Bayram, Bilginler, Yıldırım, İzmir Yolu, Acar (130), Karadavut
2 Aralık 2026 Çarşamba
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi
Mahalle: Konak
Etkilenen Sokaklar: Çağlayan (120), Hisar (120), Bağış, Ecem, Cihan (120), Konak, Girgin, Çam, Irmak (120), Gemici, Yeşil (120), Gelir, Kır (120), Zümrüt (120)
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Ağaç Kesimi
Mahalle: Konak
Etkilenen Sokaklar: Babacan (120), Pınar (120), Kuşburnu, Konak, Deniz (120), Kır (120)
ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Kasım 2026 Pazar
Kesinti Saati: 13.00-16.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Arapzade
Etkilenen Sokaklar: Hastane, Tahancıoğlu, Açıkbaştarla 2 Nolu, Açıkbaştarla 1 Nolu, 2 Nolu, 1 Nolu Aralık, Depo, 3 Nolu, 7 Nolu, Fevzi Efendi, Zeytin, 1 Nolu, Orkide, 4 Nolu
2 Aralık 2026 Çarşamba
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Hat İlavesi
Mahalle: Yeniköy
Etkilenen Sokaklar: Hürriyet, Şehit Kadir Yeşil
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 14.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Hürriyet
Etkilenen Sokaklar: Mihraplı Köprü
Kesinti Saati: 14.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: İstiklal
Etkilenen Sokaklar: 2. Gün, 1. Hürriyet, Işık
Kesinti Saati: 14.00-17.00
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Soğukkuyu
Etkilenen Sokaklar: Yeniay, 1. Hürriyet, Mihraplı Köprü, 6. Fırın
1 Aralık 2026 Salı
Kesinti Saati: 09.00-13.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Demirtaş Sakarya
Etkilenen Sokaklar: 5. Sinan
Kesinti Saati: 10.00-15.00
Kesinti Nedeni: AG Direk Deplase
Mahalle: Yenikaraman
Etkilenen Sokaklar: 2. Ergün, Tüten, 2. Yaman, Yanıt, Turan Mehmet, 4. Öztürk, Ziraat, 6. Sezgin, 6. Yıldırım, Yankı, 5. Eser, 7. Gülşen, 1. Hürriyet, Karaoğlanoğlu, 12. Eren, 5. Özkan, 20. Şen, 13. Doğan
2 Aralık 2026 Çarşamba
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Soğukkuyu
Etkilenen Sokaklar: 6. Fırın, Yeniay, 1. Hürriyet
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Kasım 2026 Pazar
Kesinti Saati: 11.00-13.00
Kesinti Nedeni: Abone Bağlama
Mahalle: Beypınar
Etkilenen Sokaklar: Beypınar
2 Aralık 2026 Çarşamba
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: İncirli
Etkilenen Sokaklar: İncirli
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: Toprakdere
Etkilenen Sokaklar: Toprakdere
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: Papatya
Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: Köprühisar
Etkilenen Sokaklar: Köprühisar
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: Ebeköy
Etkilenen Sokaklar: Ebeköy
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: Terziler
Etkilenen Sokaklar: Terziler
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: Hayriye
Etkilenen Sokaklar: Hayriye
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: Günece
Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: Çamönü
Etkilenen Sokaklar: Çamönü
Kesinti Saati: 09.30-17.30
Kesinti Nedeni: OG Direk Deplase
Mahalle: Eğerce
Etkilenen Sokaklar: Eğerce
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Kasım 2026 Pazar
Kesinti Saati: 11.00-12.00
Kesinti Nedeni: Abone Bağlama
Mahalle: Fidyekızık
Etkilenen Sokaklar: 6. Turan
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 03.00-04.00
Kesinti Nedeni: OG Manevra İçin Kesinti
Mahalle: Musababa
Etkilenen Sokaklar: 8. Fatih, Okçular, Gayret, 5. Mine, 3. Gülveren, 4. Mehtap, 7. Murat, 6. Işık, 11. Menekşe, 3. Narlı, Öğünç, 2. Asa, 1. Türbe, Selim, 7. Doğan, 2. Yemişli, 2. Özdemir, 1. Hoşgördü, 1. Cem, Musababa, 3. Kırçiçeği, 4. Meral, 3. Meşeli, 6. Yeni, 3. Cevizli, Erguvan
Kesinti Saati: 03.00-04.00
Kesinti Nedeni: OG Manevra İçin Kesinti
Mahalle: Piremir
Etkilenen Sokaklar: 4. İnci, Piyade, 10. Mutlu, 1. Petek, 3. Pehlivan, 9. Dilek, Işık, Çiçek, 5. Çeşme, Işıklar, 7. Emel, 4. Erbaş, 6. Çetin, 2. Cihan, Çakmak, Pirtepe, 1. Yaşar, Çamlıdere, 2. Polat, 6. Ceylan, 4. Papatya, 3. Volkan, 7. Ara, Akçağlayan, Yaverbey, Paktepe, 6. Sevinç, 4. Serçe, 2. İlker, 1. Topçu, 9. Doğu, 3. Küçük, 9. Okul, 7. Can, 1. Türbe, 16. Bahçe, 7. Emir, Teleferik, Musababa, 11. Cami, 7. İpek, 5. Sedef, 2. Olcay, 2. Ülker
Kesinti Saati: 10.00-11.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Samanlı
Etkilenen Sokaklar: 2. Saray, Sırtlan, 2. Sarnıç, Sırım, Kocaali
Kesinti Saati: 11.00-12.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Samanlı
Etkilenen Sokaklar: 16. Dere, 5. Gönül, 4. Adak, Samanyolu, 3. Adak, Kocaali, 1. Aday, 3. Selçuk, 5. Adak
Kesinti Saati: 13.00-14.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Samanlı
Etkilenen Sokaklar: 4. Sümbül, İsmetiye, Yiğitler, Demirler, 3. Serdar
Kesinti Saati: 15.00-16.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Vatan
Etkilenen Sokaklar: 1. Selam, Gözde, 2. Vatan, 2. Topçu, Kısmet, 10. Yıldırım, 21. Bahçe, 5. Narlı, Bakırcı, 3. Çamlı, 2. Güllü, 12. Yeşil, 2. Vakar
Kesinti Saati: 16.00-17.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Vatan
Etkilenen Sokaklar: 2. Van, 8. Sakarya, 10. Deniz, 2. Akçaabat, 5. Volkan, 1. Selam, 7. Elmas, 14. Bayır, 3. Söğütlü, Varlık, 2. Vefa, 3. Akkuş, Gezgin
Kesinti Saati: 17.00-18.30
Kesinti Nedeni: OG Tesis Çalışması
Mahalle: Karapınar
Etkilenen Sokaklar: D250, B123/1, D103, D110/1, 172, 165, B144, B135, C120, C122, 166, D102, D105, D113, B142, 163, 170, 167, 174, C128, D110, C130, D104, B138, D116, B137, B136, B148, C124, D114, B155, 159, D111, D108, B150, B140, C117/1, B131, C126
1 Aralık 2026 Salı
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Hacivat
Etkilenen Sokaklar: C218, C220, B239, C219, C221, 13, C223, C216, D212, C217, 4. Park, B344, B238, B341, A342, 1. Sanayi
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Mehmet Akif Ersoy
Etkilenen Sokaklar: Kınaer, 1. Göçmen Aralığı, 2. Sevenler, Şahinler Çıkmazı, Şahinler, 8. Güzel, 1. Serin, 2. Altıntaş, Tezgenler, 7. Bayır, 1. Mera, 2. Hür
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Sinandede
Etkilenen Sokaklar: 5. Ergin, Şahinler, 1. Serin, Yıldıran, 7. Bayır, 2. Hür, 2. Nazlı, Aydemir
Kesinti Saati: 10.00-14.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Bağlaraltı
Etkilenen Sokaklar: 413, 419, Cebel, 416, 401, 415, 418, 417
2 Aralık 2026 Çarşamba
Kesinti Saati: 09.00-10.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Değirmenönü
Etkilenen Sokaklar: 1. Ezgi, H368, H356, 5. Deniz, H352, Çaldıran, Bursa, 6. Çiğdem, 8. Güneş, Esendağ, H365, Hocaoğlu, Demirdağ, H360, Şehitler, H364, 7. Bahçe, H354, 5. Gazi, 6. Ay, 7. Gül, H362, 1. Nane, 2. Yayla, H358, 2. Nehir, Bitki, H366
Kesinti Saati: 09.00-10.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Karapınar
Etkilenen Sokaklar: 23
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: AG Tesis Çalışması
Mahalle: Yunusemre
Etkilenen Sokaklar: Dikencik, Yıllar, Yeşilbağ, Yurdagül, 5. Yenice, 5. Yörük, Kışlaköy, 3. Yeşilova, 2. Kırat, 4. Yuva, Kevser, 2. Yağan, Yasa, Yapar
Kesinti Saati: 10.00-11.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Karapınar
Etkilenen Sokaklar: D110/1, D109, Ankara Yolu, C119, D101, D115, 22, 21, D118, C117, C117/1, C128, D106, D104, C130, D108, D105, D102, D110, 163, D116, B132, C107, 107/1, D103, D111, B123/1, D113, D114, C124/1, D112
Kesinti Saati: 11.00-12.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Karapınar
Etkilenen Sokaklar: 168, 174, 166, 170, D105, 163, 22, 167, 159, 172, 178/1, 23, D250, 165, 176
Kesinti Saati: 13.00-14.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Karapınar
Etkilenen Sokaklar: B155, D109, B125, B131, B129, B121, 21, C122, B152, B134, B140, B133, C120, B146, B127, B138, B137, B136, C126, C124/1, B135, B150, B123/1, B144, B142, D111, C124, B154, B148
Kesinti Saati: 15.00-16.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Değirmenönü
Etkilenen Sokaklar: 12. Vatan, Keleş, 2. Alaçam, 2. Ezgi, 2. Asil, 1. Çağlayan, 2. Adil, 2. Adak, Beşler
Kesinti Saati: 15.00-16.00
Kesinti Nedeni: Trafo Bakımı
Mahalle: Cumalıkızık
Etkilenen Sokaklar: Hamamlıkızık