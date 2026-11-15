Bursa'nın yıllardır beklediği yüksek hızlı tren projesinde çalışmalar devam ediyor. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında Bursa'yı Ankara-İstanbul YHT ağına bağlayacak Osmaneli-Bursa etabında sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun test sürüşlerinin başlayacağını duyurmasıyla birlikte ''Bursa hızlı tren ne zaman açılacak?'' sorusu yeniden gündeme geldi.

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Bursa'nın demir yolu ulaşımında yeni bir dönemin kapısını aralayacak hızlı tren projesinde gözler test sürecine çevrildi. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattının Bursa'yı mevcut yüksek hızlı tren ağına bağlayacak 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa bölümünde yapım faaliyetleri son aşamaya ulaştı. Peki, Bursa hızlı tren ne zaman açılacak?

Bursa hızlı tren ne zaman açılacak? Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak

BURSA HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?

Bursa'yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak projede çalışmalar devam ediyor. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattının Bursa ile Osmaneli arasındaki bölümünde yapım faaliyetleri son aşamaya yaklaşmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Temmuz 2026'da yaptığı açıklamada bu kesimde yakında test sürüşlerine başlanacağını bildirmişti.

Testlerin tamamlanmasının ardından hattın yolcu taşımacılığına bu yıl içinde açılması planlanıyor. Fakat hızlı trenin hizmete gireceği kesin tarih henüz açıklanmadı.

Bursa hızlı tren ne zaman açılacak? Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak



BURSA-ANKARA VE BURSA-İSTANBUL ARASI KAÇ SAAT OLACAK?

Bursa hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla Ankara ve İstanbul'a ulaşım sürelerinin önemli ölçüde azalması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Bursa-Ankara arasındaki yolculuk yaklaşık 2 saat 15 dakika sürecek. Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin de aynı seviyeye düşürülmesi hedefleniyor.

Bursa'dan hareket eden trenler, Bilecik'in Osmaneli ilçesi üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacak. Yaklaşık 3,2 milyon kişinin hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşması öngörülüyor.

Bursa hızlı tren ne zaman açılacak? Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak



BURSA YHT DURAKLARI NELER?

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli projesi kapsamında toplam 201 kilometrelik demir yolu hattı inşa ediliyor. Projede toplam 9 istasyon bulunması planlanıyor. Bursa'nın doğu bağlantısında Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa Garı güzergahı yer alıyor. Trenler Osmaneli'nden Bursa yönüne ilerleyerek Yenişehir ve Gürsu üzerinden kent merkezine ulaşacak. Bursa Garı, şehirdeki ana yolcu istasyonu olarak hizmet verecek. Hattın batı yönündeki devamında ise TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Bandırma bağlantıları bulunuyor.



Bursa hızlı tren ne zaman açılacak? Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak

BURSA HIZLI TREN PROJESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Toplam 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli projesinin farklı bölümlerinde çalışmalar sürüyor. İlk olarak Bursa'yı Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlayacak 106 kilometrelik kesimin tamamlanması hedefleniyor.

Projenin batı yönündeki Bandırma-Bursa bağlantısında ise çalışmaların 2028 yılına kadar tamamlanması amaçlanıyor. Hattın tamamı çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarlanıyor.

Tamamlandığında hattın yıllık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşması öngörülüyor.

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