Canlı yayın bilgileri belli oldu! FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman başlıyor, şifresiz mi?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl ilk kez 32 takımlı formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek bu prestijli organizasyon, 15 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman başlıyor, şifresiz mi yayınlanacak merakla araştırılıyor.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Türkiye’de TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de karşılaşmalar canlı olarak izlenebilecek.
Maçlar şifresiz yayınlanacağı için turnuvayı takip etmek isteyen herkes, hiçbir ek ücret ödemeden büyük organizasyonu izleyebilecek. Dünyanın dört bir yanından 32 kulübün mücadele edeceği turnuvada, Türk futbolcuların da forma giydiği takımlar sahne alacak.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl tarihi bir yenilikle futbolseverlerin karşısına çıkacak. Turnuva ilk kez 32 takımla düzenlenecek ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 03.00’te başlayacak.
Açılış karşılaşması Mısır temsilcisi El Ahli ile dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi’nin formasını giydiği ABD ekibi Inter Miami arasında oynanacak. Turnuvada grup aşaması 27 Haziran’da sona erecek, ardından üst tura çıkan takımlar arasında eleme usulüyle mücadeleler devam edecek.
13 Temmuz’da oynanacak final mücadelesiyle birlikte organizasyon tamamlanacak. İlk defa bu kadar geniş katılımla düzenlenecek olan turnuva yeni formatıyla futbol tarihinde önemli bir dönüm noktası olacak.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
- 15 Haziran Pazar
- 03:00 - El Ahli - Inter Miami
19:00 - Bayern Münih - Auckland City
22:00 - PSG - Atletico Madrid
- 16 Haziran Pazartesi
- 01:00 - Palmeiras - Porto
05:00 - Botafogo - Seattle Sounders
22:00 - Chelsea - León
- 17 Haziran Salı
- 01:00 - Boca Juniors - Benfica
04:00 - Flamengo - Espérance
19:00 - Fluminense - Borussia Dortmund
22:00 - River Plate - Urawa R.D.
- 18 Haziran Çarşamba
- 01:00 - Ulsan Hyundai - Mamelodi
04:00 - Monterrey - İnter
19:00 - Manchester City - Vidad
22:00 - Real Madrid - El Hilal
- 19 Haziran Perşembe
- 01:00 - Pachuca - RB Salzburg
04:00 - Al Ain - Juventus
- 19 Haziran Perşembe
- 19:00 - Palmeiras - El Ahli
22:00 - Inter Miami - Porto
- 20 Haziran Cuma
- 01:00 - Seattle Sounders - Atletico Madrid
04:00 - PSG - Botafogo
19:00 - Benfica - Auckland City
21:00 - Flamengo - Chelsea
- 21 Haziran Cumartesi
- 01:00 - León - Espérance
04:00 - Bayern Münih - Boca Juniors
19:00 - Mamelodi - Borussia Dortmund
22:00 - İnter - Urawa R.D.
- 22 Haziran Pazar
- 01:00 - Fluminense - Ulsan Hyundai
04:00 - River Plate - Monterrey
19:00 - Juventus - Vidad
22:00 - Real Madrid - Pachuca
- 23 Haziran Pazartesi
- 01:00 - RB Salzburg - El Hilal
04:00 - Manchester City - Al Ain
- 23 Haziran Pazartesi
- 22:00 - Seattle Sounders - PSG
22:00 - Atletico Madrid - Botafogo
- 24 Haziran Salı
- 04:00 - Porto - El Ahli
04:00 - Inter Miami - Palmeiras
22:00 - Auckland City - Boca Juniors
22:00 - Benfica - Bayern Münih
- 25 Haziran Çarşamba
- 04:00 - Espérance - Chelsea
04:00 - León - Flamengo
22:00 - Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai
22:00 - Mamelodi - Fluminense
- 26 Haziran Perşembe
- 04:00 - Urawa R.D. - Monterrey
04:00 - İnter - River Plate
22:00 - Juventus - Manchester City
22:00 - Vidad - Al Ain
- 27 Haziran Cuma
- 04:00 - El Hilal - Pachuca
04:00 - RB Salzburg - Real Madrid