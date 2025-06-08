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Canlı yayın bilgileri belli oldu! FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman başlıyor, şifresiz mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Canlı yayın bilgileri belli oldu! FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman başlıyor, şifresiz mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl ilk kez 32 takımlı formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek bu prestijli organizasyon, 15 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman başlıyor, şifresiz mi yayınlanacak merakla araştırılıyor.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Türkiye’de TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de karşılaşmalar canlı olarak izlenebilecek.

Maçlar şifresiz yayınlanacağı için turnuvayı takip etmek isteyen herkes, hiçbir ek ücret ödemeden büyük organizasyonu izleyebilecek. Dünyanın dört bir yanından 32 kulübün mücadele edeceği turnuvada, Türk futbolcuların da forma giydiği takımlar sahne alacak.

Canlı yayın bilgileri belli oldu! FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman başlıyor, şifresiz mi? - 1. Resim

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl tarihi bir yenilikle futbolseverlerin karşısına çıkacak. Turnuva ilk kez 32 takımla düzenlenecek ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 03.00’te başlayacak.

Canlı yayın bilgileri belli oldu! FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman başlıyor, şifresiz mi? - 2. Resim

Açılış karşılaşması Mısır temsilcisi El Ahli ile dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi’nin formasını giydiği ABD ekibi Inter Miami arasında oynanacak. Turnuvada grup aşaması 27 Haziran’da sona erecek, ardından üst tura çıkan takımlar arasında eleme usulüyle mücadeleler devam edecek.

13 Temmuz’da oynanacak final mücadelesiyle birlikte organizasyon tamamlanacak. İlk defa bu kadar geniş katılımla düzenlenecek olan turnuva yeni formatıyla futbol tarihinde önemli bir dönüm noktası olacak.

Canlı yayın bilgileri belli oldu! FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman başlıyor, şifresiz mi? - 3. Resim

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

  • 15 Haziran Pazar
  • 03:00 - El Ahli - Inter Miami
    19:00 - Bayern Münih - Auckland City
    22:00 - PSG - Atletico Madrid
  • 16 Haziran Pazartesi
  • 01:00 - Palmeiras - Porto
    05:00 - Botafogo - Seattle Sounders
    22:00 - Chelsea - León
  • 17 Haziran Salı
  • 01:00 - Boca Juniors - Benfica
    04:00 - Flamengo - Espérance
    19:00 - Fluminense - Borussia Dortmund
    22:00 - River Plate - Urawa R.D.
  • 18 Haziran Çarşamba
  • 01:00 - Ulsan Hyundai - Mamelodi
    04:00 - Monterrey - İnter
    19:00 - Manchester City - Vidad
    22:00 - Real Madrid - El Hilal
  • 19 Haziran Perşembe
  • 01:00 - Pachuca - RB Salzburg
    04:00 - Al Ain - Juventus
  • 19 Haziran Perşembe
  • 19:00 - Palmeiras - El Ahli
    22:00 - Inter Miami - Porto
  • 20 Haziran Cuma
  • 01:00 - Seattle Sounders - Atletico Madrid
    04:00 - PSG - Botafogo
    19:00 - Benfica - Auckland City
    21:00 - Flamengo - Chelsea
  • 21 Haziran Cumartesi
  • 01:00 - León - Espérance
    04:00 - Bayern Münih - Boca Juniors
    19:00 - Mamelodi - Borussia Dortmund
    22:00 - İnter - Urawa R.D.
  • 22 Haziran Pazar
  • 01:00 - Fluminense - Ulsan Hyundai
    04:00 - River Plate - Monterrey
    19:00 - Juventus - Vidad
    22:00 - Real Madrid - Pachuca
  • 23 Haziran Pazartesi
  • 01:00 - RB Salzburg - El Hilal
    04:00 - Manchester City - Al Ain
  • 23 Haziran Pazartesi
  • 22:00 - Seattle Sounders - PSG
    22:00 - Atletico Madrid - Botafogo
  • 24 Haziran Salı
  • 04:00 - Porto - El Ahli
    04:00 - Inter Miami - Palmeiras
    22:00 - Auckland City - Boca Juniors
    22:00 - Benfica - Bayern Münih
  • 25 Haziran Çarşamba
  • 04:00 - Espérance - Chelsea
    04:00 - León - Flamengo
    22:00 - Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai
    22:00 - Mamelodi - Fluminense
  • 26 Haziran Perşembe
  • 04:00 - Urawa R.D. - Monterrey
    04:00 - İnter - River Plate
    22:00 - Juventus - Manchester City
    22:00 - Vidad - Al Ain
  • 27 Haziran Cuma
  • 04:00 - El Hilal - Pachuca
    04:00 - RB Salzburg - Real Madrid

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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