Canlı yayın bilgileri belli oldu! FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman başlıyor, şifresiz mi?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl ilk kez 32 takımlı formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek bu prestijli organizasyon, 15 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman başlıyor, şifresiz mi yayınlanacak merakla araştırılıyor.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Türkiye’de TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de karşılaşmalar canlı olarak izlenebilecek.

Maçlar şifresiz yayınlanacağı için turnuvayı takip etmek isteyen herkes, hiçbir ek ücret ödemeden büyük organizasyonu izleyebilecek. Dünyanın dört bir yanından 32 kulübün mücadele edeceği turnuvada, Türk futbolcuların da forma giydiği takımlar sahne alacak.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl tarihi bir yenilikle futbolseverlerin karşısına çıkacak. Turnuva ilk kez 32 takımla düzenlenecek ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 03.00’te başlayacak.

Açılış karşılaşması Mısır temsilcisi El Ahli ile dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi’nin formasını giydiği ABD ekibi Inter Miami arasında oynanacak. Turnuvada grup aşaması 27 Haziran’da sona erecek, ardından üst tura çıkan takımlar arasında eleme usulüyle mücadeleler devam edecek.

13 Temmuz’da oynanacak final mücadelesiyle birlikte organizasyon tamamlanacak. İlk defa bu kadar geniş katılımla düzenlenecek olan turnuva yeni formatıyla futbol tarihinde önemli bir dönüm noktası olacak.

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