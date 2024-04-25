Çorlu Tren davasında TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15, Yardımcısı Meriçli'ye 9, Bakım Müdürü Mümin Karasu'ya 17 yıl ceza verildi
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Çorlu Tren davasında karar çıktı. Çorlu tren faciası hakkında ilgili davanın karar duruşması yapıldı. 20. Duruşmada karar verildi. Peki, Çorlu davası nedir? Çorlu olayı nedir? Kim ne kadar ceza aldı? Tren kazası davası ne oldu? Detaylar haberimizde...
Çorlu tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı davanın karar duruşması bugün saat 09.30'da Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görüldü. 20. duruşma karar ile sonuçlandı. Peki, Çorlu Tren davasında ne karar çıktı? Çorlu Tren Faciası cezaları belli oldu mu?
ÇORLU TREN DAVASINDA KARAR
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davanın karar duruşması yapıldı.
20. duruşma karar ile sonuçlandı.
29 Şubat’ta 19’uncu karar duruşması, mahkeme salonuna çevrilen Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülmüştü.
Sanıkların son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle dava 25 Nisan'a ertelenmişti.
ÇORLU TREN KAZASI DAVASI NE OLDU?
Dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, TCDD Müdür Yardımcısı Meriçli'ye 9 yıl 2 ay, TCDD birinci bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay ve TCDD birinci bölge bakım müdür yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
ÇORUM TREN KAZASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
362 yolcunun bulunduğu trende 7'si çocuk 25 kişi ölürken 317 kişi yaralanmış bunlardan 194'ü ayakta tedavi edilmiş 123'ü hastanelerde müşahede altına alınmıştır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi