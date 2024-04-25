Çorlu Tren davasında TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15, Yardımcısı Meriçli'ye 9, Bakım Müdürü Mümin Karasu'ya 17 yıl ceza verildi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Nisan 2024 11:18 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme:

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Çorlu Tren davasında karar çıktı. Çorlu tren faciası hakkında ilgili davanın karar duruşması yapıldı. 20. Duruşmada karar verildi. Peki, Çorlu davası nedir? Çorlu olayı nedir? Kim ne kadar ceza aldı? Tren kazası davası ne oldu? Detaylar haberimizde...