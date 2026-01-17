Denizli'de yaşayan vatandaşlar güne elektrik kesintisi haberiyle başladı. ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Denizli'nin birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, Denizli'de hangi ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 17-18 Ocak 2026 Denizli ilçe ilçe güncel elektrik kesintisi listesi...

Denizli'de planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gerekçe gösterilerek uygulanıyor.

DENİZLİ'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

17 - 18 Ocak 2026 tarihlerinde Denizli'nin Pamukkale, Merkezefendi ve Çivri ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan paylaşımla beraber elektriğin kademeli olarak yeniden verileceği belli oldu. Vatandaşların kesinti saatlerine karşı tedbirli olmaları istendi. Denizli elektrik kesintisinden etkilenen bölgeler ve kesintinin sona ereceği saatler, dağıtım şirketinin resmi internet sitesi üzerinden güncel olarak paylaşılıyor.

17 OCAK DENİZLİ ÇİVRİL ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Ocak 2026 Cumartesi günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle Denizli'nin Çivril ilçesinde 12.00 - 16.00 arası elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇİVRİL / DENİZLİ

Irgıllı Mh. ( Kadir Kameroğlu Cd. 105. Sk. Muzaffer Başıbüyük Cd. 101. Sk. 124. Irgıllı Sk. 130. Sk. 203. Sk. Kaymakam Mustafa Kılıç Cd. )

17-18 OCAK DENİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

