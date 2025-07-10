DGS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, siyah beyaz olur mu? DGS sınav yerleri açıklanıyor!

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, adayların gündeminde sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri var. DGS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, siyah beyaz olur mu, DGS sınav yerleri belli oldu mu merak ediliyor.

Adayların sınava girecekleri okullar ve oturum bilgileri için gözler artık sınav giriş belgelerinde. Peki, 2025 DGS sınav yerleri belli oldu mu, DGS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, siyah beyaz olur mu?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI, SİYAH BEYAZ OLUR MU?

2025 DGS sınavına katılacak adaylar için sınav giriş belgelerinde renkli çıktı zorunluluğu bulunmuyor.

ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav giriş belgesi siyah-beyaz veya renkli olarak çıktısı alınabilir. DGS sınav giriş belgesinde önemli olan, belgede adayın fotoğrafının net şekilde görünmesi. Giriş belgesi olmadan sınav salonuna giriş yapılamayacağı da ayrıca belirtildi.

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 DGS sınav giriş yerlerinin 10 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınava nerede gireceklerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DGS 2025 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav Türkiye genelinde sabah oturumunda yapılarak saat 10.15’te başlayacak. Adayların en geç saat 10.00’da sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekiyor.

DGS KAÇ SAAT SÜRECEK, KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

DGS sınavı toplam 135 dakika sürecek. Saat 10.15’te başlayacak olan DGS oturumu 12.30’da sona erecek. Adaylara sayısal ve sözel bölümlerden toplam 100 soru yöneltilecek.