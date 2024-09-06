DGS açıklanma tarihi ÖSYM tarafından 13 Eylül Cuma olarak duyuruldu. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden tüm adaylar, giriş yaparak belirtilen tarihte öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu.

30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen bu önemli sınavın sonuçları, adayların merakla beklediği bir konu.

DGS AÇIKLANDI MI?

DGS 2024 30 Haziran'da 300 binden fazla aday katılımı ile gerçekleşti. ÖSYM tarafından yapılan son duyuruya göre, DGS sonuçları 13 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak.

DGS sonuçları adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile resmi siteden giriş yapılarak sorgulanabilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih işlemlerine başlayabilecekler.

Sonuçların açıklanma tarihi belli olsa da DGS tercih tarihleri henüz açıklanmış değil. Tercih işlemlerinin başlaması için sonuçların açıklanmasını beklemek gerekecek.

Tercih dönemi ve detayları ÖSYM'nin www.osym.gov.tr resmi web adresinden duyurulacak ve kılavuz bilgileri buradan edinilebilecek.

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE LİSANS ALAN KODLARI NELER?

DGS 2 yıllık ön lisans programlarını tamamlamak isteyen adaylara yönelik düzenleniyor. Adaylar lisans programlarına bu sayede geçiş yapabiliyorlar.

2024 yılına ait Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Lisans Programları hakkında detaylı bilgiler, ÖSYM'nin yayınladığı başvuru kılavuzunda yer almakta.

Adayların, başvurularını yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice incelemeleri de önerilmekte.

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

DGS sonuçlarını öğrenen adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleştirebilecekler.

Adaylar, yükseköğretim lisans programlarını tercih ederken, ÖSYM tarafından yayımlanan Tercih Kılavuzu'nda yer alan tablolardan yararlanmalıdır.

Her aday, mezun olduğu alanla ilgili programlar arasından, koşulları sağlamak şartıyla Tablo-1’den en fazla 30 tercih yapabilir.

Öte yandan adaylar için verilen tüm tercih haklarının kullanılması zorunlu değildir.

2024 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

2024 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Dikey Geçiş Sınavı'na ilişkin taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Buna ek olarak DGS kontenjanları da ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belirlenecek.