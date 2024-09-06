Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > DGS sonuçları 13 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak

DGS sonuçları 13 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DGS sonuçları 13 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DGS açıklanma tarihi ÖSYM tarafından 13 Eylül Cuma olarak duyuruldu. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden tüm adaylar, giriş yaparak belirtilen tarihte öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu.

30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen bu önemli sınavın sonuçları, adayların merakla beklediği bir konu.

DGS sonuçları 13 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak - 1. Resim

DGS AÇIKLANDI MI?

DGS 2024 30 Haziran'da 300 binden fazla aday katılımı ile gerçekleşti. ÖSYM tarafından yapılan son duyuruya göre, DGS sonuçları 13 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak.

DGS sonuçları adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile resmi siteden giriş yapılarak sorgulanabilecek.

DGS sonuçları 13 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak - 2. Resim

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih işlemlerine başlayabilecekler.

Sonuçların açıklanma tarihi belli olsa da DGS tercih tarihleri henüz açıklanmış değil. Tercih işlemlerinin başlaması için sonuçların açıklanmasını beklemek gerekecek.

Tercih dönemi ve detayları ÖSYM'nin www.osym.gov.tr resmi web adresinden duyurulacak ve kılavuz bilgileri buradan edinilebilecek.

DGS sonuçları 13 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak - 3. Resim

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE LİSANS ALAN KODLARI NELER?

DGS 2 yıllık ön lisans programlarını tamamlamak isteyen adaylara yönelik düzenleniyor. Adaylar lisans programlarına bu sayede geçiş yapabiliyorlar.

2024 yılına ait Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Lisans Programları hakkında detaylı bilgiler, ÖSYM'nin yayınladığı başvuru kılavuzunda yer almakta.

Adayların, başvurularını yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice incelemeleri de önerilmekte.

DGS sonuçları 13 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak - 4. Resim

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

DGS sonuçlarını öğrenen adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleştirebilecekler.

Adaylar, yükseköğretim lisans programlarını tercih ederken, ÖSYM tarafından yayımlanan Tercih Kılavuzu'nda yer alan tablolardan yararlanmalıdır.

Her aday, mezun olduğu alanla ilgili programlar arasından, koşulları sağlamak şartıyla Tablo-1’den en fazla 30 tercih yapabilir.

Öte yandan adaylar için verilen tüm tercih haklarının kullanılması zorunlu değildir.

DGS sonuçları 13 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak - 5. Resim

2024 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

2024 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Dikey Geçiş Sınavı'na ilişkin taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Buna ek olarak DGS kontenjanları da ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belirlenecek. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
2024 İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde yapılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2024 İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde yapılacak - Haberler2024 İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde yapılacakMEB’in yeni düzenlemesine göre lisede okula telefon getirmek yasak - HaberlerMEB’in yeni düzenlemesine göre lisede okula telefon getirmek yasakBahar dizisi 2. sezon 17 Eylül Salı günü başlayacak - HaberlerBahar dizisi 2. sezon 17 Eylül Salı günü başlayacak2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye madalya sayısını 20’ye çıkardı - Haberler2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye madalya sayısını 20’ye çıkardıHalter Paralimpik Oyunları için 10 ağırlık kategorisinde sporcu alıyor - HaberlerHalter Paralimpik Oyunları için 10 ağırlık kategorisinde sporcu alıyorDüzce’de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem Bolu ve çevre illerde de hissedildi - HaberlerDüzce’de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem Bolu ve çevre illerde de hissedildi
Sonraki Haber Yükleniyor...