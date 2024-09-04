TUS sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala birçok aday heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. 2024 TUS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden 12 Eylül tarihinde açıklanacak ve yüz binlerce aday geleceklerini şekillendirecek olan sonuçlarını öğrenebilecek.

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) giren adaylar 2024 yılı sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor.

18 Ağustos 2024 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından adayların sınav sonuçlarına ne zaman erişebilecekleri merak konusu oldu.

ÖSYM’nin takvimine göre, TUS 2. Dönem sınav sonuçları bu hafta itibari ile açıklanacak.

TUS AÇIKLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olan TUS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin belirlediği tarihine kadar, sınav sonuçlarına dair bir açıklama yapılmayacak.

TUS sonuçlarına ulaşmak için ÖSYM Takviminde belirtilen tarihlerde aday girişi yapmak yeterli olacak.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 2024 TUS sonuçları 12 Eylül 2024 Perşembe günü açıklanacak.

TUS sonuçları adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebilir hale gelecek.

Tüm adaylar TUS sınav sonuçlarına belirtilen tarihte saat 10.00'dan itibaren ulaşabilecekler.

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınava giren tüm adaylar TUS sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "sonuc.osym.gov.tr" adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek sisteme ulaşabilirler.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte TUS'a giren binlerce aday bu platform üzerinden sınav puanlarını öğrenebilecek.