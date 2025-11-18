17 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan bölümle beraber "Dün akşam MasterChef potaya kim gitti, eleme adayı kim?" sorusu cevap buldu.

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için mücadele etti.

Yarışmacılar 'Uluslararası tatlılar' konseptine hazırlanırken MasterChef dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takım ise MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi.

DÜN AKŞAM MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ, ELEME ADAYI KİM?

Dün gece dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda eleme oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı Sümeyye kazandı ve eleme potasına Murat Can'ı gönderdi.

Nefeslerin tutulduğu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Bna göre, MasterChef'te ikinci eleme adayı ise Özkan oldu. Böylece günün eleme adayları Murat Can ve Özkan olarak belirlendi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin ilk takım dokunulmazlığı oyununda kırmızı ve mavi takım uluslararası tatlılar hazırladı. Şefler yarışmacılara 45 dakika süre verdi.

Sürenin bitiminde şefler değerlendirme yaptı. Oy birliğiyle takım oyununda dokunulmazlığı mavi takım kazandı.

SEVCAN GİRGİN

