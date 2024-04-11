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Dünyanın en iyi kuzu yemekleri listesi ilk sekizine 5 lezzetle Türk mutfağı da girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri listesi ilk sekizine 5 lezzetle Türk mutfağı da girdi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuzu etinden neler yapılabilir, sorusuna cevap niteliğinde bir araştırma yayınlandı. TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi kuzu yemekleri listesi sıralandı. Listenin ilk sekizine 5 lezzetle Türk mutfağı da dahil oldu. Peki, dünyanın en iyi kuzu yemekleri hangileri? Hangi Türk lezzetleri listede? İşte Taste Atlas listesi...

 Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) kuzu etiyle yapılan en iyi yemekleri açıkladı. Dünyanın en iyi kuzu yemekleri listesinde Türkiye'den lezzetler de göze çarptı. Peki, dünyanın en iyi kuzu yemekleri hangileri? Hangi Türk lezzetleri listede? İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi kuzu yemekleri...

DÜNYANIN EN İYİ KUZU YEMEKLERİ LİSTESİ 

Dünyada geleneksel lezzet araştırmasıyla bilinen internet sitesi TasteAtlas, yeni yayımladığı liste ile dünyanın en iyi kuzu yemeklerini sıraladı.

Listenin ilk sıralarında Türk yemekleri yer aldı.Listede 2'nci sırada cağ kebabı, 3'üncü sırada döner kebap, 4'üncü sırada ise Adana kebap yer aldı. 6'ıncı sırada hünkar beğendi, 7'nci sırada da iskender kebap kendine yer buldu.

  1.    Païdakia 🇬🇷
    2.    Cağ Kebabı 🇹🇷
    3.    Döner Kebabı 🇹🇷
    4.    Adana Kebabı 🇹🇷
    5.    Lechazo 🇪🇸
    6.    İskender Kebabı 🇹🇷
    7.    Hünkar Beğendi 🇹🇷
    8.    Kleftiko 🇬🇷
    9.    Cordero asado 🇪🇦
    10.    Chakhchoukha 🇩🇿

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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