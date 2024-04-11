Dünyanın en iyi kuzu yemekleri listesi ilk sekizine 5 lezzetle Türk mutfağı da girdi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Nisan 2024 18:33 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 18:33 - Güncelleme:

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Kuzu etinden neler yapılabilir, sorusuna cevap niteliğinde bir araştırma yayınlandı. TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi kuzu yemekleri listesi sıralandı. Listenin ilk sekizine 5 lezzetle Türk mutfağı da dahil oldu. Peki, dünyanın en iyi kuzu yemekleri hangileri? Hangi Türk lezzetleri listede? İşte Taste Atlas listesi...