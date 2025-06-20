e Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala, milyonlarca öğrenci karnelerine kavuşmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvime göre öğrenciler, 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerini alacak. E Karne görüntüleme yapmak isteyen veli ve öğrenciler e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır merakla araştırıyor.

Fiziki karnelerin yanı sıra dijital ortamda da erişime sunulacak olan e-Karne sistemi sayesinde öğrenciler ve veliler, karne bilgilerini internet üzerinden görüntüleyebilecek. e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır?

E KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformu olan e-Okul sistemi sayesinde öğrenciler, karnelerine fiziksel olarak ulaşamayanlar da dahil olmak üzere, belge ve not bilgilerine çevrim içi olarak erişebiliyor.

e-Karne görüntüleme işlemi MEB’in e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapan öğrenciler, ana ekranda yer alan “Not Bilgisi” veya “e-Karne” sekmesine tıklayarak tüm dönem içi notlarını, davranış puanlarını, devamsızlık bilgilerini ve varsa takdir-teşekkür belgelerini görebiliyor.

E KARNE NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ereceği 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla öğrencilerin dijital karne erişimi de aktif hale gelecek.

Fiziki karnelerle eş zamanlı olarak erişime açılacak olan e-Karne, karnesini okuldan alma imkanı olmayan öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. MEB takvimine göre bu tarihten itibaren öğrenciler, sistem üzerinden not bilgilerine güncel olarak ulaşabilecek. Notlar dışında başarı belgeleri, yıl sonu devamsızlık durumu ve dönem ortalamaları da aynı gün sistemde görünecek.

E-OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul sistemi yalnızca öğretmenlerin veri girişleri için belirli tarihlerde kapanışa girerken, öğrenci ve velilere yönelik bilgi erişimi açısından yıl boyunca aktifliğini sürdürüyor. Öğrencilerin karnelerini alacağı 20 Haziran 2025 öncesinde sistem üzerinden yoğun sorgulamalar yapılırken, “e-Okul kapandı mı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Ancak MEB’in açıklamalarına göre, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) bakım ve güncellemeler dışında sürekli açık olacak. Dolayısıyla karne gününden sonra da sistem üzerinden bilgi sorgulaması yapılabilecek.

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E-OKUL NOT VE DEVAMSIZLIK GİRİŞİ DEVAM EDİYOR MU?

Öğretmenlerin e-Okul üzerinden not ve devamsızlık bilgisi girişi, eğitim yılının sona ermesine kısa süre kala tamamlanıyor. 2025 yılı için not ve devamsızlık giriş işlemleri 17-18 Haziran tarihlerinde sonlandırılıyor.

Öğrenciler karne dağıtımından sonra da sistem üzerinden notlarını kontrol edebilir ve geçmişe dönük bilgi sorgulaması yapabilirler. Devamsızlık durumu, sınav notları ve belge bilgileri sistemde arşivlenmiş şekilde erişime açık oluyor.