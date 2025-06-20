Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > e Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır?

e Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
e Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır?
E-Okul, Karne, Milli Eğitim Bakanlığı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala, milyonlarca öğrenci karnelerine kavuşmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvime göre öğrenciler, 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerini alacak. E Karne görüntüleme yapmak isteyen veli ve öğrenciler e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır merakla araştırıyor.

Fiziki karnelerin yanı sıra dijital ortamda da erişime sunulacak olan e-Karne sistemi sayesinde öğrenciler ve veliler, karne bilgilerini internet üzerinden görüntüleyebilecek. e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır?

e Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır? - 1. Resim

E KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformu olan e-Okul sistemi sayesinde öğrenciler, karnelerine fiziksel olarak ulaşamayanlar da dahil olmak üzere, belge ve not bilgilerine çevrim içi olarak erişebiliyor.

e-Karne görüntüleme işlemi MEB’in e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapan öğrenciler, ana ekranda yer alan “Not Bilgisi” veya “e-Karne” sekmesine tıklayarak tüm dönem içi notlarını, davranış puanlarını, devamsızlık bilgilerini ve varsa takdir-teşekkür belgelerini görebiliyor. 

e Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır? - 2. Resim

E KARNE NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ereceği 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla öğrencilerin dijital karne erişimi de aktif hale gelecek.

Fiziki karnelerle eş zamanlı olarak erişime açılacak olan e-Karne, karnesini okuldan alma imkanı olmayan öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. MEB takvimine göre bu tarihten itibaren öğrenciler, sistem üzerinden not bilgilerine güncel olarak ulaşabilecek. Notlar dışında başarı belgeleri, yıl sonu devamsızlık durumu ve dönem ortalamaları da aynı gün sistemde görünecek.

e Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır? - 3. Resim

E-OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul sistemi yalnızca öğretmenlerin veri girişleri için belirli tarihlerde kapanışa girerken, öğrenci ve velilere yönelik bilgi erişimi açısından yıl boyunca aktifliğini sürdürüyor. Öğrencilerin karnelerini alacağı 20 Haziran 2025 öncesinde sistem üzerinden yoğun sorgulamalar yapılırken, “e-Okul kapandı mı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Ancak MEB’in açıklamalarına göre, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) bakım ve güncellemeler dışında sürekli açık olacak. Dolayısıyla karne gününden sonra da sistem üzerinden bilgi sorgulaması yapılabilecek.

e Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır? - 4. Resim

E-OKUL NOT VE DEVAMSIZLIK GİRİŞİ DEVAM EDİYOR MU?

Öğretmenlerin e-Okul üzerinden not ve devamsızlık bilgisi girişi, eğitim yılının sona ermesine kısa süre kala tamamlanıyor. 2025 yılı için not ve devamsızlık giriş işlemleri 17-18 Haziran tarihlerinde sonlandırılıyor.

Öğrenciler karne dağıtımından sonra da sistem üzerinden notlarını kontrol edebilir ve geçmişe dönük bilgi sorgulaması yapabilirler. Devamsızlık durumu, sınav notları ve belge bilgileri sistemde arşivlenmiş şekilde erişime açık oluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

3 yıl boyunca elektronik sigara içen genç, ölümcül hastalığa yakalandıÇocuğunu tekmeyle merdivenden yuvarlamıştı: Türkiye'nin konuştuğu yeni gelişme! Bir kişi daha gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hacılar ne zaman dönüyor? Binlerce hacı kutsal topraklardan yurda geliyor - HaberlerHacılar ne zaman dönüyor? Binlerce hacı kutsal topraklardan yurda geliyorİsrail-İran savaşında dengeler değişti, İran’ın silahı dünyayı tedirgin etti! Siccil füzesi ne demek, ne kadar tehlikeli? - Haberlerİsrail-İran savaşında dengeler değişti, İran’ın silahı dünyayı tedirgin etti! Siccil füzesi ne demek, ne kadar tehlikeli?Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor! Benfica - Auckland City maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerKerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor! Benfica - Auckland City maçı hangi kanalda, saat kaçta?Abiler Günü ne zaman? 2025 Abiler Günü mesajları ve sözleri - HaberlerAbiler Günü ne zaman? 2025 Abiler Günü mesajları ve sözleriYKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınav sonuç tarihleri - HaberlerYKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınav sonuç tarihleriSavaş mı Tiyatro mu? İsrail İran Savaşına Kurtlar Vadisi’nden gönderme! - HaberlerSavaş mı Tiyatro mu? İsrail İran Savaşına Kurtlar Vadisi’nden gönderme!
Sonraki Haber Yükleniyor...