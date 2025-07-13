e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır? eSim sağlayıcılara BTK’dan erişim engeli geldi!

e SIM teknolojisi, fiziksel SIM kartlara olan bağımlılığı ortadan kaldırırken, kullanıcılarına daha pratik çözümler sunuyor. Türkiye’de ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 10 Temmuz 2025 tarihinde aldığı kararla bazı yurt dışı menşeili eSIM sağlayıcılarına erişim engeli getirdiğini açıkladı. e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır, nereden alınır, e Sim nedir merak ediliyor.

BTK'nın aldığı son kararla birlikte Türkiye'deki eSIM kullanıcıları için yabancı sağlayıcılar devre dışı kalmış durumda. Fakat yerli GSM operatörlerinin sunduğu çözümlerle eSIM teknolojisinden faydalanmak hala mümkün. Peki, e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır, nereden alınır, e Sim nedir?

E SİM YASAKLANDI MI?

eSIM teknolojisi tamamen yasaklanmadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla bazı yurt dışı menşeili eSIM sağlayıcılarının hizmetlerine erişim engeli getirdi.

Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM gibi uluslararası platformlar Türkiye'den erişilemez hale geldi. Yerli GSM operatörlerinin sunduğu eSIM hizmetleri ise sorunsuz şekilde devam ediyor.

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E SİM NASIL ALINIR?

eSIM almak için eSIM özelliğini destekleyen bir cihaz gerekir. Daha sonra Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom gibi Türkiye'deki mobil operatörlerden eSIM başvurusunda bulunabiliyor.

Genellikle operatör mağazalarından ya da mobil uygulamalar aracılığıyla eSIM temini sağlanabilmekte.

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E SİM NASIL KULLANILIR?

eSIM kullanımı operatör tarafından sağlanan QR kodu telefonunuzla tarayarak ya da verilen bilgileri manuel girerek eSIM etkinleştirilebiliyor. Cihazlarda birden fazla eSIM profili saklanabilip, ihtiyaç duyuldukça geçiş yapılabiliyor.

E SİM NEDİR, KİMLER KULLANIR?

eSIM fiziksel SIM kart yerine telefona entegre edilen dijital bir SIM karttır. Çip şeklinde cihaza gömülü olduğu için çıkarılıp takılmaz. Genellikle sık seyahat edenler, birden fazla hattı aynı anda kullanmak isteyenler tarafından tercih edilir.

E SİM NE İŞE YARIYOR?

eSIM sayesinde fiziksel kart taşımaya gerek kalmadan operatör profili tanımlanabilir, hat açılabilir ve değişiklik yapılabilir. Çevre dostu olması, hızlı aktivasyon ve çoklu hat desteği gibi avantajlar sunar. Aynı cihazda e SIM sayesinde farklı operatörlerle internet, arama ve mesajlaşma hizmetleri alınabilir.

E SİM NEREDEN ALINIR?

Türkiye’de eSIM hizmeti, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi mobil operatörler tarafından sunuluyor. Başvurular operatör mağazalarından ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilmekte.