Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır? eSim sağlayıcılara BTK’dan erişim engeli geldi!

e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır? eSim sağlayıcılara BTK’dan erişim engeli geldi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır? eSim sağlayıcılara BTK’dan erişim engeli geldi!
ESIM, BTK, Turkcell, Vodafone, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

e SIM teknolojisi, fiziksel SIM kartlara olan bağımlılığı ortadan kaldırırken, kullanıcılarına daha pratik çözümler sunuyor. Türkiye’de ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 10 Temmuz 2025 tarihinde aldığı kararla bazı yurt dışı menşeili eSIM sağlayıcılarına erişim engeli getirdiğini açıkladı. e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır, nereden alınır, e Sim nedir merak ediliyor.

BTK'nın aldığı son kararla birlikte Türkiye'deki eSIM kullanıcıları için yabancı sağlayıcılar devre dışı kalmış durumda. Fakat yerli GSM operatörlerinin sunduğu çözümlerle eSIM teknolojisinden faydalanmak hala mümkün. Peki, e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır, nereden alınır, e Sim nedir?

e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır? eSim sağlayıcılara BTK’dan erişim engeli geldi! - 1. Resim

E SİM YASAKLANDI MI?

eSIM teknolojisi tamamen yasaklanmadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla bazı yurt dışı menşeili eSIM sağlayıcılarının hizmetlerine erişim engeli getirdi.

Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM gibi uluslararası platformlar Türkiye'den erişilemez hale geldi. Yerli GSM operatörlerinin sunduğu eSIM hizmetleri ise sorunsuz şekilde devam ediyor.

e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır? eSim sağlayıcılara BTK’dan erişim engeli geldi! - 2. Resim

E SİM NASIL ALINIR?

eSIM almak için eSIM özelliğini destekleyen bir cihaz gerekir. Daha sonra Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom gibi Türkiye'deki mobil operatörlerden eSIM başvurusunda bulunabiliyor.

Genellikle operatör mağazalarından ya da mobil uygulamalar aracılığıyla eSIM temini sağlanabilmekte.

e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır? eSim sağlayıcılara BTK’dan erişim engeli geldi! - 3. Resim

E SİM NASIL KULLANILIR?

eSIM kullanımı operatör tarafından sağlanan QR kodu telefonunuzla tarayarak ya da verilen bilgileri manuel girerek eSIM etkinleştirilebiliyor. Cihazlarda birden fazla eSIM profili saklanabilip, ihtiyaç duyuldukça geçiş yapılabiliyor.

e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır? eSim sağlayıcılara BTK’dan erişim engeli geldi! - 4. Resim

E SİM NEDİR, KİMLER KULLANIR?

eSIM fiziksel SIM kart yerine telefona entegre edilen dijital bir SIM karttır. Çip şeklinde cihaza gömülü olduğu için çıkarılıp takılmaz. Genellikle sık seyahat edenler, birden fazla hattı aynı anda kullanmak isteyenler tarafından tercih edilir.

e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır? eSim sağlayıcılara BTK’dan erişim engeli geldi! - 5. Resim

E SİM NE İŞE YARIYOR?

eSIM sayesinde fiziksel kart taşımaya gerek kalmadan operatör profili tanımlanabilir, hat açılabilir ve değişiklik yapılabilir. Çevre dostu olması, hızlı aktivasyon ve çoklu hat desteği gibi avantajlar sunar. Aynı cihazda e SIM sayesinde farklı operatörlerle internet, arama ve mesajlaşma hizmetleri alınabilir.

e Sim yasaklandı mı, nasıl alınır, nasıl kullanılır? eSim sağlayıcılara BTK’dan erişim engeli geldi! - 6. Resim

E SİM NEREDEN ALINIR?

Türkiye’de eSIM hizmeti, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi mobil operatörler tarafından sunuluyor. Başvurular operatör mağazalarından ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilmekte.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Feribotta panik anları! Bir anda suya atladı, vatandaşlar kurtardı1,5 milyon dolarlık zarar! Bodrum cayır cayır yanan lüks yat battı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Chelsea - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası finali 2025 canlı yayın bilgileri açıklandı - HaberlerChelsea - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası finali 2025 canlı yayın bilgileri açıklandıSırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosu - HaberlerSırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosuAGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayınlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AGS-ÖABT cevap anahtarı - HaberlerAGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayınlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AGS-ÖABT cevap anahtarıOrkun Kökçü imza töreni hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri açıklandı! - HaberlerOrkun Kökçü imza töreni hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri açıklandı!Başakşehir - Hertha Berlin maçı neden iptal edildi? Kulüpten resmi açıklama geldi! - HaberlerBaşakşehir - Hertha Berlin maçı neden iptal edildi? Kulüpten resmi açıklama geldi!Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, babası kim? Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) Razgatlıoğlu 3'te 3 yaptı! - HaberlerToprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, babası kim? Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) Razgatlıoğlu 3'te 3 yaptı!
Sonraki Haber Yükleniyor...