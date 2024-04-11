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EA Play'in ücretli abonelik sistemi 11 Nisan 2024 tarihi itibarıyla zamlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EA Play&#039;in ücretli abonelik sistemi 11 Nisan 2024 tarihi itibarıyla zamlandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Electronic Arts tarafından EA Play aboneliklerine zam geldiği açıklandı. Xbox'ta ve PlayStation'da EA Play'in aylık abonelik ücreti yükseltildi. Fiyatlara tam %447 zam yapıldı. Peki, EA Play aylık üyelik kaç TL oldu? EA Play ne kadar zam geldi? EA Play'in ücretli abonelik ne kadar? İşte yeni fiyatlar...

EA Play abonelik fiyatları değişti. Fiyatlar 11 Nisan 2024 tarihi itibarıyla zamlandı. Yeni fiyat listesi duyuruldu. Peki, EA Play aylık üyelik kaç TL oldu? EA Play ne kadar zam geldi? EA Play'in ücretli abonelik ne kadar? Detaylar haberimizde...

EA PLAY AYLIK ÜYELİK KAÇ TL OLDU?

Xbox'ta ve PlayStation'da EA Play'in aylık abonelik ücreti yükseltildi. Fiyatlara tam %447 zam yapıldı. Mevcut aboneler, aboneliklerini yenileyecekleri zaman bu zamdan etkilenecekler. Yeni aboneler ise bugün itibarıyla yeni ücretlerden faturalandırılacaklar.

EA Play zamlı abonelik fiyatları şöyle:

Steam Aylık 5,99 dolar

Steam Yıllık 39,99 dolar

Xbox Aylık 219,99 TL

Xbox Yıllık 1.499,99 TL

PlayStation Aylık 219,99 TL

PlayStation Yıllık 1.499,99 TL

EA Play Pro (PC) Aylık 16,99 dolar

EA Play Pro (PC) Yıllık 119,99 dolar

EA Play'in ücretli abonelik sistemi 11 Nisan 2024 tarihi itibarıyla zamlandı - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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