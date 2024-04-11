EA Play'in ücretli abonelik sistemi 11 Nisan 2024 tarihi itibarıyla zamlandı

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme:

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Electronic Arts tarafından EA Play aboneliklerine zam geldiği açıklandı. Xbox'ta ve PlayStation'da EA Play'in aylık abonelik ücreti yükseltildi. Fiyatlara tam %447 zam yapıldı. Peki, EA Play aylık üyelik kaç TL oldu? EA Play ne kadar zam geldi? EA Play'in ücretli abonelik ne kadar? İşte yeni fiyatlar...