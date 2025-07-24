Elektrikli araçlarda ÖTV oranları ne kadar? Yeni ÖTV düzenlemesi gündemde

Elektrikli otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve ilgili yasal düzenlemeyle birlikte hem yerli hem ithal binek otomobiller için vergi oranları değişti. Yeni düzenleme ile ÖTV matrahları güncellenirken, motor gücü, batarya kapasitesi ve elektrikli menzil gibi teknik özelliklere göre farklı vergi oranları uygulanmaya başlandı. Elektrikli araçlarda ÖTV oranları ne kadar merak ediliyor.

Yeni ÖTV oranları elektrikli araç kullanıcılarının gündeminde. Matrah ve vergi dilimlerindeki artış Tesla, TOGG, BMW, Mercedes EQ gibi modellerde fiyat artışlarını beraberinde getirecek.

Sektör temsilcileri yeni ÖTV düzenlemesinin piyasada araç tercihlerini etkileyebileceğini ve çevreci otomobillere olan talebin yeniden şekillenebileceğini ifade ediyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV ORANLARI NE OLDU?

Yeni kararla birlikte sadece elektrik motoruna sahip araçların ÖTV oranları 15’er puan artırıldı. Daha önce sırasıyla yüzde 10, 40, 50 ve 60 olan vergi oranları artık yüzde 25,55,65 ve 75 oldu.

Yeni ÖTV oranları elektrikli araçların motor gücüne ve belirlenen matrah sınırına göre farklılık gösteriyor. Matrahı ve teknik özellikleri düşük olan araçlar daha düşük orandan vergilendirilirken performans odaklı lüks modeller daha yüksek oranlara tabi tutuluyor.

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PLUG-IN HİBRİT ARAÇLARDA DA VERGİ ARTIŞI

Elektrikli menzili olan şarj edilebilir hibrit araçlar (plug-in hibritler) de düzenlemeden etkilendi.

Araçlardaki vergi oranları da 15’er puan yükseltildi. Daha önce yüzde 30, 60 ve 70 olan oranlar, artık yüzde 45,75 ve 85 olarak uygulanacak.

YERLİ ÜRETİMİ TEŞVİK, İTHAL LÜKS ARAÇLARA VERGİ ARTIŞI

Yeni düzenlemeyle sadece elektrikli ve hibrit araçlar değil, tüm binek otomobillerin vergilendirme sisteminde değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda yerli üretim binek araçların ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında düşürüldü. İthal ve lüks araçların ÖTV oranları ise 10 ila 20 puan arasında artırıldı.

Arazi aracı görünümünde olan fakat vergi açısından kamyon ya da kamyonet sınıfında değerlendirilen araçlarda da ÖTV oranı %4’ten %50’ye çıkarıldı.

AMAÇ CARİ AÇIĞI AZALTMAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni ÖTV düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada atılan adımın cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.

Bakanlı, motor hacmi, batarya kapasitesi ve menzil gibi kriterlere göre farklı vergilendirme yapılacağını vurgularken, bazı araç gruplarında vergi oranlarının düşürüldüğünü bazılarında ise artırıldığını bildirdi.

Açıklamada düzenlemenin yıllık bazda enflasyona etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı da ifade edildi.