Temmuz ayı yaklaştıkça milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli vatandaşın gözü yapılacak maaş düzenlemelerine çevrildi. Enflasyon farkları, toplu sözleşme oranları ve alım gücündeki değişimler zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarıyla birlikte emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak, Temmuz'da ara zam yapılacak mı netleşmeye başladı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Temmuz ayı yaklaşırken, emekli vatandaşların gündemindeki en önemli başlıklardan biri maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, 2025 yılının ocak-mayıs dönemini kapsayan beş aylık süreçte enflasyon oranı yüzde 15,09 olarak kaydedildi.

Haziran ayı enflasyon verisinin de eklenmesiyle birlikte nihai zam oranı netleşecek. TÜİK’in 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacağı haziran ayı enflasyonu, emekli maaşlarına yapılacak toplam artışı belirleyecek.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Memur ve memur emeklileri için 2025 Temmuz döneminde uygulanacak maaş artışı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanacak. Ocak ayında memurlara yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı.

Temmuz ayında ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı kesinleşmiş durumda. Beş aylık enflasyon farkı ise yüzde 8,57 olarak hesaplandı. Verilere göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına en az yüzde 14’lük bir zam yapılması bekleniyor.

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1 ila 2 arasında gerçekleşmesi halinde bu oran yüzde 15’in de üzerine çıkabilir. Nihai oran haziran verilerinin ardından belli olacak ve temmuz ayında memur maaşlarına yansıtılacak.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

2025 yılının ikinci yarısına girilirken, asgari ücretli çalışanların en merak ettiği konulardan biri de temmuz ayında ara zam olup olmayacağı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda yaptığı açıklamada, asgari ücrete ilişkin ara zam yapılmasının şu aşamada gündemlerinde olmadığını söyledi.

Bakan Işıkhan “Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız” ifadelerini kullandı. Ocak ayında net 22.104,67 TL olarak belirlenen asgari ücret, yılın ilk beş ayında yaşanan enflasyon nedeniyle reel olarak geriledi.

Alım gücündeki düşüş yaklaşık 2.900 TL seviyesine ulaşırken, hükümetin temmuz ayında herhangi bir artış yapmaması durumunda kaybın artıp artmayacağı asgari ücretlileri endişelendiriyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI ZAM ORANLARINI BELİRLEYECEK

2025’in ilk beş ayına ait enflasyon verileri, temmuz ayında maaşlara yapılacak artışların zeminini oluşturuyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yalnızca gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Beş aylık süreçte oran yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammının yanı sıra, ocak-haziran döneminde oluşan enflasyon farkını maaşlarına yansıtacak. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 8,57 seviyesine ulaştı. Haziran ayı verisiyle birlikte bu farkın yüzde 10’u geçmesi, toplam zam oranının ise yüzde 16’yı bulması bekleniyor.