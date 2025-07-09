En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu? Yeni sigara fiyatları açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 00:30 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 00:30 - Güncelleme:

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Temmuz ayının ilk haftasıyla beraber bazı sigara markalarına zam geldi. Bu nedenle sigara tiryakileri “En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?" gibi sorulara cevap aranmaya başlandı. 8 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yeni sigara fiyatları market ve bayilerde geçerli olmaya başladı. İşte gelen zam sorası yeni sigara fiyat listesi...

Temmuz 2025 tarihi itibarıyla sigara fiyatlarına yeni zamlar geldi. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla beraber, yıllık enflasyon yüzde 35,05’e geriledi. Ancak Temmuz başında bazı tütün gruplarına ortalama 5 TL’ye varan zam geldi. Buna göre birçok sigara markasına zam yapıldı. Yapılan son değerlendirmeyle beraber paket başına 5 TL'ye kadar artış yaşandı. EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA KAÇ TL OLDU? Temmuz 2025 itibarıyla sigara grubunun en pahalı ürünü 96 TL’ye, en ucuz ürünü ise 80 TL’ye çıktı. Sigaraların fiyatları markalara göre değişkenlik gösterebilir ve birçok noktalarda küçük fiyat farklılıkları yaşanabilmektedir. SİGARAYA ZAM MI GELDİ? BAT grubundaki sigaralara zam geldi. Yeni zamlı fiyat listene bakıldığında, BAT grubun en pahalı sigarası 96 TL; en ucuzu ise 80 lira oldu. Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt, içki ve tütünde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini açıklamıştı. İlgili Haber Sigaraya bir zam daha! Paketi kaç lira oldu? İşte zamlı fiyatlar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin