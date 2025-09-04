Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Enrico Macias kimdir, konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

- Güncelleme:
İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi ile gündeme gelen Enrico Macias araştırılıyor. İnternette şu sıralar Enrico Macias İstanbul konseri neden iptal edildi, kimdir, aslen nerelidir, ne iş yapar? gibi sorular aratılıyor. İstanbul Valiliği Enrico Macias'ın 5 Eylül'de İstanbul'daki konserinin iptal edildiğini açıkladı. İşte Eenrico Macias ile ilgili merak edilenler...

İstanbul Valiliği Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias'ın 5 Eylül Cuma günü Harbiye'de yapacağı konserin iptal edildiğini duyurdu. Hayranları konserin iptal sebebini merak etti. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki Enrico Macias kimdir, ne iş yapar, konseri neden iptal edildi? İşte ayrıntılar... 

Enrico Macias kimdir, konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi - 1. Resim

ENRİCO MACİAS İSTANBUL KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İsrail'e verdiği destekle bilinen şarkıcı Enrico Macias'ın 5 Eylül Cuma günü Harbiye'de yapılması planlanan konserinin, yoğun tepkiler ve etkinliğin protesto edilmesine yönelik çağrılar üzerine iptal edildiği duyuruldu. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi planlanan Enrico MACIAS konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01-23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır."

Enrico Macias kimdir, konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi - 2. Resim

ENRİCO MACİAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Enrico Macias'ın gerçek ismi Gaston Ghrenassia'dır. Enrico Macias, 11 Aralık 1938'de Cezayir'in Constantine şehrinde dünyaya geldi. Yahudi kökenli Cezayir asıllı Fransız şarkıcıdır. Babası Sylvain Ghrenassia’dır. Eğitimi okul öğretmenliği üstüne oldu ama o meslek hayatını müzisyenlikten yana kullandı. 29 temmuz 1961 tarihinde Cezayir Bağımsızlık Savaşı kızışırken, karısı Suzy ile Cezayir'i terk ederek Fransa’ya yerleşti. Müzik çalışmalarına orada devam etti, adını da Enrico Macias olarak kullanmaya başladı.

Enrico Macias kimdir, konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi - 3. Resim

İlk plağını 1962 senesinde yaptı. Fransız televizyonuna çıktı, bir gecede ünlü oldu. 1964 yılından itibaren Paris Olympia, Ortadoğu'da başarılı bir turne, Lübnan, Yunanistan, Türkiye, Moskova Dinamo Stadı'nda, diğer Sovyet şehirlerinde, Japonya, İspanya, İtalya’da konserler verdi.

17 Şubat 1968 tarihinde başlayan Chicago, Dallas ve Los Angeles’i kapsayan ABD konserleri ve Kanada da Quebec’de konserler verdi. 1976 ve 1978 yıllarında İsrail’de iki kez konser verdi.

ÇOK SAYIDA DİLDE KONSER VERDİ

Enrico Macias Fransızca , İtalyanca , İspanyolca , İbranice , Türkçe , Yunanca , Türkçe, Ermenice , Arapça Yidiş gibi bir çok farklı dillerde şarkılar söyledi.

Enrico Macias kimdir, konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi - 4. Resim

ÜNLÜ SANATÇILAR ŞARKILARINI TÜRKÇE SESLENDİRDİ

Enrico Macias’ın bu güne kadar 40 albümü yayınladı. Sanatçının bugüne kadar 60'dan fazla parçası Türkçe sözlerle, Türk sanatçılar tarafından yorumlanmış ve her biri büyük sükse yapmıştır. Bu parçalar arasında en çok bilinenleri: Ajda Pekkan’ın seslendirdiği “Hoşgör Sen - On S'embrasse Et On Oublie”, Selçuk Ural, Juanito ve Gönül Yazar tarafından seslendirilen “Arkadaşımın Aşkısın - La Femme De Mon Ami”, Seyyal Taner’in seslendirdiği “Son Verdim Kalbimin İşine - Je Suis Content Pour Toi”, “Çal Çingene – Zingarella” şarkılarıdır.

Enrico Macias kimdir, konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi - 5. Resim

Ajda Pekkan ile birlikte konser verdiler

ENRİCO MACİAS EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Enrico Macias, 1961 senesinde evlendiği, 47 yıldır evli olduğu eşi Suzy Leyris 23 Aralık 2008 tarihinde öldü. Jocya (d.1963) adında bir kızı, ve oğlu Jean-Claude Ghrenassia’da tanınmış bir müzik yapımcısıdır.

