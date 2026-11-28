Eskişehir elektrik kesintisi 29-30 Kasım 2026 tarihli programı açıklandı. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Tepebaşı, Çifteler, Seyitgazi, Sivrihisar, Alpu, Beylikova ve Odunpazarı'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

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Eskişehir'in 7 ilçesinde 29 Kasım Pazar ve 30 Kasım Pazartesi günü planlı bakım, yatırım, ağaç kesimi ve yeni abone bağlantısı çalışmaları gerçekleştirilecek. Tepebaşı, Çifteler, Seyitgazi, Sivrihisar, Alpu, Beylikova ve Odunpazarı'nın bazı mahallelerinde 8 saate varan elektrik kesintileri uygulanacak. İşte OEDAŞ Eskişehir elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29-30 KASIM

TEPEBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

29 Kasım 2026 Pazar

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması

Etkilenen Bölgeler: Şarhöyük (Aslan Bey, Bakım, Güventürk, Kerem, Yıldırım Beyazıt, Yücebağ, Yücel)

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması

Etkilenen Bölgeler: Şarhöyük (Adile, Bakım, Çiçeksever, Enginsu, Eşme, Hatboyu-2)

Kesinti Saati: 10.00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sakintepe (88. Sokak), Yeşiltepe (8882. Sokak, 8884. Sokak, 8886. Sokak, 8888. Sokak, 8890. Sokak, 8892. Sokak, 8893. Sokak, 8895. Sokak, Alınca, Avarcan, Bahçeboyu, Büyük Yayla, Çiçekliköşk, Efsane, Göktepe, Gözalan, Gümüşbel, Hasyol, Nevbahar, Tenha)

Eskişehir elektrik kesintisi 29-30 Kasım (Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi...)

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması

Etkilenen Bölgeler: Hoşnudiye (732, 760, 762, İsmet İnönü-1, Şahin), Yenibağlar (Bağımsız, İsmet İnönü-1)

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması

Etkilenen Bölgeler: Hoşnudiye (769, İsmet İnönü-1)

Eskişehir elektrik kesintisi 29-30 Kasım (Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi...)

ÇİFTELER ELEKTRİK KESİNTİSİ

29 Kasım 2026 Pazar

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması

Etkilenen Bölgeler: Bardakçı, Orhaniye (2. Küme, 3. Küme, Orhaniye), Osmaniye (1. Sokak (Osmaniye), 1. Sokak (Osmaniye) 1, 1. Sokak 10, 1. Sokak 14, Osmaniye)

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması

Etkilenen Bölgeler: Bardakçı, Orhaniye (2. Küme, 3. Küme, Orhaniye), Osmaniye (1. Sokak (Osmaniye), 1. Sokak (Osmaniye) 1, 1. Sokak 10, 1. Sokak 14, Osmaniye)

Eskişehir elektrik kesintisi 29-30 Kasım (Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi...)

SEYİTGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 10.00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması

Etkilenen Bölgeler:

Çukurağıl: Çukurağıl

Derebenek: Avdan, Balıkçı, Bardakçı, Bedriye, Çırçır, Çırçıraltı, Çoban_1, Delikadı, Demirciler, Ersöz, Güler, Hafızveli, Hükümet, Kale, Karakulak, Köse, Kurtuluş, Molla Ahmet, Sara, Süter, Tokmak, Uğur, Üryan, Yağcı, Yanaz, Yusuf Çavuş

Doğançayır: Adayolu, Akça, Aktaş, Araptekke, Asb. İbrahim Uğur, Aşık Veysel, Atatürk, Bayır, Bengi, Beşik, Büyükdere, Çal, Çardak, Cem, Cemal Efendi, Cemal Gürsel, Çiğdem, Çıkmaz 1, Çıkmaz 2, Cumhuriyet, Dede, Deniz, Dere, Devran, Dilber, Elmas, Erenler, Etem Efendi, Ezgi, Geçit, Gizem, Gül, Gündoğdu, Güneş, Gürel, Halk, İlkyaz, İnce, İpek, İsmet Paşa, Kanal, Karanfil, Kardelen, Kemal Kocakaya, Kesim, Kımıli, Kırkkız, Koçsaray, Levent, Lütfü Ünal, Mehtap, Melek, Menekşe, Mert, Millet, Nadas, Nazım Hikmet Ran, Nazmi Afacan, Onur, Öykü, Park, Pir Sultan Abdal, Pullu, Sağlar, Sefildede, Sersemcikana, Seyitgazi, Türkü, Uğur Mumcu, Veysel Karani, Yunus Emre, Zübeyde Hanım

Gümüşbel

İkiçeşme: 6901, Afyon, Akköprü, Aliağa, Bahçeli, Bayıraltı, Çoban, Dere_2, Dübek, Eskişehir, Hamamyolu, İtfaiye, Karahisar, Karaköprü, Kaya, Konut, Kültepe, Kültür, Maltepe, Odunpazarı, Öğr. Nasuh Yayalan, Örnekevler, Sağlık, Sakarya, Şeker, Selbasan, Türkkızı, Uğurlu, Uysal, Yeni, Yeni Cami, Yıldız

Örencik

Yazıdere: Yazıdere, Yeni_1

Yunus: Abacı, Adem, Afyon, Akköprü, Arıkan, Bademlik, Çanakçı, Çarşı İçi, Çelebi, Cevizli, Er, Eskişehir, Gülşen, Güngör, Kazım Sakarya, Kırkkavak, Kıyı, Maltepe, Odunpazarı, Öğr. Nasuh Yayalan, Özçetin, Park_1, Sıdal, Sırçalık, Şirintepe, Ülkü_1, Üryan, Yayla, Yeni Hastane, Yeşiltepe, Yıldırım

Eskişehir elektrik kesintisi 29-30 Kasım (Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi...)

SİVRİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 10.00-16.00

Kesinti Nedeni: Belediye tarafından gerçekleştirilecek ağaç kesimi çalışması

Etkilenen Bölgeler: Hamamkarahisar (Hamamkarahisar)

ALPU ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 09.30-17.00

Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması

Etkilenen Bölgeler:

Bozan: 1, 2, Ara, Ayaz, Buket, Burma, Çam, Cami_2, Çardakbaşı_1, Çatal_3, Çay, Çengel, Cengiz, Çeşme_1, Coşar, Cumhuriyet_1, Dar, Değirmen, Depo, Dere_2, Doğan, Esen, Eser, Fatih_1, Güvercinlik, Harman, Işır, Kabir, Kale, Kaya, Kısa, Köprü, Köşe, Kültür, Kurtuluş_3, Lale, Menderes, Meşrutiyet, Mezarlık (Bozan), Mihalıççık (Bozan), Negiz, Nizam_1, Ömerağa, Ören, Özen, Öztürk_1, Papatya, Pazaryeri, Pınar, Sağlık, Sanayi Bölgesi, Sarp, Sel, Set, Sungur, Taşra, Tekke, Tepe_2, Uğrak_1, Umut_1, Vatan_2, Yıldırım_1, Yıldız_1, Yılma, Yonca, Yunak, Yunusemre

Çardakbaşı: Çardakbaşı

Rahmiye: Rahmiye

Sultaniye: Sultaniye

Yukarıdudaş

Özel trafolar da kesintiden etkilenecek.

BEYLİKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 09.30-17.00

Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması

Etkilenen Bölgeler:

Bozan: 1, 2, Ara, Ayaz, Buket, Burma, Çam, Cami_2, Çardakbaşı_1, Çatal_3, Çay, Çengel, Cengiz, Çeşme_1, Coşar, Cumhuriyet_1, Dar, Değirmen, Depo, Dere_2, Doğan, Esen, Eser, Fatih_1, Güvercinlik, Harman, Işır, Kabir, Kale, Kaya, Kısa, Köprü, Köşe, Kültür, Kurtuluş_3, Lale, Menderes, Meşrutiyet, Mezarlık (Bozan), Mihalıççık (Bozan), Negiz, Nizam_1, Ömerağa, Ören, Özen, Öztürk_1, Papatya, Pazaryeri, Pınar, Sağlık, Sanayi Bölgesi, Sarp, Sel, Set, Sungur, Taşra, Tekke, Tepe_2, Uğrak_1, Umut_1, Vatan_2, Yıldırım_1, Yıldız_1, Yılma, Yonca, Yunak, Yunusemre

Çardakbaşı: Çardakbaşı

Rahmiye: Rahmiye

Sultaniye: Sultaniye

Yukarıdudaş

Eskişehir elektrik kesintisi 29-30 Kasım (Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi...)

ODUNPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti Saati: 13.00-15.30

Kesinti Nedeni: Yeni abone bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Akçakaya: 741. Sokak, 742. Sokak, 743. Sokak, 744. Sokak, 746. Sokak, 748. Sokak

Akkaya: Akkaya

Akpınar: 461. Sokak, 462. Sokak, 463. Sokak, 464. Sokak, 465. Sokak, 466. Sokak, 468. Sokak, 469. Sokak, 470. Sokak, 471. Sokak, 472. Sokak, 473. Sokak, 474. Sokak, 475. Sokak, 477. Sokak, 479. Sokak, 481. Sokak, 482. Sokak, 483. Sokak, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496

Aşağı Çağlan: 261. Sokak, 2610, 262. Sokak, 263. Sokak, 264. Sokak, 266. Sokak, 267. Sokak, 268. Sokak, 269. Sokak, 270. Sokak, 274. Sokak, 276. Sokak

Aşağıılıca: Aktarmaç Çiftliği, Aşağıılıca, Yukarıılıca

Başören: Başören

Çamlıca: Çamlıca

Demirli: Demirli_1

Gökçekısık: 751. Sokak, 752. Sokak, 753. Sokak, 754. Sokak, 755. Sokak, 758. Sokak

Gülpınar

Gültepe: 514

Gümele: 401. Sokak, 402. Sokak, 403. Sokak, 404. Sokak, 405. Sokak, 406. Sokak, 407. Sokak, 408. Sokak, 410

Ihlamurkent

İncik: İncik

Karaalan: 611. Sokak, 612. Sokak, 613. Sokak, 614. Sokak, 615. Sokak, 616. Sokak, 617. Sokak, 618. Sokak, 619. Sokak, 620. Sokak

Kargın: Kargın, Porsuk_1

Kayapınar: 281. Sokak, 282. Sokak, 283. Sokak, 284. Sokak, 285. Sokak, 286. Sokak, 288. Sokak, 290. Sokak, 292. Sokak, 294. Sokak

Lütfiye: Lütfiye

Sarı­sungur: 466_1

Seklice: Seklice

Süpüren: 476. Sokak, 671. Sokak, 672. Sokak, 674. Sokak, 675. Sokak, 676. Sokak, 677. Sokak, 678. Sokak, 679. Sokak, 680. Sokak, 681. Sokak, 682. Sokak, 683. Sokak, 684. Sokak, 685. Sokak, 686. Sokak, 688. Sokak, 694. Sokak, 695

Uluçayır: 131. Sokak, 132. Sokak, 133. Sokak, 134. Sokak, 135. Sokak, 138. Sokak, 139. Sokak, 140. Sokak, 142

Yeniincesu: 736. Sokak, 739. Sokak, 741. Sokak, 745. Sokak, 754. Sokak

Yenisofça: 183. Sokak, 184. Sokak, 185. Sokak, 186. Sokak, 187. Sokak, 188. Sokak, 189. Sokak, 190. Sokak, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 752. Sokak

Yukarıçağlan: 201. Sokak, 202. Sokak, 203. Sokak, 204. Sokak, 205. Sokak, 206. Sokak, 207. Sokak, 208. Sokak, 209. Sokak, 210. Sokak, 211. Sokak, 213. Sokak

Yukarıılıca: Yukarıılıca

Yukarıkalabak: Yukarıkalabak

Yürükkırka: 138. Sokak, 376. Sokak, 377. Sokak, 378. Sokak, 379. Sokak, 381. Sokak, 382. Sokak, 383. Sokak, 385. Sokak, 387. Sokak, 389. Sokak, 391. Sokak, 393. Sokak

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