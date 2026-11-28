Eskişehir elektrik kesintisi 29-30 Kasım (Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi...)
Eskişehir elektrik kesintisi 29-30 Kasım 2026 tarihli programı açıklandı. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Tepebaşı, Çifteler, Seyitgazi, Sivrihisar, Alpu, Beylikova ve Odunpazarı'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Eskişehir'in 7 ilçesinde 29 Kasım Pazar ve 30 Kasım Pazartesi günü planlı bakım, yatırım, ağaç kesimi ve yeni abone bağlantısı çalışmaları gerçekleştirilecek. Tepebaşı, Çifteler, Seyitgazi, Sivrihisar, Alpu, Beylikova ve Odunpazarı'nın bazı mahallelerinde 8 saate varan elektrik kesintileri uygulanacak. İşte OEDAŞ Eskişehir elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...
ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29-30 KASIM
TEPEBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Kasım 2026 Pazar
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması
Etkilenen Bölgeler: Şarhöyük (Aslan Bey, Bakım, Güventürk, Kerem, Yıldırım Beyazıt, Yücebağ, Yücel)
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması
Etkilenen Bölgeler: Şarhöyük (Adile, Bakım, Çiçeksever, Enginsu, Eşme, Hatboyu-2)
Kesinti Saati: 10.00-16.00
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması
Etkilenen Bölgeler: Sakintepe (88. Sokak), Yeşiltepe (8882. Sokak, 8884. Sokak, 8886. Sokak, 8888. Sokak, 8890. Sokak, 8892. Sokak, 8893. Sokak, 8895. Sokak, Alınca, Avarcan, Bahçeboyu, Büyük Yayla, Çiçekliköşk, Efsane, Göktepe, Gözalan, Gümüşbel, Hasyol, Nevbahar, Tenha)
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması
Etkilenen Bölgeler: Hoşnudiye (732, 760, 762, İsmet İnönü-1, Şahin), Yenibağlar (Bağımsız, İsmet İnönü-1)
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması
Etkilenen Bölgeler: Hoşnudiye (769, İsmet İnönü-1)
ÇİFTELER ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Kasım 2026 Pazar
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması
Etkilenen Bölgeler: Bardakçı, Orhaniye (2. Küme, 3. Küme, Orhaniye), Osmaniye (1. Sokak (Osmaniye), 1. Sokak (Osmaniye) 1, 1. Sokak 10, 1. Sokak 14, Osmaniye)
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması
Etkilenen Bölgeler: Bardakçı, Orhaniye (2. Küme, 3. Küme, Orhaniye), Osmaniye (1. Sokak (Osmaniye), 1. Sokak (Osmaniye) 1, 1. Sokak 10, 1. Sokak 14, Osmaniye)
SEYİTGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 10.00-16.00
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması
Etkilenen Bölgeler:
Çukurağıl: Çukurağıl
Derebenek: Avdan, Balıkçı, Bardakçı, Bedriye, Çırçır, Çırçıraltı, Çoban_1, Delikadı, Demirciler, Ersöz, Güler, Hafızveli, Hükümet, Kale, Karakulak, Köse, Kurtuluş, Molla Ahmet, Sara, Süter, Tokmak, Uğur, Üryan, Yağcı, Yanaz, Yusuf Çavuş
Doğançayır: Adayolu, Akça, Aktaş, Araptekke, Asb. İbrahim Uğur, Aşık Veysel, Atatürk, Bayır, Bengi, Beşik, Büyükdere, Çal, Çardak, Cem, Cemal Efendi, Cemal Gürsel, Çiğdem, Çıkmaz 1, Çıkmaz 2, Cumhuriyet, Dede, Deniz, Dere, Devran, Dilber, Elmas, Erenler, Etem Efendi, Ezgi, Geçit, Gizem, Gül, Gündoğdu, Güneş, Gürel, Halk, İlkyaz, İnce, İpek, İsmet Paşa, Kanal, Karanfil, Kardelen, Kemal Kocakaya, Kesim, Kımıli, Kırkkız, Koçsaray, Levent, Lütfü Ünal, Mehtap, Melek, Menekşe, Mert, Millet, Nadas, Nazım Hikmet Ran, Nazmi Afacan, Onur, Öykü, Park, Pir Sultan Abdal, Pullu, Sağlar, Sefildede, Sersemcikana, Seyitgazi, Türkü, Uğur Mumcu, Veysel Karani, Yunus Emre, Zübeyde Hanım
Gümüşbel
İkiçeşme: 6901, Afyon, Akköprü, Aliağa, Bahçeli, Bayıraltı, Çoban, Dere_2, Dübek, Eskişehir, Hamamyolu, İtfaiye, Karahisar, Karaköprü, Kaya, Konut, Kültepe, Kültür, Maltepe, Odunpazarı, Öğr. Nasuh Yayalan, Örnekevler, Sağlık, Sakarya, Şeker, Selbasan, Türkkızı, Uğurlu, Uysal, Yeni, Yeni Cami, Yıldız
Örencik
Yazıdere: Yazıdere, Yeni_1
Yunus: Abacı, Adem, Afyon, Akköprü, Arıkan, Bademlik, Çanakçı, Çarşı İçi, Çelebi, Cevizli, Er, Eskişehir, Gülşen, Güngör, Kazım Sakarya, Kırkkavak, Kıyı, Maltepe, Odunpazarı, Öğr. Nasuh Yayalan, Özçetin, Park_1, Sıdal, Sırçalık, Şirintepe, Ülkü_1, Üryan, Yayla, Yeni Hastane, Yeşiltepe, Yıldırım
SİVRİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 10.00-16.00
Kesinti Nedeni: Belediye tarafından gerçekleştirilecek ağaç kesimi çalışması
Etkilenen Bölgeler: Hamamkarahisar (Hamamkarahisar)
ALPU ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 09.30-17.00
Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması
Etkilenen Bölgeler:
Bozan: 1, 2, Ara, Ayaz, Buket, Burma, Çam, Cami_2, Çardakbaşı_1, Çatal_3, Çay, Çengel, Cengiz, Çeşme_1, Coşar, Cumhuriyet_1, Dar, Değirmen, Depo, Dere_2, Doğan, Esen, Eser, Fatih_1, Güvercinlik, Harman, Işır, Kabir, Kale, Kaya, Kısa, Köprü, Köşe, Kültür, Kurtuluş_3, Lale, Menderes, Meşrutiyet, Mezarlık (Bozan), Mihalıççık (Bozan), Negiz, Nizam_1, Ömerağa, Ören, Özen, Öztürk_1, Papatya, Pazaryeri, Pınar, Sağlık, Sanayi Bölgesi, Sarp, Sel, Set, Sungur, Taşra, Tekke, Tepe_2, Uğrak_1, Umut_1, Vatan_2, Yıldırım_1, Yıldız_1, Yılma, Yonca, Yunak, Yunusemre
Çardakbaşı: Çardakbaşı
Rahmiye: Rahmiye
Sultaniye: Sultaniye
Yukarıdudaş
Özel trafolar da kesintiden etkilenecek.
BEYLİKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 09.30-17.00
Kesinti Nedeni: Planlı bakım çalışması
Etkilenen Bölgeler:
Bozan: 1, 2, Ara, Ayaz, Buket, Burma, Çam, Cami_2, Çardakbaşı_1, Çatal_3, Çay, Çengel, Cengiz, Çeşme_1, Coşar, Cumhuriyet_1, Dar, Değirmen, Depo, Dere_2, Doğan, Esen, Eser, Fatih_1, Güvercinlik, Harman, Işır, Kabir, Kale, Kaya, Kısa, Köprü, Köşe, Kültür, Kurtuluş_3, Lale, Menderes, Meşrutiyet, Mezarlık (Bozan), Mihalıççık (Bozan), Negiz, Nizam_1, Ömerağa, Ören, Özen, Öztürk_1, Papatya, Pazaryeri, Pınar, Sağlık, Sanayi Bölgesi, Sarp, Sel, Set, Sungur, Taşra, Tekke, Tepe_2, Uğrak_1, Umut_1, Vatan_2, Yıldırım_1, Yıldız_1, Yılma, Yonca, Yunak, Yunusemre
Çardakbaşı: Çardakbaşı
Rahmiye: Rahmiye
Sultaniye: Sultaniye
Yukarıdudaş
ODUNPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti Saati: 13.00-15.30
Kesinti Nedeni: Yeni abone bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Akçakaya: 741. Sokak, 742. Sokak, 743. Sokak, 744. Sokak, 746. Sokak, 748. Sokak
Akkaya: Akkaya
Akpınar: 461. Sokak, 462. Sokak, 463. Sokak, 464. Sokak, 465. Sokak, 466. Sokak, 468. Sokak, 469. Sokak, 470. Sokak, 471. Sokak, 472. Sokak, 473. Sokak, 474. Sokak, 475. Sokak, 477. Sokak, 479. Sokak, 481. Sokak, 482. Sokak, 483. Sokak, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Aşağı Çağlan: 261. Sokak, 2610, 262. Sokak, 263. Sokak, 264. Sokak, 266. Sokak, 267. Sokak, 268. Sokak, 269. Sokak, 270. Sokak, 274. Sokak, 276. Sokak
Aşağıılıca: Aktarmaç Çiftliği, Aşağıılıca, Yukarıılıca
Başören: Başören
Çamlıca: Çamlıca
Demirli: Demirli_1
Gökçekısık: 751. Sokak, 752. Sokak, 753. Sokak, 754. Sokak, 755. Sokak, 758. Sokak
Gülpınar
Gültepe: 514
Gümele: 401. Sokak, 402. Sokak, 403. Sokak, 404. Sokak, 405. Sokak, 406. Sokak, 407. Sokak, 408. Sokak, 410
Ihlamurkent
İncik: İncik
Karaalan: 611. Sokak, 612. Sokak, 613. Sokak, 614. Sokak, 615. Sokak, 616. Sokak, 617. Sokak, 618. Sokak, 619. Sokak, 620. Sokak
Kargın: Kargın, Porsuk_1
Kayapınar: 281. Sokak, 282. Sokak, 283. Sokak, 284. Sokak, 285. Sokak, 286. Sokak, 288. Sokak, 290. Sokak, 292. Sokak, 294. Sokak
Lütfiye: Lütfiye
Sarısungur: 466_1
Seklice: Seklice
Süpüren: 476. Sokak, 671. Sokak, 672. Sokak, 674. Sokak, 675. Sokak, 676. Sokak, 677. Sokak, 678. Sokak, 679. Sokak, 680. Sokak, 681. Sokak, 682. Sokak, 683. Sokak, 684. Sokak, 685. Sokak, 686. Sokak, 688. Sokak, 694. Sokak, 695
Uluçayır: 131. Sokak, 132. Sokak, 133. Sokak, 134. Sokak, 135. Sokak, 138. Sokak, 139. Sokak, 140. Sokak, 142
Yeniincesu: 736. Sokak, 739. Sokak, 741. Sokak, 745. Sokak, 754. Sokak
Yenisofça: 183. Sokak, 184. Sokak, 185. Sokak, 186. Sokak, 187. Sokak, 188. Sokak, 189. Sokak, 190. Sokak, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 752. Sokak
Yukarıçağlan: 201. Sokak, 202. Sokak, 203. Sokak, 204. Sokak, 205. Sokak, 206. Sokak, 207. Sokak, 208. Sokak, 209. Sokak, 210. Sokak, 211. Sokak, 213. Sokak
Yukarıılıca: Yukarıılıca
Yukarıkalabak: Yukarıkalabak
Yürükkırka: 138. Sokak, 376. Sokak, 377. Sokak, 378. Sokak, 379. Sokak, 381. Sokak, 382. Sokak, 383. Sokak, 385. Sokak, 387. Sokak, 389. Sokak, 391. Sokak, 393. Sokak