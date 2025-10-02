Evlilik kredisi ne zaman onaylanır? Başvurular başladı

Aile ve Gençlik Fonu’nun “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında verilen evlilik kredisinde devrim niteliğinde düzenleme yapıldı. 2026 Ocak ayından itibaren, genç çiftler daha yüksek kredi desteği alabilecek. Ödeme erteleme imkanları genişletilecek.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlilik kredisi başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ekranından yapılır. Başvuru ekranında kimlik, nikah tarihi, gelir ve taşınmaz beyanları gibi bilgiler istenir.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN ONAYLANIR?

Evlilik kredisi başvurusu e-Devlet üzerinden yapıldıktan sonra değerlendirme süreci başlar. Kredi, nikah tarihi ve başvuru şartlarının uygunluğuna göre onaylanır. Aile ve Gençlik Fonu duyurusuna göre, 01/10/2025 tarihi ve sonrasında alınan başvurular için 2026 Ocak ayında artırılmış kredi tutarı şartları devreye girecek.

Onaylanan taleplerde kredi tahsisi nikah tarihine bağlı olarak Ocak 2026 itibarıyla ödemeye açılacak. Örneğin Kasım-Aralık 2025 tarihlerinde nikahı bildirilen başvurular da yeni tutardan faydalanabilecek.

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR 2026?

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla artırılacak evlilik kredisi miktarları şu şekilde:

18-25 yaş aralığında olmaları halinde 250.000 TL,

26-29 yaş aralığında olmaları halinde 200.000 TL kredi imkanı sağlanacak.

2026 EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş aralığında olmak şartı bulunuyor. (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).

Taşınmaz malı veya hissesi olmamak gerekiyor.

Çiftlerin son 6 aylık gelir ortalaması asgari ücretin 2,5 katını geçmemeli. (Bu kural 1 Ekim 2025 sonrası başvurularda geçerli).

Çiftlerin son aya ait toplam gelirleri de asgari ücretin 2,5 katından fazla olamaz.

Başvuru tarihi ile resmi nikah günü arasında en az 2 ay, en fazla 6 ay bulunmalı.

Bakanlığın sunacağı evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek şart.

Ayrıca çiftlerin, evlilik sonrası sunulacak eğitim hizmetlerine de 2 yıl içinde katılmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı/imali/ticareti gibi suçlardan kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmaması gerekiyor.

Daha önce bu proje kapsamında kredi kullanılmamış olması şart koşuluyor.