Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, yeni sezon formaları ne zaman çıkacak? Lansmana geri sayım başladı!

Süper Lig’in 2025-2026 sezonu öncesinde büyük heyecan yaşayan Fenerbahçe taraftarı yeni sezon forma lansmanına kilitlendi. Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından gözler sarı lacivertli kulübe çevrildi. Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, yeni sezon formaları ne zaman çıkacak soruları Fenerbahçe taraftarlarının gündeminin merkezinde.

Fenerbahçe 2025-2026 sezonu forma lansmanı çok yakında yapılacak! Büyük bir merak ve heyecanla beklenen Fenerbahçe yeni sezon formaları tanıtılacak. Peki, Fenerbahçe forma lansmanı ne zaman, yeni sezon formaları ne zaman çıkacak?

FENERBAHÇE FORMA LANSMANI NE ZAMAN?

Fenerbahçe forma lansmanı 1 Temmuz 2025 Pazartesi günü yapılacak. Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesapları üzerinden geri sayım mesajları paylaşırken taraftarların da heyecanı bir hayli arttı.

Yayınlanan tanıtım videosunda yer alan üç gizemli silüet yeni transferlerin açıklanma ihtimalini de gündeme getirdi.

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları 1 Temmuz 2025 tarihinde lansmanla birlikte satışa çıkacak. Çubuklu formanın ön sipariş süreci de halihazırda başladı.

Taraftarlar yeni modeli resmi mağazalardan veya kulübün online platformlarından şu anda temin edebiliyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre ön sipariş verilen çubuklu formaların İstanbul içi teslimatları (Silivri, Adalar, Şile, Arnavutköy ve Çatalca hariç) 2 Temmuz’da yapılacak.

Lansmanın ardından çubuklu formayla beraber yeni iki formanın tasarımı da açıklanarak eş zamanlı satışa çıkacak.

İlgili Haber Galatasaray'ın 5 yıldızlı formaları tanıtıldı! Icardi, Uzi, Sane...

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonuna ait formalarının tamamının fiyatları henüz belli değil. Fakat ön siparişte sunulan çubuklu model 4.249 TL’den satışa çıktı. Diğer formaların fiyatlarının da benzer aralıkta olması bekleniyor.