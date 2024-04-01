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Fenomenlerin el konulan mal varlığı kaç para?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenomenlerin el konulan mal varlığı kaç para?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. MASAK'ın soruşturması sonrası sosyal medya fenomenlerinin el konulan varlıklarının ne kadar olduğu belli oldu. Peki, fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar? İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomenleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yapılan MASAK soruşturması sonucunda fenomenlerin el konulan mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar?

FENOMENLERİN EL KONULAN MAL VARLIĞI KAÇ PARA?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  toplamda 92 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu söyledi.

Yerlikaya, "Fenomenler vardı nerede şimdi? Bizim kimsenin malında mülkünde onu da nasıl değerlendirdiği bunla bir derdimiz yok. Ama bir şikâyet var ve MASAK bunları inceledi ve haydan gelmiş huya gidiyor diyorsa 'dur' diyoruz biz. İnceliyoruz ve savcımıza arz ediyoruz. Savcımızda mahkemeye iletiyor. Mahkeme de gelin bu şekilde diyor. Toplamda da Türkiye’de 92 milyar liralık mal varlığına MASAK raporundan sonra mahkeme el koydu" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Verilen mesaj çok büyüktü. İster bu ülkeden gel, ister başka ülkeden ol. İster yerel, ister ulusal olsun. Eğer organize suç örgütü iseniz biz eninde sonunda size diz çöktürürüz. Adalete teslim ederiz. Varsa arabanız onun da anahtarını alırız ve polisimize devriye arabası yaparız.” şeklinde de mesaj verdi.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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