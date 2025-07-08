Fluminense-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 ve canlı yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 11:45 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 11:45 - Güncelleme:

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ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı futbolseverlerin gündeminde. Bu etabın ilk maçında Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelerek final bileti için sahada ter dökecek. Futbolseverler de müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Fluminense-Chelsea maçı hakkında bilgiler...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan