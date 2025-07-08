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Fluminense-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 ve canlı yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fluminense-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 ve canlı yayın bilgileri belli oldu
Fluminense, Chelsea, Maç, TRT 1, Haber
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ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı futbolseverlerin gündeminde. Bu etabın ilk maçında Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelerek final bileti için sahada ter dökecek. Futbolseverler de müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Fluminense-Chelsea maçı hakkında bilgiler...

Fluminense-Chelsea maçı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı kapsamında en çok merak edilen ve konuşulan maçlardan birisi. Brezilya ekibi Fluminense ile İngiltere temsilcisi Chelsea, heyecan dolu maçta mücadele edecek. Peki, Fluminense-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fluminense-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 ve canlı yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

FLUMINENSE-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fluminense-Chelsea maçı 8 Temmuz Salı günü yapılacak ve saat 22.00'de start alacak.

Metlife Stadyumu'nda oynanacak mücadelede, Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. 

Fluminense-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 ve canlı yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

FLUMINENSE-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Fluminense-Chelsea maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz futbolseverlerle buluşacak.

Fluminense-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 ve canlı yayın bilgileri belli oldu - 3. Resim

FLUMINENSE-CHELSEA MUHTEMEL İLK 11

Fluminense: Fábio, Ignácio, Thiago Silva, Renê, Samuel Xavier, Hércules, Fernando Bernal, Nonato, Guga Fuentes, Jhon Arias, Germán Cano

Chelsea: R. Sánchez, Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku, João Pedro

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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