FNAF 2 filmi ne zaman çıkacak? Five Nights at Freddy's 2 vizyon tarihi belli oldu

2023 yılında dünya çapında büyük bir gişe başarısı yakalayarak korku sinemasına damga vuran Five Nights at Freddy’s, ikinci filmiyle izleyiciyi daha karanlık, daha yoğun ve daha ürpertici bir evrene götürecek. Filmin hayranları FNAF 2 filmi ne zaman çıkacak merakla takip ediyor.

Universal stüdyolarının yapımcılığını, Blumhouse’un ise yapımını üstlendiği devam filmi Five Nights at Freddy’s 2 için geri sayım başladı. Peki, FNAF 2 filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler?

FNAF 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Korku sinemasının son yıllardaki en çok konuşulan yapımlarından biri olan Five Nights at Freddy’s serisi, ikinci filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk filmle büyük bir gişe başarısı yakalayan yapım, devam filminde hem hikaye hem de korku dozunu artırarak geri dönüyor.

Five Nights at Freddy’s 2 (FNAF 2) filminin vizyon tarihi resmi olarak açıklandı. Serinin hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği yapım 5 Aralık 2025 tarihinde sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2 VİZYON TARİHİ

Serinin ilk filmi 2023 yılında gösterime girmiş ve yaklaşık 300 milyon dolarlık küresel hasılatıyla yılın en çok izlenen korku filmleri arasında yer almıştı. Five Nights at Freddy’s 2, serinin evrenini genişletirken daha derin bir kurgu ve artan gerilimle izleyici karşısına çıkacak.

Yeni filmde olaylar, Freddy Fazbear’s Pizza’daki kabusun üzerinden bir yıl geçtikten sonra yaşanan gelişmeleri konu alacak.

Heyecanla beklenen FNAF 2 filmi 5 Aralık 2025'te vizyona girecek.

İlgili Haber Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda

Kasabada efsaneleşmiş doğaüstü olayların perde arkası 2. filmde daha fazla açığa çıkarken, karakterlerin geçmişleri ve animatroniklerin gerçek kökeni de izleyiciyle buluşacak.

FNAF 2 yönetmen koltuğunda yine Emma Tammi oturuyor. Senaryo serinin yazarı Scott Cawthon tarafından kaleme alındı.

İlgili Haber Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Superman ve daha fazlası 11 Temmuz'da vizyonda!

FNAF 2 OYUNCULARI KİM?

Five Nights at Freddy’s 2 oyuncu kadrosu, ilk filmdeki başarılı performanslarını sergileyen isimleri yeniden bir araya getiriyor. Serinin başrolünde yer alan Josh Hutcherson, Mike karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Polis memuru Vanessa rolündeki Elizabeth Lail de kadroya eşlik edecek.

Küçük kız kardeş Abby karakteri, Piper Rubio tarafından canlandırılacak. Devam filminde kadroya yeni isimler de dahil oluyor. Geçmişi sırlarla dolu gizemli bir karakteri canlandıracağı açıklanan Skeet Ulrich, Mckenna Grace ve Wayne Knight gibi isimler de oyuncular arasında bulunuyor.