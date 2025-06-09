Gazze'ye giden gemi Madleen şu an nerede? 2'si Türk 12 aktivist kaçırıldı!

İsrail ordusunun müdahale ettiği Özgürlük Filosu’na ait yardım gemisinde bulunan yolcuların, Aşdod Limanı’ndaki bir askeri üsse götürüldüğü ifade edildi. Gazze'ye giden gemi Madleen şu an nerede, Madleen gemisinde kimler var merakla araştırılırken 2'si Türk 12 aktivistin kaçırıldığı bilgisi gündemi derinden sarstı.

GAZZE'YE GİDEN GEMİ MADLEEN ŞU AN NEREDE?

İsrail ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Madleen gemisi, uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından durdurularak zorla Aşdod Limanı’na çekildi. Yardım misyonu kapsamında Akdeniz üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefleyen gemi, seyri sırasında beş İsrail savaş botu tarafından kuşatıldı.

Gemideki yolculara yönelik herhangi bir resmi suçlama yöneltilmeden gemi İsrail'e bağlı askeri bir üsse götürüldü. Şu anda Madleen Aşdod Limanı’na bağlı askeri bölgede tutuluyor ve gemideki sivil yolcuların nerede ve hangi koşullarda bulunduklarına dair kesin bilgiye ulaşılamıyor.

İsrail makamları bu konuda şeffaf bir açıklama yapmaktan kaçınırken, gönüllülerin aileleri ve insan hakları kuruluşları gelişmeleri yakından takip ediyor.

MADLEEN GEMİSİNDEKİ AKTİVİSTLER KAÇIRILDI

İsrail ordusunun uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak gerçekleştirdiği müdahale sonrası, gemide bulunan aktivistler iradeleri dışında gözaltına alındı. Yardım misyonuna katılan gönüllüler, herhangi bir yasal dayanak sunulmadan ve resmi suçlama olmaksızın zorla Aşdod Limanı’na götürüldü.

İnsan hakları örgütleri tarafından “kaçırılma” olarak nitelendirilen durum ise tüm dünyanın gündemine oturdu. Müdahale sırasında şiddet kullanılıp kullanılmadığına dair bilgi verilmezken, İsrail güvenlik birimlerinin gözaltındaki aktivistlere yönelik psikolojik baskı ve propaganda planları hazırladığı ortaya çıktı.

Aktivistlerin bulunduğu üslere, İsrail Savunma Bakanı’nın talimatıyla 7 Ekim olaylarına dair görüntülerin izletileceği bilgisi basına sızdı. Yaşanan gelişmeler, sivil ve barışçıl bir yardım görevine katılan aktivistlere karşı insan onurunu zedeleyen uygulamalar yapıldığı yönündeki endişeleri daha da artırdı.

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VAR?

Gazze’ye yönelik insani yardım faaliyetlerine dikkat çekmek ve ablukanın kırılmasını sağlamak amacıyla yola çıkan Madleen gemisi, dünyanın farklı ülkelerinden gelen insan hakları savunucularını bir araya getirdi.

Tamamı sivil ve barışçıl bir misyon taşıyan 12 kişilik ekipte 11 gönüllü aktivist ve 1 gazeteci yer alıyor. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri, İsveçli çevre ve iklim savunucusu Greta Thunberg oldu.

Thunberg’in yanı sıra Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız-Filistinli siyasetçi Rima Hassan da filoda yer aldı. Ayrıca Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Brezilya’dan gelen gönüllüler ile Türkiye’den aktivist Hüseyin Şuayb Ordu da gemideydi. Aktivistlerin uluslararası dayanışma çağrısıyla bir araya geldiği bu yardım misyonu, Gazze halkına ulaştırılmak üzere insani gıda, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaç ürünlerini taşımayı amaçlıyordu.