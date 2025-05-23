Gibi dizisi bitiyor mu, 7.sezon gelecek mi? Gibi son bölümü yayında!

Gibi dizisinin final yapıp yapmayacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 6 sezondur kara mizah türündeki hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesi kazanan dizinin son bölümü 23 Mayıs’ta yayınlandı. Gibi dizisinin 7.sezonunun gelme ihtimali ise merak konusu oldu.

Exxen’de yayımlanan ve özgün tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Gibi dizisi, 6. sezonunun sonuna geldi. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın yer aldığı dizi, 23 Mayıs Cuma günü yayımlanan bölümle ekranlara veda etti. Dizinin bu bölümü sonrası sosyal medyada “final mi yaptı?” soruları yeniden gündeme geldi. 7. sezonla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmaması izleyiciyi meraka sürükledi.

GİBİ DİZİSİ BİTİYOR MU?

Gibi dizisi, kara mizah unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlayarak son yılların en ilgi çeken yapımlarından biri olmayı başardı. Ancak dizinin 6. sezonunun ardından devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Gibi dizisi 23 Mayıs Cuma günü yayınlanan son bölümüyle ekranlara veda etti.

GİBİ FİNAL Mİ YAPTI?

Gibi 6. sezonu, 23 Mayıs 2025’te yayımlanan bölümle sona erdi. Bu bölümün ardından dizinin resmi sosyal medya hesaplarında veda niteliğinde herhangi bir paylaşım yapılmaması, “kesin olarak final mi yaptı?” sorusunu gündeme taşıdı. Ancak dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

GİBİ YENİ SEZON GELECEK Mİ, 7. SEZON VAR MI?

Gibi dizisinin akıbetiyle ilgili Canas Tolga Işık YouTube yayınında açıklamada bulundu. Işık, Gibi’nin akıbetine dair konuşan Işık, “Gibi'nin son sezonu da finalmiş. Geçen Feyyaz'la oturduk, inanılmaz bir şey yapmış.’’ dedi. Ancak yapımcı ya da dijital platformdan henüz kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.

GİBİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Gibi dizisi ilk olarak 1 Ocak 2021 tarihinde dijital platformda yayımlanmaya başladı. Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit’in kaleme aldığı dizi, kısa sürede fenomen haline geldi. Her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran yapım, 6 sezondur izleyiciyi ekrana kilitliyor.