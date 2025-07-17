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GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games resmi olarak duyurdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games resmi olarak duyurdu!
GTA 6, Oyun, Rockstar Games, PlayStation 5, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

GTA 6 ne zaman çıkacak sorusu oyun dünyasının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Video oyun dünyasında efsaneleşmiş olan Grand Theft Auto serisinin yeni halkası GTA 6 için heyecanlı bekleyiş başladı. Oyunun geliştiricisi Rockstar Games, daha önce 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6’nın yeni tarihini 26 Mayıs 2026 olarak belirtti.

Oyun dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Rockstar Games GTA 6’nın 2025 yılında çıkacağını duyurdu. Yayınlanan tanıtım fragmanında oyunun 2026 yılında piyasaya sürüleceği netleşti.

GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games resmi olarak duyurdu! - 1. Resim

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6’nın çıkış tarihi belli oldu. Oyunun yapımcısı Rockstar Games, GTA 6’nın ilk fragmanında oyunun 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games resmi olarak duyurdu! - 2. Resim

GTA 6 İLK HANGİ PLATFORMA GELECEK?

GTA 6 ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına gelecek. PC sürümünün tarihi ise henüz belli değil. Ancak önceki seriler göz önünde bulundurulduğunda konsollardan birkaç ay sonra PC sürümünün geleceği tahmin ediliyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games resmi olarak duyurdu! - 3. Resim

GTA 6 ÖZELLİKLERİ

GTA 6’nın şimdiye kadarki en kapsamlı oyun olması bekleniyor. Oyunda oyuncuları bekleyen bazı öne çıkan detaylar şu şekilde sıralanıyor:

GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games resmi olarak duyurdu! - 4. Resim

Yeni harita: Vice City’nin modern versiyonu ve Florida’dan ilham alınan geniş bölgeler oyunda yer alacak.

İki ana karakter: Lucia ve Jason adlı iki karakterin oynanabilir olması planlanıyor.

Gelişen içerik: Oyunun piyasaya sürülmesinin ardından yeni görevler ve bölgelerle harita zamanla büyüyecek.

Gelişmiş grafikler: Gerçekçi animasyonlar ve sinematik görsellerle donatılmış bir GTA deneyimi oyuncuları bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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