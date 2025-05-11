Gürkan Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un hayatı ve biyografisi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde yaklaşan seçim heyecanı sürerken, başkan adaylarından biri olan Gürkan Aksoy ismi kamuoyunun gündemine oturdu. Siyah-beyazlı camiada yeni dönemin şekillenmesinde etkili olacak seçim sürecinde Serdal Adalı'nın karşısına rakip olarak çıkan Aksoy, kulüp üyeliği ve iş dünyasındaki birikimiyle dikkat çekiyor. Gürkan Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular ise gündemde yer bulmuş durumda.

GÜRKAN AKSOY KİMDİR?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde 2025 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları netleşmeye başladı. Bu süreçte dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de iş dünyasının tanınmış isimlerinden olan Gürkan Aksoy oldu.

1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Aksoy yurt dışında aldığı eğitimle uluslararası finans alanında kendini geliştirmiş bir iş insanıdır. Üniversite eğitimini İngiltere’de tamamlayan Aksoy, kariyerine finans sektöründe başladı ve ilerleyen yıllarda farklı alanlara da yöneldi.

Gürkan Aksoy aynı zamanda gayrimenkul, yenilenebilir enerji, lojistik ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek iş dünyasında çok yönlü bir profil sergiledi. Kurucusu olduğu Aksoy Holding çatısı altında inşaat, enerji ve finansal danışmanlık gibi alanlarda yatırımlarda bulunan Aksoy, Türkiye’nin önde gelen yatırımcıları arasında yer alıyor.

2025 seçim sürecinde adaylığını resmileştiren Aksoy, başkanlık için gerekli olan 250 imzayı toplayarak Beşiktaş Divan Kurulu’na sundu.

Seçim sürecine ciddi bir hazırlıkla giren Gürkan Aksoy, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda büyük bir marka haline gelen Beşiktaş’ı uluslararası düzeyde daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı amaçladığını belirtti.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYI GÜRKAN AKSOY YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Yönetim Kurulu - Asil Üyeler:

Levent Önkol

Işık Dumrul

Tolga Bal

İsmail Tatlılık

Feridun Özgiden

Ali Kızıltaş

Cem Şendur

Safiye Taylan

Bülent Erunsal

Çetin Yıldırım

Yönetim Kurulu - Yedek Üyeler:

Eralp Elmasdiken

Çağıl Geylan

Nihan Tüfekçioğlu

Nurettin Yılgın

Sururi Kerem Güzeldoğu