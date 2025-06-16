Hakan Çalhanoğlu sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'a gelecek mi? Hakan Çalhanoğlu Galatasaray transfer iddiaları taraftarları heyecanlandırdı!

İtalya Serie A takımlarından Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Türkiye futbol gündeminde yeniden gündemin üst sıralarında yer alıyor. Galatasaray cephesinden gelen transfer iddiaları ve Hakan Çalhanoğlu’nun babasının sosyal medyada yaptığı paylaşım, taraftarlar arasında büyük heyecana neden dolu. Hakan Çalhanoğlu sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'a gelecek mi konularına dair detaylar da netleşmeye başladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Inter yönetimi ise iddialara göre gelen teklifler doğrultusunda transfere sıcak bakabileceklerini de açıklamış durumda. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Kulüp Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu transferinde ciddi adımlar atıyor. Kulüp oyuncunun menajeriyle İstanbul’da görüşmeler yapmak üzere hazırlık yapıyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Galatasaray’ın oyuncu için resmi teklifte bulunma niyeti bulunuyor ancak Inter’in talepleri henüz karşılanmış değil. Sarı-kırmızılıların 15 milyon euro civarında bir teklif sunduğu, ancak Inter’in 40 milyon euro gibi yüksek bir bedel istediği ifade ediliyor.

Öte yandan Çalhanoğlu'Nun babasının sosyal medyada “İnşallah bir gün Galatasaray’a gelirsin” şeklinde yaptığı paylaşımlar, taraftarlar arasında heyecan meydana getirdi. Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklifler ise transfer sürecini çekişmeli hale getirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İSTATİSTİKLERİ

Hakan Çalhanoğlu futbol kariyerine Almanya’da Waldhof Mannheim altyapısında başladıktan sonra profesyonel arenada Karlsruher SC, Hamburg, Bayer Leverkusen ve AC Milan gibi önemli takımlarda forma giydi.

2021 yılında Inter’e transfer olan oyuncu geçtiğimiz sezon 47 resmi maçta sahaya çıktı. Maçlarda 11 gol atarken 8 asist yaptı. Milli takımda da kaptanlık yapan Hakan, Türkiye formasıyla 80’den fazla karşılaşmada görev aldı.