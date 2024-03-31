Blok oy nedir, sorusu 31 Mart seçimlerinde yeniden gündem oldu. Blok Oy olarak da bilinen Serbest Listeli Çoğunluk Sistemi hakkında ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Blok oy ne anlama gelir? Blok oy ne demek? Blok oy sistemi ne zaman uygulanır? İşte detaylar.

Hangi durumlarda blok oy kullanılır, sorusu hız kazandı. Blok oy veya diğer adıyla "Serbest Listeli Çoğunluk Sistemi", bir seçim çevresinde birden fazla temsilcinin seçildiği (geniş bölge) bir seçim sistemidir. Peki hangi durumlarda blok oy kullanılır? Tüm merak edilenler haberimizde.

HANGİ DURUMLARDA BLOK OY KULLANILIR?

Bu sistemde, her bir seçmenin "seçim çevresine düşen sandalye sayısı kadar" oy hakkı bulunmaktadır. Seçmenler, oy kullanırken bu oylarını tek bir parti veya adaya vermek zorunda değillerdir; istedikleri gibi dağıtabilirler. Blok oy sisteminde, seçmenlere doğrudan adaylara oy verme imkanı sağlanır. Oy kullanan bir seçmen, bu oylarını tek bir partinin adayına vermek zorunda değildir. Seçmenler dilerlerse daha az sayıda da oy kullanabilirler.

Bu sistemde seçimler tek turlu olarak gerçekleştirilir. Blok oy sistemi genellikle siyasi partilerin kuruluş aşamalarında uygulanır ve seçimlerde kullanılan bir yöntemdir. Bu sistem genellikle siyasi partilerin kurulma aşamasında olduğu ya da zayıf olduğu ülkelerde kullanılmaktadır.

BLOK OY NEREDE KULLANILIR?

Serbest Listeli Çoğunluk Sistemlerinin uygulandığı ülkelerin çoğunda seçmenler isterlerse daha az sayıda oy kullanma hakkına da sahiptir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Tuvalu günümüzde Serbest Listeli Çoğunluk Sistemini kullanan az sayıdaki ülkelere örnek olarak gösterilebilir. Blok oylamanın parti listeli versiyonu Kapalı Listeli Çoğunluk Sistemidir.