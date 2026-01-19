Türkiye Gazetesi
Hangi yollar kapalı 19 Ocak? Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yolları duyurdu!
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu. Vatandaşlar ''Hangi yollar kapalı 19 Ocak?'' sorusuna cevap ararken Karayolları Genel Müdürlüğü 19 Ocak itibarıyla kar, tipi, buzlanma ve heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolları açıkladı.
Gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışı, İstanbul’u tamamen beyaza bürüdü. Çamlıca Tepesi başta olmak üzere birçok noktada yollar buzla kaplandı. Sabah saatlerinde haftanın ilk iş günü olması nedeniyle trafik yoğunluğu artarken, araçlar ilerlemekte zorlandı, yayalar ise yürümekte güçlük çekti. İstanbul Valiliği yaşanan olumsuzlukların ardından saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve motokuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Peki, hangi yollar kapalı 19 Ocak? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar...
HANGİ YOLLAR KAPALI 19 OCAK?
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar
- Selim - Bozkuş - Göle yolu
- Şalpazarı - Sisdağı yolu
- Coşandere - Çakırgöl yolu (Maçka - Meryemana mevkii)
- Ovit Dağı Geçidi (İkizdere - İspir yolu)
- Soğanlı Geçidi (Of - Çaykara - Bayburt yolu)
- Salyazı - Demirözü yolu
- Van - Bahçesaray yolu
- Salmankaş Geçidi (Gümüşhane - Bayburt arası)
- Görele - Köprübaşı - Çatak - Doğankent yolu
- Atayurt - Santa Harabeleri yolu
- Taşköprü - Yağmurdere yolu
- Köprübaşı - Bayburt yolu
- Uludere - Uzungeçit yolu
- Muş - Kulp yolu
- Ardahan - Yalnızçam - Ardanuç yolu
- Bülbülen Geçidi (Ardanuç - Ardahan yolu)
- Tahtaköprü - Domaniç yolu (Not: Sadece tır ve çekici trafiğine kapalı)
- Köprülü - Ortabağ yolu
- Ayrancı - Erdemli yolu
- Erzurum - Tekman yolu
- Şuhut - Sandıklı yolu
- Salyazı - Çalık yolu
- Espiye - Yağlıdere - Alucra yolu
- Hendek - Kocaali (Çamdağı) yolu
Diğer Nedenlerle Kapalı Yollar
- Alanya - Hadim - Taşkent (Kuşyuvası Yolu): Heyelan nedeniyle kapalı.
- Kurucaşile - Cide Yolu: Heyelan nedeniyle kapalı.
- Varto - Bulanık Yolu: Baraj çalışması nedeniyle kapalı.
