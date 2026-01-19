Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu. Vatandaşlar ''Hangi yollar kapalı 19 Ocak?'' sorusuna cevap ararken Karayolları Genel Müdürlüğü 19 Ocak itibarıyla kar, tipi, buzlanma ve heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolları açıkladı.

Gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışı, İstanbul’u tamamen beyaza bürüdü. Çamlıca Tepesi başta olmak üzere birçok noktada yollar buzla kaplandı. Sabah saatlerinde haftanın ilk iş günü olması nedeniyle trafik yoğunluğu artarken, araçlar ilerlemekte zorlandı, yayalar ise yürümekte güçlük çekti. İstanbul Valiliği yaşanan olumsuzlukların ardından saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve motokuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Peki, hangi yollar kapalı 19 Ocak? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar...

HANGİ YOLLAR KAPALI 19 OCAK?

Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar

Selim - Bozkuş - Göle yolu

Şalpazarı - Sisdağı yolu

Coşandere - Çakırgöl yolu (Maçka - Meryemana mevkii)

Ovit Dağı Geçidi (İkizdere - İspir yolu)

Soğanlı Geçidi (Of - Çaykara - Bayburt yolu)

Salyazı - Demirözü yolu

Van - Bahçesaray yolu

Salmankaş Geçidi (Gümüşhane - Bayburt arası)

Görele - Köprübaşı - Çatak - Doğankent yolu

Atayurt - Santa Harabeleri yolu

Taşköprü - Yağmurdere yolu

Köprübaşı - Bayburt yolu

Uludere - Uzungeçit yolu

Muş - Kulp yolu

Ardahan - Yalnızçam - Ardanuç yolu

Bülbülen Geçidi (Ardanuç - Ardahan yolu)

Tahtaköprü - Domaniç yolu (Not: Sadece tır ve çekici trafiğine kapalı)

Köprülü - Ortabağ yolu

Ayrancı - Erdemli yolu

Erzurum - Tekman yolu

Şuhut - Sandıklı yolu

Salyazı - Çalık yolu

Espiye - Yağlıdere - Alucra yolu

Hendek - Kocaali (Çamdağı) yolu

Diğer Nedenlerle Kapalı Yollar

Alanya - Hadim - Taşkent (Kuşyuvası Yolu): Heyelan nedeniyle kapalı.

Kurucaşile - Cide Yolu: Heyelan nedeniyle kapalı.

Varto - Bulanık Yolu: Baraj çalışması nedeniyle kapalı.

