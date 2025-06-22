Hayber Füzesi’nin etkisi nedir, hızı ne kadar? İran’ın İsrail’e fırlattığı Hayber Füzesi özellikleri

Orta Doğu’da tansiyonun yeniden yükseldiği günlerde İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar dünya gündemini sarsarken kullanılan silah sistemleri de mercek altına alındı. ABD’nin İran’a yönelik nükleer tesis saldırılarının ardından İran’ın İsrail’e yaptığı misillemede öne çıkan silah ise "Hayber Füzesi" oldu. Hayber Füzesi’nin etkisi nedir, hızı ne kadar, özellikleri nelerdir kamuoyunca araştırılıyor.

ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan’daki İran nükleer tesislerine gerçekleştirdiği operasyon sonrası bölgedeki dengeler hızla değişti. İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail’e kapsamlı bir füze operasyonu başlattı. İran’ın resmi kaynakları saldırılarda yerli üretim olan Hayber Füzesi'nin kullanıldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları’nın geliştirdiği ve ilk kez 2022 yılında tanıtılan Hayber füzesi taşıdığı başlık ve manevra kabiliyetiyle kamuoyunda dikkat çekti.

HAYBER FÜZESİ ETKİSİ NEDİR?

İran’ın yerli savunma sanayisinin son yıllarda geliştirdiği en dikkat çekici sistemlerden biri olan Hayber Füzesi, sahada gösterdiği yıkıcı etkisiyle uluslararası gündemdeki yerini aldı.

İsrail’e karşı gerçekleştirilen son saldırılarda kullanılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Hayber füze sistemi hem askeri gücü hem de psikolojik caydırıcılığı merak uyadırıcı bulundu.

Yaklaşık 550 kilogramlık yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyan Hayber, hedef aldığı alanlarda geniş çapta fiziksel yıkım oluşturabiliyor. Katı yakıtlı yapısı sayesinde kısa sürede fırlatılabilen füze, sürpriz saldırılarda kullanılmak üzere tasarlandı.

Terminal safhada manevra kabiliyeti sayesinde savunma sistemlerini aşma konusunda da yüksek başarı sağlıyor. İran füzenin kullanımıyla İsrail’in yüksek teknolojili hava savunma kalkanı Demir Kubbe’ye karşı etkin sonuçlar alınabildiğini öne sürüyor. Bölgesel tehdit dengesinde Hayber, İran’ın uzun menzilli saldırı gücünü artıran stratejik bir unsur halinde.

HAYBER FÜZESİ HIZI NE KADAR?

Hayber Füzesi çarpma anında Mach 2 ila Mach 3 arasında değişen hızlara ulaşabiliyor. Bu da saniyede yaklaşık 680 ila 1020 metre arasında bir hıza denk geliyor.

Yüksek hız sayesinde Hayber füzesinin hem tespit edilmesi hem de önlenmesi son derece güçleşiyor. Özellikle yeniden giriş aşamasında geliştirilmiş aerodinamik yapısı sayesinde füze, hedefe yaklaşırken ani manevralar yaparak radar sistemlerinden kaçabiliyor.

HAYBER FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Hayber Füzesi, İran Devrim Muhafızları tarafından geliştirilen ve 2022 yılında ilk kez kamuoyuna tanıtılan orta menzilli bir balistik füze sistemidir. 11,4 metre uzunluğa, 76 santimetre çapa ve yaklaşık 6,3 ton toplam ağırlığa sahiptir.

En dikkat çeken özelliklerinden biri katı yakıtla çalışmasıdır. Bu sayede fırlatma süreci çok daha kısa sürmekte, ani saldırılar için büyük avantaj sağlamaktadır. Fırlatma sistemi, taşınabilir lançerlerle desteklenmiştir. Taşınabilir lançerler füzenin kamufle edilebilir ticari araç şasileriyle taşınmasına ve istenen noktadan ateşlenmesine imkan tanıyor.

1.450 kilometrelik menzili sayesinde Hayber, İran sınırlarından itibaren bölgedeki birçok stratejik hedefe ulaşabilir kapasitede. Savaş başlığı kompozit malzemelerden üretilmiş olup, yüksek patlayıcılı yapıda ve terminal aşamada yön değiştirme yeteneğiyle hava savunma sistemlerine karşı etkinlik sağlıyor. Gövdesinin kompakt yapıda olması, depolama ve taşıma açısından da operasyonel esneklik sunuyor.